Netflix sjukt spännande seriemördarthriller ”The serpent” ger kalla kårar

Tv-serie ”The serpent” Serieskapare: Richard Warlowe Regi: Hans Herbots, Tom Shankland m fl. I rollerna: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bamber, Amesh Edireweera, Tim McInnerny m fl. Språk: engelska. Avsnitt 1-8. Premiär Netflix 2/4. Visa mer

Bangkok. 1975. Ryggsäcksturismen i Sydostasien blomstrar. Långhåriga, trasgranna, storögda västerlänningar viftar med resecheckar, partyknarkar och lever livets glada dagar i de exotiska miljöerna. Utom de som har oturen att snärjas av en viss förbindlig fransman och dennes chica hustru som håller hov i en stor lägenhet med pool. De blir inte långlivade.

Det verklighetsbaserade BBC-dramat ”The serpent” balanserar på en slak lina. Serien kretsar kring den ökända Charles Sobhraj. Vid sidan av extraknäcket som skum diamanthandlare misstänks han och hans franskkanadensiska sambo Marie-Andrée Léclerc för att ha förgiftat och mördat minst ett dussin intet oanade resenärer, stulit deras tillhörigheter och inte minst passen.

Det är en sak att sätta karismatiska seriemördare i fokus (”You”, ”Dexter”, ”Hannibal”) om det rör sig om fiktiva karaktärer, men en annan sak att göra underhållning av en autentisk seriemördares härjningar. I synnerhet en som dessutom fortfarande faktiskt lever, liksom många av offrens familjer.

Vad drev Sobrahj, bortsett från att han uppenbarligen är psykopat? ”The serpent” laborerar med några svepande förklaringar som bland annat kretsar kring erfarenheter av rasism och kärlekslöshet (Sobrahjs mor var vietnames, den biologiska fadern indier) under uppväxten med en kall fransk styvfar. Något som också skulle förklara hans iskalla förakt för unga medelklassungar som lekte hippies.

Fransmannen Tahar Rahim (”En profet”, ”The Eddy”), sin generations stora stjärna, spelar mannen och mördaren som kallade sig Alain som en målstyrd robot. Hela hans apparition är ett enda hot; den illasittande peruken, den degiga huden i ansiktet, de högt uppdragna byxorna, det bleka leendet och iskylan längst in i ögonvrån.

Jenna Coleman kämpar lite mer med att spela den duperade flickvännen ”Monique” som väljer att in i det sista blunda för hur Alain mördar sina offer. Lite mindre trovärdigt än Rahim, men hon gör ändå en isande gestaltning av en person renons på moralisk kompass.

Billy Howle och Ellie Bamber som det holländska diplomatparet Knippenberg i ”The serpent”. Foto: Roland Neveu

Den nederländske diplomaten Knippenberg, lite väl kantigt spelad av britten Billy Howle, är den tredje viktiga parten i dramat. Han – vårt samvete – börjar ana oråd när två unga nederländare hittas döda utanför Bangkok, brända levande. Knippenbergs efterforskningar visar att nederländarna inte är de enda som försvunnit, men han får kämpa hårt för att göra sin röst hörd i diplomatins korridorer. Han betraktas mest som en besvärlig Kalle Blomkvist. Några hippies mer eller mindre, spelar det någon roll?

”The serpent” skuttar fram och tillbaka i tiden, från Bangkok till Hongkong från Nepal och ända till Paris – barnsligt förtjust i analoga tidsangivelser, poste restante-kommunikation och gammaldags kartor som visar hur mördarens leksaksbil förflyttar sig över världen.

Nej, man kanske inte kan påstå att ”The serpent” lodar i några djupare vatten. Men det är en yta som inte går av för hackor. ”The serpent” är en exotisk virvelvind av drinkar, sol, droger, glittrigt partyliv och ond bråd död som får håret att resa sig på armarna.

Några öden griper tag och får en att hålla andan. En ung fransman, Dominique, kämpar för sitt liv på det mest gastkramande sätt. En kvinnlig amerikansk turist, fantastiska Alice Englert från ”Top of the lake 2”, är på väg till ett buddistiskt bergskloster när hon faller för Alains locktoner. En fin symbol för en efterkrigsgeneration som drömde om den stora världen. Henne hade man gärna sett mycket mer av. Men trots allt, ”The serpent” är bland det mest spännande som går att se just nu.

