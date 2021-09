Netflix firar historisk Emmykväll – tangerar prisrekordet

Netflix har all anledning att vara nöjda när årets Emmystatyetter summerades. Efter måndagsnattens direktsända gala kunde den amerikanska strömningsjätten konstatera att man kammat hem 44 stycken i år, vilket tangerar CBS rekord från 1974.

– Jag tror att gårdagen var historisk på många sätt, säger Bela Bajaria, Netflix globala tv-chef, enligt Variety, och fortsatte:

– Att tangera CBS 44 vinster från 1974, när det fanns tre tv-nätverk (i USA), är historiskt. ”The crown” som svepte alla sju dramaseriekategorier var historiskt. Det var en historisk kväll för strömning, att vinna drama, komedi och miniserie, säger hon.

The New York Times beskriver årets Emmygala som ett erkännande av ett djupgående skifte, från 1900-talets tv-kanalszappande till 2000-talets klickande och bulktittande via strömningstjänster.

Galans stora vinnare blev ”The crown” med sju priser, däribland fyra skådespelarpriser, samt statyetter för manus, regi och bästa dramaserie. Då hade serien dessutom tidigare redan fått en hel del priser vid förgalorna.

Apples strömningstjänst var också en av måndagsnattens stora vinnare, i och med framgångarna för komediserien ”Ted Lasso”, medan miniseriepriserna i princip delades upp mellan HBO:s ”Mare of Easttown” och Netflix ”The queen's gambit”.

Det är första gången som Netflix vunnit fler Emmys än någon annan plattform. Dessutom slog man närmaste konkurrenten HBO rejält, som fick nöja sig med 19 statyetter.

Årets direktsända gala med Cedric the Entertainer skedde till skillnad från 2020 med stjärnor på plats, och sågs av 7,4 miljoner tittare, vilket är 16 procent fler än 2020 års rekordlåga siffror.

Läs mer: Succé för ”The crown” på Emmygalan