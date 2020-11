Netflix kan slå 85-årigt Oscarsrekord

Det nuvarande rekordet sattes 1937 av Metro-Goldwyn-Mayer, som hade fem filmer i kategorin det året.

Bland Netflix aktuella filmer finns några av de tyngsta förhandsfavoriterna inför nästa års Oscarsgala, som David Finchers ”Mank”, Aron Sorkins ”The trial of the Chicago 7” och George C Wolfes ”Ma Rainey's black bottom”.

Även George Clooneys kommande science fiction-film ”The midnight sky” och Ryan Murphys musikalfilm ”The prom” förekommer i förhandssnacket, enligt Variety.