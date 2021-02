Netflix gör också dokumentär om Britney Spears

Netflix ännu inte namngivna projekt ska ha varit under produktion redan innan New York Times så sent som i förra veckan släppte sin dokumentär tillsammans med strömningstjänsten Hulu.

Dokumentären, kallad ”Framing Britney Spears”, skildrar artistens liv under förmyndarskap och har sedan premiären uppmärksammats över hela världen. Den har bland annat lett till att Justin Timberlake, som dejtade Britney Spears mellan åren 1998–2002, gått ut med en ursäkt på sociala medier om hur han behandlat kvinnor.

Dokumentären har även gett nytt liv åt rörelsen #FreeBritney. Rörelsen har sedan många år tillbaka uppmärksammat artistens livssituation, och anser att Britney Spears snarare fängslats av sin pappa hellre än att vara under förmyndarskap.

Netflix har tidigare konkurrerat med andra produktionsbolag om samma ämne. Exempelvis har både Netflix och Hulu gjort dokumentär om Fyrefestivalen, som marknadsfördes som en lyxfestival på Bahamas men som slutade i katastrof. Dessutom tävlar strömningstjänsten just nu mot produktionsbolaget MGM om att filmatisera händelserna kring Gamestop, något DN tidigare har rapporterat om.

Netflixdokumentären ska regisseras av Erin Lee Carr, mest känd för brottsdokumentärer som ”Mommy dead and dearest”. Ännu har inget premiärdatum satts, skriver Bloomberg.

