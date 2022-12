Netflix vd Reed Hastings: Vi försöker inte vara neutrala – vi försöker provocera

På en skärm bakom Reed Hastings syns ett bekant ansikte: Spotifys vd Daniel Ek. Eller rättare sagt, den fiktiva versionen spelad av Edvin Endre i Netflixserien ”The playlist”, om Spotifys historia.

Det är lite speciellt. Reed Hastings är ytterst ansvarig för att Netflix har köpt rättigheterna till en reportagebok, skrivit ett halvt fiktivt manus och skapat tv-serien om Daniel Eks livsgärning. Delvis ett hjälteporträtt, men inte utan skavanker. Och de två känner varandra.

– Vi har varit vänner i 15 år.

Har han sagt något om serien?

– Nej, ingenting. Inte till mig. Jag vet inte ens om han har sett den eller inte. Men du vet, den är gjord för en bred publik. Och den är väldigt fiktiv, speciellt med det sista avsnittet som blickar in i framtiden. Det är en kreatörs tolkning. Men det är en otrolig historia.

Reed Hastings har varit med Netflix sedan starten. När han grundade företaget skickade de dvd-skivor med posten. Strömmad video kom senare. Foto: Jonas Lindkvist

Vi sitter på Netflix Sverigekontor, ett par våningar upp på en adress i centrala Stockholm. Adressen är inte riktigt hemlig, men dold. Entrén har ingen logotyp och man ser inte ens företagets namn. För att komma in trycker man på knappen märkt ”N”. Orsaken, får jag höra, är att så många passerar på gatan utanför att några garanterat skulle ringa på. Efter ett decennium år i Sverige har många en relation till Netflix.

Reed Hastings besöker Sverige i slutet av ett tumultartat år. Länge såg det ut som om ingenting kunde bromsa Netflix. Företaget hade blivit närmast synonymt med strömning, inte minst i Sverige där tjänsten just har fyllt tio år. Netflix växte, tog sig in i nya länder och pumpade in fantasisummor i egna serier. ”House of cards”, som hade premiär redan 2013, ska ha kostat 100 miljoner dollar för två säsonger – 26 avsnitt – att producera. Det var tillräckligt mycket för att ge Netflix ett rykte om att våga satsa stort och lyxigt på sina produktioner.

I dag kan ett enda avsnitt av ”Stranger things” kosta 30 miljoner dollar, enligt medieuppgifter.

”Det är ingen kris, men det kom som en överraskning”

Det såg länge ut att gå perfekt. Även om serierna och filmerna kostade massor så vägdes det upp av att tittarna blev fler och fler för varje kvartal. Netflix skar guld med täljkniv, vinsten ökade och aktien steg, vilket gjorde Reed Hastings stenrik. Enligt Forbes berömda miljardärsindex var han god för över fem miljarder dollar i fjol.

Men hur orubblig giganten Netflix än framstod så vilade framgången på en enda bräcklig grundpelare: Att miljontals människor månad efter månad fortsatte betala.

Tidigare i år vände siffrorna. För första gången på ett årtionde förlorade Netflix prenumeranter. Aktien störtdök. Forbes strök runt två miljarder dollar från Reed Hastings förmögenhet.

Reed Hastings nickar när jag frågar om det var en väckarklocka.

– Det är ingen kris, men det kom som en överraskning. Vi har så mycket ny konkurrens. Folk testade konkurrenternas tjänster, men nu har vi börjat växa igen, säger Reed Hastings.

Fakta. Reed Hastings. Född 1960. Utbildad på Stanforduniversitetet i Kalifornien. På 1980-talet undervisade han matematik som volontär i Swaziland. Grundade ett mjukvaruföretag innan han startade Netflix 1997. I dag delar han vd-titeln med Ted Sarandos och äger ungefär 2 procent av företaget. Hans förmögenhet uppgår till 3,3 miljarder dollar, enligt Forbes. Han står med på Putins sanktionslista och är förbjuden att resa in i Ryssland, sedan Netflix stängde verksamheten i Ryssland efter invasionen av Ukraina. Visa mer

Den där tillväxten har redan börjat synas i rapporterna. Men faktum kvarstår: Netflix är inte ensam herre på täppan, strömningen har exploderat. Apple, Disney, Amazon och lokalt i Sverige för den delen Viaplay och SVT – alla har de jagat Netflix. Och nu finns en stigande insikt om att man kanske har gapat efter ett större stycke än vad som finns.

I affärssammanhang har det till och med fått ett eget namn: The great Netflix correction. ”Correction”, som i nedjusteringen som sker när marknaden nyktrar till efter en tids vilda förväntningar.

En viktig del i hur Netflix tog sig till toppen i fjol var en våldsam, vissa skulle säga överdriven, produktion av eget material. ”House of cards” var en av de tidiga, men sedan accelererade det, med nya tv-serier i ett rasande tempo. Serier, men också dokumentärer, filmer och ståupp-komedi. I fjol släppte Netflix omkring 500 egna serier och filmer, enligt Wall Street Journal.

”Hur ska man kunna göra 50 bra filmer om året? Hur är det ens möjligt?”

Har det gått för snabbt? Har Netflix valt kvantitet framför kvalitet, blivit en algoritmstyrd bjässe som släpper mer hellre än bättre?

En som tycker det är skådespelaren Ben Affleck.

– Reed Hastings säger säkert att han valde kvantitet för att muta in ett område. Visst, det finns säkert något klokt i det. Men jag undrar: Hur ska man kunna göra 50 bra filmer om året? Hur är det ens möjligt? Det går bara inte. Det kräver uppmärksamhet. Att man lägger ner sin själ i det. Arbete. Det funkar inte på löpande band, sa han vid en New York Times-konferens nyligen.

Visserligen ska man komma ihåg att Ben Affleck var där för att prata om sitt eget nystartade produktionsbolag. Att måla upp det som ett sundare alternativ till Netflix kan vara en strategi. Men det är ändå talande för att Netflix har blivit måttstocken för enkel, massproducerad underhållning.

– Jag vet att vi kan få publiken att kolla på folk som skjuter varandra och saker som exploderar, för att de är stenade klockan två på natten och zappar genom Netflix. Men vi kan väl sikta högre än så, hitta något som folk kommer ihåg 20 år senare, sa Ben Affleck.

Skådespelaren Ben Affleck har kritiserat Netflix höga produktionstempo. ”Hur ska man kunna göra 50 bra filmer om året? Hur är det ens möjligt? Det går bara inte.” Foto: TT

Helt rättvist är det inte. Netflix har producerat ”Roma”, en svartvit, långsamt berättad film om en hushållerskas liv, som fick fem av fem i betyg av DN:s Helena Lindblad. ”The power of the dog” fick inte mindre än tolv Oscarsnomineringar. Svenska produktioner, som ”Snabba cash”, har gått hem både hos kritiker och publik. Och så vidare.

Men Netflix har ett rykte om sig att vara mer en maskin än en kreativ verksamhet, styrd av data och trender som ska försöka lista ut vad tittarna kan tänkas vilja ha. Stämmer det? Inte alls, säger Reed Hastings. Han beskriver det snarare som att det bygger på många möten, att lyssna på förslag och sedan gå på magkänsla.

”Vår serie ’Clark’, om er kända brottsling, som blev otroligt populär”

– Snarare kan det vara vår serie som ändrar datan. Vår serie ”Clark”, om er kända brottsling, som blev otroligt populär. Och han (Clark Olofsson) blev årets mest googlade person i Sverige. Men det fanns inget i datan som visade att ”Clark” skulle bli en bra serie.

Däremot finns tecken på att åren med ett otroligt stort antal egna produktioner snart är över. Wall Street Journal rapporterade tidigare i år, just som antalet prenumeranter hade börjat sjunka, att det framöver skulle bli färre men bättre utvalda produktioner. Lite mer kvalitet, mindre kvantitet.

Möjligen därmed också färre serier att slakta för att de inte går bra nog. Förutom den höga produktionstakten är Netflix känt för sitt korta tålamod med serier som inte hittar sin publik direkt. Ett exempel, som Wall Street Journal tar upp, är ”Cowboy bebop”, en serie som bygger på en japansk tecknad serie. Netflix slog på stort, beställde två säsonger direkt. Men så fem veckor efter premiären lades den ner.

Dramaserien ”Clark” är en av Netflix större svenska produktioner i år. Foto: Audrius Solominas

Inget tyder på att Netflix lägger ner serier mer än konkurrenterna, men trenden är tydlig: Den genomsnittliga serien överlever allt kortare tid. Siffernissar på Bloomberg har räknat på det: År 2015 var genomsnittet 2,8 säsonger. Men sen:

2016: 2,47 säsonger.

2017: 2,27 säsonger.

2018: 1,89 säsonger.

Det kortare tålamodet hänger ihop med att Netflix måste övertyga tittarna att stanna kvar. Månad för månad. Men längre bindningstider är inte aktuellt.

– Om någon konkurrent skulle övergå till årsabonnemang skulle de inte sälja mycket. Folk vill ha flexibiliteten. Det är vad internet handlar om, säger Reed Hastings.

Tror du alla konkurrenter överlever?

– Jag är övertygad om att vi överlever. Disney är starka. Alla andra har det svårt, men vad de kommer göra är att gå samman som företag. Vi ser det redan.

” Jag ser väl ungefär en tredjedel av de svenska serierna, bara för att de intresserar mig”

När vi kommer in på Sverige och Skandinavien rabblar Reed Hastings titlar: ”Snabba cash” gick bra på hemmaplan, men har inte lyckats nå ut internationellt. Norska filmen ”Troll” har blivit en succé i många många länder. ”Clark” handlade om att huvudpersonen varken fick bli ren hjälte eller helt ond.

– Han är lite av en skurk man kan gilla.

Har du verkligen koll på de svenska serierna?

– Jag ser väl ungefär en tredjedel, bara för att de intresserar mig. Resten får jag höra om, och jag ser siffrorna.

Netflix dramatisering av ”Snabba cash” har hittills fått två säsonger. Foto: Johan Bergmark/Netflix

Reed Hastings om … ”Clark” (om Clark Olofsson): – Man kan inte göra någon som honom till en ren hjälte eller enbart ond. Man måste leka med rollfiguren. ”The playlist” (om Spotify) – Den är väldigt fiktiv, speciellt med de två sista avsnitten som blickar in i framtiden. Det är en kreatörs tolkning. Men det är en otrolig historia. ”Snabba cash” – Den blev riktigt stor här i Sverige, men blev aldrig särskilt stor utanför de nordiska länderna. Medan ”Troll” (den norska filmen) blev enorm överallt. Vi har bara gissningar om varför. Visa mer

Möjligen är det hemläxan han har gjort inför ett Sverigebesök. Men faktum är att han har lyft fram en svensk serie förr, skolskjutningsdramat ”Störst av allt” (”Quicksand” på engelska), som han har pratat om på internationella konferenser som ett exempel på en lokalt producerad serie som hittar en publik långt utanför hemlandet. Lite som den våldsamma dystopin ”Squid game” från Sydkorea som blev en internationell succé.

Den 5 oktober 2021 släppte komikern Dave Chapelle sin ståupp-föreställning ”The closer” på Netflix. Just ståupp har blivit något av en hörnpelare på Netflix och att göra en ”special” – engelskt uttal – är redan en institution för komiker. Det här var nummer X i ordningen för Dave Chapelle. Inspelad i Detroit ”för jag snackade så mycket skit om Detroit i min förra special”, säger han i öppningen. Under den dryga timme som följer skämtar han om covid-19, om feminism och gång på gång om homosexuella och transpersoner. Mot slutet av showen kom skämt som skulle bli så omstridda att de skakade Netflix rejält.

De handlade om transpersoner. Han har skämtat om gruppen förr, nu talade han om Daphne Dorman, en transkvinna och komiker. Han hade nämnt Daphne Dorman i tidigare uppträdanden och de två hade blivit vänner. När han fick kritik för att vara transfobisk hade hon försvarat honom offentligt. För detta hade hon – allt enligt Chapelles berättelse – fått löpa gatlopp. Sedan berättar han att Daphne Dorman hade begått självmord. Skämten som följer går ut på att felköna Daphne Dorman. En dag vill han prata med hennes dotter och ska då säga ”jag kände din pappa, och han var en underbar kvinna”.

Dave Chapelle . Han fick vissa shower avbokade – men kritiken riktades också mot Netflix

De kommande veckorna exploderade kritiken mot Dave Chapelle. Han fick vissa shower avbokade. Men kritiken riktades också mot Netflix. Inte minst slog anställda bakut mot vad de såg som kränkande och farliga uttalanden. En läckt intern chattlogg visar hur vissa ifrågasatte om Netflix verkligen stod på rätt sida av historien. Reed Hastings, som deltog i chatten, var orubblig i sitt försvar av Dave Chapelle: ”Jag tror att vårt stöd för konstnärlig frihet och att göra våra medlemmar nöjda är rätt väg för Netflix i det långa loppet och att vi står på rätt sida, men det kan bara tiden utvisa”, skrev han i den interna chatten enligt New York Times.

Två veckor efter att ”The closer” hade premiär lämnade hundratals Netflixanställda sitt arbete i en protest och strömmade ut på gatan med plakat: ”Transfobi är inte roligt.” ”Team trans.” ”Black trans lives matter.” En regelrätt intern revolt.

Många företag har genomgått en liknande process. I början ser de sig som neutrala plattformar eller distributörer. Att ha åsikter om innehållet är inte deras sak. Sedan börjar de producera eget material eller lyfta fram det ena framför det andra och ett par skandaler senare så har de fått utarbeta policyer och arbetsgrupper för innehållshantering.

Netflix vd Reed Hastings har tvingats hantera tuffare konkurrens när en rad företag har gett sig in på marknaden för strömmad video. Foto: Jonas Lindkvist

Det hände Spotify när deras poddstjärna Joe Rogan började sprida vaccinmotstånd. Och det hände Netflix.

Reed Hastings argumenterar inte för att Netflix är neutralt, tvärtom.

– Vi är egentligen inte en plattform, för vi kan aldrig hänvisa till att någon annan laddade upp något. Vi valde det, vi betalade för det. Och ja, vi lutar väldigt mycket åt kreativ och konstnärlig frihet. Konst får folk att reagera och gör vissa upprörda. Det är ingen tvekan om det. Folk var upprörda över Chapelle och vissa är upprörda över ”Farha”, säger Reed Hastings.

”Vi försöker provocera. Vi vill vara spännande. Vi vill att folk ska prata om oss.”

Filmen han hänvisar till, ”Farha”, är Jordaniens Oscarsbidrag som har fått kritik i Israel för att den visar hur en palestinsk familj dödades av israelisk militär 1948, då staten Israel bildades. ”Det är galet att Netflix strömmar en film vars hela syfte är att skapa en falsk bild och hetsa mot israeliska soldater”, skrev Israels dåvarande finansminister Avigdor Lieberman i ett uttalande.

– Vi försöker inte vara neutrala eller balanserade. Vi försöker provocera. Vi vill vara spännande. Vi vill att folk ska prata om oss. Det är vad man vill ha i underhållning, eller hur?

Visst, men samtidigt – och jag vet att det är slappt att dra fram Hitler – men ni skulle inte publicera vad som helst. Ni skulle inte producera nazipropaganda. Så vad är grundprincipen som styr och vem tar besluten?

– Det är inte så svårt. Jag menar, vi försöker hitta historierna som folk vill se. Och Chapelle var en enorm framgång för oss. Så många såg den. Det är vad som styr oss, att hitta sådant som folk väljer att se. Än en gång, vi försöker inte se alla sidor av allt. Vi försöker hitta det som är intressant. Chapelle var inte kontroversiell bland våra kunder, kontroversen var med de anställda.

Reed Hastings och Netflix hamnade i hetluften efter kritik mot komikern Dave Chapelle. Foto: Jonas Lindkvist

Är det något du hade velat göra annorlunda runt Chapelle?

– Inför de anställda kunde vi ha varit tydliga med att vi kommer lägga upp det här innehållet.

Har du någonsin sagt nej till innehåll för att det kändes olämpligt?

– Vi väljer bort det som är tråkigt. Vårt mål är att vara riktigt spännande. Som Ted Sarandos (Netflix andra vd) säger: Den enda synden är att vara tråkig.

Händelserna hade egentligen inget med varandra att göra, men kontroversen runt Dave Chapelle inträffade just när Netflix gick mot det ekonomiskt skakiga 2022 med fallande antal abonnenter.

Det har fått Netflix att leta efter nya vägar, som ett reklamfinansierat budget-Netflix som släpps i vissa länder (men inte i Sverige, inte än i alla fall). Dessutom har företaget börjat slå till mot en tidigare genväg till att strömma gratis, om man känner någon generös nog: Att dela lösenord med varandra. I Latinamerika har Netflix börjat testa att förbjuda delade lösenord utanför hushållet. Snart lär det komma hit.

– Med din partner får du dela, men med din kusin som bor i en annan stad, då är det annorlunda, säger Reed Hastings

Det låter som en självklar åtgärd att vidta. Om något så är det förvånande att Netflix inte har brytt sig tidigare.

– Tja, vi har brytt oss lite. Men vi växte ändå varje dag.

Netflix i tre siffror 221 miljoner. Antal betalande kunder. Över 190. Antal länder som Netflix är tillgängligt i. 143 miljarder dollar. Värdet på hela företaget (räknat på börskursen den 14 december). Visa mer