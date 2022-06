Neneh Cherrys nostalgiprojekt smälter sömlöst in i musikåret 2022

Elektroniskt Neneh Cherry ”The versions” (EMI/Universal) Visa mer

Få svenska artister håller principen om ständig framåtrörelse i ett så stadigt grepp som Neneh Cherry. När hon nu trettio plus år in i karriären ger ut ett oväntat nostalgiprojekt är även detta tack och lov av karaktäristiskt modernt snitt. Med hjälp av en lång rad samtida artister tar ”The versions” några av de mest klassiska ögonblicken från huvudpersonens tre första album in i nuet.

Hitmaskinen Sia och indieikonen Anohni är de mest namnkunniga gästerna i sammanhanget. Men Robyns och Mapeis svala tolkning av ”Buffalo stance” är tillsammans med Greentea Pengs mycket London-doftande ”Buddy” och Kelsey Lus atmosfäriska ”Manchild” de bidrag som utvecklar originalen mest. Framför allt den förstnämnda, full av tidsmarkörer från det sena åttiotalet, smälter sömlöst in i det mer integrerade musikaliska trendlandskapet som är 2022.

Cherry själv, 58 år ung, finns med genom de tio spåren. Nästan som ovanifrån rör sig hennes röst in och ut ur de ljudmässigt olika produktionerna. Hennes trygga närvaro blir ett snillrikt kitt mellan då och nu. Ett som får historiens linjer att framträda tydligare mot i dag, snarare än att fixeras i ett statiskt förr. På så vis blir ”The versions” samtidigt den nya generationens hyllning till mästaren, och mästarens hyllning till dem som går i hennes spår.

Bästa spår: ”Buffalo stance” – Robyn feat. Mapei

