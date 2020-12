New York Times tvingas klippa om podd när IS-terrorist var bluff

Under våren 2018 släppte New York Times en podcastserie ledd av stjärnjournalisten och terrorismreportern Rukmini Callimachi. Den tio avsnitt långa ”Caliphate” handlade om radikalisering av en ung kanadensisk man som åkte till Syrien för att gå med i terrororganisationen IS.

– ”Caliphate” representerar det moderna New York Times. Det är en ambitiös, rigorös, hårdnackad rapportering blandad med förstklassigt digitalt berättande. Vi tar vår publik till farliga platser där de aldrig tidigare varit, och vi gör det med mer transparens än någonsin, sa Sam Dolnick, biträdande chefredaktör på tidningen inför premiären av podcasten 2018.

Och visst blev podcasten en hit. Serien fick hyllningar, nya lyssnarpriser och nomineringar (bland annat en nominering till Pulitzerpriset). Den före detta IS-medlemmen Shehroze Chaudhry, som i serien gick under pseudonymen Abu Huzayfah, berättar i ett avsnitt att han åkt till Syrien 2014 och varit med om att avrätta två civila. Mannen hade dock innan inspelningen uttalat sig i kanadensiska medier om att han inte varit delaktig i avrättningarna.

Avsnittet väckte upprörda känslor i Kanada och Chaudhry gick efter avsnittet ut och tog tillbaka att han varit med och dödat civila, trots att hans egenberättade skildring om avrättningarna fanns inspelade.

Kanadensiska medier och en handfull amerikanska kritiker ifrågasatte därefter Rukmini Callimachis bedömning av sanningshalten i Chaudhrys berättelse. En intern utredning på The New York Times drogs då i gång där man fann att Callimachi och hennes redaktörer upprepade gånger misslyckats med att verifiera mannens påståenden, säger New York Times chefredaktör Dean Baquet till NPR.

– De (utredarna reds. anm) kom tillbaka och sa att om du tittar på mannen berättelse så finns det inte tillräckligt med bevis för att han var den han påstod sig vara, sade Baquet.

Chefredaktören sade vidare att tidningen inte hade bevis för att Chaudhry ens varit i Syrien, gått med i IS eller dödat någon. I stället visade sig mannens berättelser innehålla flera motsägelser och luckor.

– Jag trodde vi producerade ännu en sådan där ”åh jävlar”-berättelse. Jag var riktigt stolt. Ännu en stor berättelse att hylla och applådera, sade Baquet.

Rukmini Callimachi har jobbat på The New York Times sedan 2014, efter att ha arbetat som Afrikakorrespondent i sex år åt nyhetsbyrån AP. Till en början avfärdade hon kritiken och menade att informationen som mannen delat varit exklusiv för just dem. ”Vi fick tag på honom innan några andra medier, och framför allt innan rättväsendet”, sade hon i en intervju med CBC dagen efter att avsnittet släpptes.

Samma höst avslutade kanadensiska myndigheter en utredning med Chaudhry. På Twitter kritiserade Callimachi de kanadensiska underrättelsetjänstemän som utredde fallet. I Washington Post och andra tidningar försvarade samtidigt The New York Times podcasten och dess äkthet.

I höst, två år senare, anklagade kanadensiska myndigheter mannen för att ha ljugit om sina erfarenheter av IS. Han står för närvarande åtalad i en federal domstol i Ontario för att ha ljugit om att vara terrorist.

New York Times interna utredning har kommit fram till att Rukmini Callimachi skulle omplaceras. Baquet säger att han inte ser att hon i framtiden kan arbeta med frågor om terrorism men att han gärna ser att hon får ett nytt uppdrag på tidningen.

– Jag är väldigt stolt över de berättelser jag har gjort om IS och dess brott mot mänskligheten. Men som journalister kräver vi transparens från våra källor, så vi borde förvänta oss det av oss själva. Att tänka på vad vår podcast saknade är förödmjukande. Att tänka på kollegorna och redaktionen som jag svikit känns fruktansvärt, säger Rukmini Callimachi i ett mejl till DN.

– Jag upptäckte gästen i vår podcast ljugit om viktiga aspekter och rapporterade ändå om det. Jag fångade inte heller upp andra lögner som han berättade för oss, och jag borde ha gjort det. Jag tog till försiktighetsåtgärder för att klargöra vad vi visste och vad vi inte visste. Det räckte inte. Jag ber våra lyssnare om ursäkt för vad vi missade och vad vi gjorde fel. Vi korrigerar avsnittet och jag förbinder mig att göra bättre i framtiden, skriver hon vidare i mejlet.