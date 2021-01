Netflix-succén ”Lupin” en tricksig saga från dagens Paris

Tv-serie ”Lupin”

Serieskapare: George Kay.

Regi: Louis Leterrier med flera. I rollerna: Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Fargass Assandé med flera. Språk: franska. Avsnitt 1-5. Netflix. Visa mer

Finns det något mer romantiskt ord än ”gentlemannatjuv”? Själva begreppet andas stil, finess, magisk uppfinningsrikedom och förstås en moral som gör att ingen fattig drabbas – vilket gör gentlemannatjuven både rumsren och älskvärd.

De som satte på tjockteven i början av 70-talet såg förmodligen den fransk-tyska serien ”Arsène Lupin, gentlemannatjuv” som gick i två säsonger. Den filmatiseringen av den franska författaren Maurice Leblancs bokserie, som skrevs under flera decennier kring förra sekelskiftet, följdes av bland annat en långfilm med Romain Duris i titelrollen från 2004.

Läs mer: Franska kriminaldramat ”Lupin” gör succé

När Netflix griper in i handlingen är det nutid i Paris och historien har skruvats om på flera olika fantasifulla sätt. Vår hjälte, Assane Diop, är en fingerfärdig son till en senegalesisk migrant och försörjer sig utanför lagens råmärken – med Arsène Lupin-böckerna som stark inspirationskälla. Trots att han egentligen helst vill vara en närvarande far till sin son Raoul och lappa ihop relationen till ex-frun, blir han besatt av att lösa det släkttrauma som gjorde att hans far dog i fängelse.

”Lupin” har gjort braksuccé hos strömningsjätten sedan premiären efter trettonhelgen. Det är lätt att förstå varför. Omar Sy, förortshjälten i ”En oväntad vänskap” från 2011, har sedan sitt stora genombrott seglat upp som en av Frankrikes mest älskade stjärnor. Huvudrollen i ”Lupin” passar honom som handen i handsken. Han har en perfekt persona för att spela en modern gentlemannatjuv; glimten i ögat, schvung i stegen och en stekhet utstrålning. Assanes patenttrick är att kunna smälta in i omgivningen eftersom han, med cynisk precision, säger sig ha identifierat att svarta ofta passerar utan att folk bryr sig om vilka de är egentligen. Inte för inte är dramats stora skurk en hjärtlös finansman vid namn Pellegrini.

”Lupin” har bra driv, atmosfärrika miljöer och massor med tricksiga överraskningar som roar.

”Lupin” rivstartar med en spektakulär kupp mitt inne i det högbevakade Louvren i hjärtat av Paris. Sedan börjar Assane mödosamt nysta upp gåtan kring hur det gick till när hans far, en chaufför men också bildningsgigant, kom att anklagas för stölden av ett ovärderligt diamanthalsband.

”Lupin” har bra driv, atmosfärrika miljöer och massor med tricksiga överraskningar som roar. Saga och socialrealistisk verklighet balanseras ofta på ett fint sätt, förutom när det gäller den stenrika familjen Pellegrini som är tecknade som otidsenliga serietidningsfigurer. Det gäller framför allt den totalamoraliska patriarken. Regissören och skådespelaren Nicole Garcia, som spelar fru Pellegrini, ser lite lätt plågad ut av att tvingas jobba med en sådan yxig roll.

Femte avsnittet slutade med en andlös cliffhanger på helig mark i Normandie dit Arsène Lupin-fantaster vallfärdar för att besöka Leblancs forna hem som blivit museum. Hoppas att den fortsättning som utlovas skippar de museala inslagen och kör mer på det effektiva samtidskortet.

Läs fler texter av Helena Lindblad