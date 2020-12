New Yorks nyårsboll får 192 nya kristallglas

Den första nedhissade nyårsbollen konstruerades i trä och järn för att fira in 1908, och har hållits varje år, förutom två år under andra världskriget, fram till i dag. Sedan elva år tillbaka är bollen 3,6 meter i diameter, och placerad på taket på byggnaden One Time Square.

192 nya triangelformade glas av Waterfordkristall sattes under söndagen upp på bollen, som nu är täckt med totalt 2,688 kristallglas och 32,256 led-lampor, skriver ABC. Vanligtvis släpps den ned för flaggstången 23:59 på nyårsafton inför en tätpackad publik, men i år kommer firandet i stället att visas på tv. Ett fåtal familjer, där någon medlem jobbar inom medier, underhållning eller som blivit utvalda till ”The heroes of 2020”, har dock fått inbjudan att närvara på plats.