Nervigt om franska värstingar som får filmchans i ”Pissa i motvind”

Det finns en drabbande scen i dokumentären ”Guds stad 10 år senare” (Netflix) där ett av barnen, som kom från gatan till Fernando Meirelles prisade film, berättar om veckorna efter den glamourösa premiären i Cannes. Hur han gick från röda mattan till favelan och räknade droppar från hålet i taket. Det var som om han för första gången såg den fattigdom han omgivits av i hela sitt liv.

Den franska spelfilmen ”Pissa i motvind” handlar just om det. Ett filmteam kommer till ett utsatt område utanför staden Boulogne-Sur-Mer vid kanalkusten för att hitta barn och ungdomar till ett drama om ung kärlek och tonårsgraviditet. Invånarna i området är kritiska till projektet eftersom de anser att besökarna medvetet valt ut värstingarna, ”les pires”, som filmen heter på franska, till huvudrollerna. Ungdomar som tuffa Lily vars lillebror precis har dött i cancer, trulige Ryan som flyttat hem till sin storasyster eftersom hans mamma är sjuk och Maylis som de andra ungarna inte tycker är tillräckligt tjejig.

Filmen för en intressant dialog med sig själv kring etiska frågor som dyker upp när man arbetar med unga amatörer. Det är just där i gråzonerna som det verkligen bränner till, både i relationen mellan de yngre och äldre barnen och tonåringarna och de vuxna i teamet. Hur gör man till exempel för att spela in en sexscen under de här omständigheterna? Hur undviker man att barn får känslor för vuxna som, kanske för första gången i livet, visar intresse för dem?

Jakten på autenticitet kan dessutom grumla omdömet. Vid ett tillfälle rullar nog kameran lite väl länge på ett bråk som övergått i verkligt slagsmål. Barnen är dock gamla själar med så många svåra erfarenheter bakom sig att de redan genomskådat de vuxna. Ålder kanske inte alltid är avgörande för vem som har störst livserfarenhet? Den något löjlige regissören Gabriel (Johan Heldenbergh) är en outsider, både som flamländare och gubbe bland stökiga barn, och de ständigt skiftande maktförhållandena under inspelningen ger berättelsen en spännande nerv.

Återigen slås man av vilka enastående barnskådespelare det finns i den frankofona filmvärlden. I samma stund som Timéo Mahaut dyker upp i rollen som Ryan, med blåtira och myror i brallorna, är det bara att kapitulera inför hans självklarhet framför kameran. Mallory Wanecque, omväxlande skör och självständig, är minst lika rörande som Lily.

Fransk films besatthet av idén om kultur, vare sig det gäller opera eller balett, som en väg ut ur fattigdom, känns ofta förenklad. Här förespeglas verkligen ingenting sådant. När Lily får blodad tand och drömmer om att bli skådespelare är det ingen vuxen som verkar vilja hjälpa henne. Men ”Pissa i motvind” hade gärna fått utveckla hur den här typen av sociala experiment påverkar dem som blir kvar. Vad barn som Lily, Ryan och Maylis känner när de är tillbaka i verkligheten och stirrar upp på sprickorna i taket igen.

