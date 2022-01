Nicholas Wennö: 10 filmer att strömma på Göteborgs filmfestival

”Så jävla easy going”. Foto: Ola Kjelbye

”Så jävla easy going”

Regi: Christoffer Sandler. Med: Nikki Hanseblad, Melina Paukkonen, Shanti Roney m fl. Premiär 28/1, kl 18.00.

Förälskelser, festnätter och funktionsvariationer. Den 28 januari rivstartar festivalen på Draken.se och biografer över hela landet med Christoffer Sandlers filmatisering av Jenny Jägerfelds ungdomsroman. Dramakomedin ”Så jävla easy going” kretsar kring den 18-åriga Johanna (Nikki Hanseblad) som har svårt att få ihop pengar till sin nödvändiga adhd-medicin eftersom hennes pappa är djupt deprimerad och knappt klarar hyran på sin sjukersättning. Något som medför att Johanna tvingas använda all sin list och uppfinningsförmåga i jakten på snabba cash.

”Playground” Foto: Göteborgs filmfestival

”Playground”

Regi: Laura Wandel Med: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, m fl. 72 min. Premiär 29/1, 18.00.

Laura Wandels hyllade långfilmsdebut vann kritikerpriset i Cannes 2021 och har utsetts till Belgiens Oscarsbidrag. Ett ångestladdat drama om skolgården som krigszon och kretsar kring mobbning och grupptryck. Det börjar med att den sjuåriga Nora (Maya Vanderbeque) gråtande klamrar sig fast vid sin pappa vid skolgrinden. Under resten av filmen befinner sig publiken i ögonhöjd med den utsatta och utelämnade Nora som tvingas lära sig de oskrivna reglerna och navigera genom de asociala koderna för fysisk och psykisk misshandel.

”Lämna inga spår” (”Zeby nie bylo sladów”). Foto: Göteborgs filmfestival

”Lämna inga spår”

Regi: Jan P. Matuszynski Med: Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, m fl. Längd: 160 min. Premiär 30/1, 18.00

Den 14 maj 1983 dödförklarades den polska poeten och studenten Grzegorz Przemyk på ett sjukhus i Warszawa. Han vara bara en av många i den demokratiska oppositionen som mördades i häktet av landets kommunistiska polis, Milicja Obywatelska, under den så kallade krigsrättsperioden. Detta omskakande och thrillerartade polska Oscarsbidrag skildrar hur regimen och dess säkerhetstjänst använde hela den smutsiga auktoritära arsenalen för att mörklägga ett statssanktionerat mord bakom den forna järnridån.

Rakel Lenora i Eskil Vogts ”De oskyldiga”. Foto: Mer Film

”De oskyldiga”

Regi: Eskil Vogt Med: Mina Yasmin, Bremseth Asheim, Sam Ashraf, Alva Brynsmo Ramstad, m fl. Premiär 1/2, 16.00.

Joachim Triers parhäst Eskil Vogt – de skrev senast ”Världens värsta människa” ihop – är tillbaka med en egen film igen efter ”Blind” (2014). Låt er inte luras av titeln, de fyra barnen i fokus är allt annat än oskyldiga. I centrum finns nioåriga Ida, som känner sig vilsen i sitt nya bostadsområde. Lockelsen är stor när hon träffar några andra barn, särskilt som de visar sig ha märkliga förmågor. Det hela utvecklas till en lek på liv och död, en isande psykologisk thriller med övernaturliga förtecken som är svår att skaka av sig.

Birthe Neumann spelar författaren Karen Blixen i Bille Augusts ”Pakten”. Foto: Rolf Konow

”Pakten”

Regi: Bille August Med: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Asta Kamma, Nanna Voss m fl. Premiär 2/2, 20.00.

Ett psykologiskt danskt drama om den turbulenta och ödesmättade relationen mellan författaren Karen Blixen och den drygt 30 år yngre poeten och familjefadern Thorkild Bjørnvig. Utifrån Bjørnvigs självbiografi skildrar Guldpalmsregissören Bille August det beroendelika förhållandet som förvandlades till en hemlig pakt mellan två danska kulturpersonligheter som träffades för första gången 1948. Först 1975 – tolv år efter Blixens död – publicerade Bjørnvig boken ”Pakten: min vänskap med Karen Blixen”.

Bild 1 av 2 ”Drive my car” Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Drive my car” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bildspel

”Drive my car”

Regi: Ryûsuke Hamaguchi Med: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima m fl. Längd 179 min. Premiär 3/2, kl. 14.00.

Kärlek, sorg, svek och en röd Saab är några av ingredienserna i en av filmvärldens just nu hetaste filmer som nyligen vann Golden Globe för bästa internationella film och tidigare har utsetts till Japans Oscarsbidrag. Utifrån Haruki Murakamis novell ur ”Män utan kvinnor” har Hamaguchi skapat ett introspektivt drama om en stjärnregissör och änkeman som tvingas konfronteras med sår från det förflutna i mötet med en mystisk ung kvinna som hyrs in för att vara hans privatchaufför under en uppsättning av Tjechovs ”Onkel Vanja”.

Katia Pascariu i ”bad luck banging or loony porn”. Foto: Ghetie Silviu

”Bad luck banging or loony porn”

Regi: Radu Jude Med: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mala m fl. 106 min. Premiär 3/2, 16.00.

Satirisk dramakomedi om en skollärare i Bukarest som utsätts för tidernas stresstest när en privat sexvideo läggs ut på nätet. Trots att elevernas föräldrar kräver att hon får sparken vägrar hon att vika ner sig. I stället blir hon ett slags sexvideornas Jeanne d'Arc som tar strid för sin rätt till njutning och skenheliga personer som försöker att smutskasta henne. Manusförfattaren och regissören Radu Jude gästar Göteborg med denna corona-anpassade film som vann Guldbjörnen i Berlin 2021 och har utsetts till Rumäniens Oscarsbidrag.

Stephen Graham vid kokpunkten som kökschef i ”Boiling point”. Foto: Alamy

”Boiling point”

Regi: Philip Barantini Med: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Jason Flemyng mfl. 94 min. Premiär 4/2, 18.00.

Hetsig krogthriller där eminenta Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) spelar en adrenalinrusig köksmästare på en hårt pressad stjärnkrog i östra London. Filmen utspelar sig under 90 hektiska minuter och är inspelad i en enda tagning. Bäddat för en tragikomisk helvetestripp mot kokpunkten när Andy tvingas balansera sina personliga problem samtidigt som han ska hantera bortskämda celebriteter, klagande gäster, slöfockar i personalstyrkan och, inte minst, en kräsen krogkritiker som dessutom råkar vara hans gamla chef.

Tim Roth i ”Sundown”. Foto: Alamy

”Sundown”

Regi: Michel Franco Med: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Samuel Bottomley, Mónica Del Carmen m fl. 83 min. Premiär 4/2, 20.00.

Tim Roth skiner med sin nollställda uppsyn i denna nya attack mot de alltmer brutala klassklyftorna signerad ”New Order”-regissören Michel Franco. I denna både provocerande och befriande aparta film spelar Roth en medlem av en snuskigt rik industrifamilj på lyxsemester i Mexiko. När resten av familjen hastigt tvingas flyga hem på grund av ett dödsfall, dröjer han sig kvar för att helt checka ut från sitt lyxliv för ett totalt sorglöst liv på Acapulcos stränder. Hans avtrubbade och likgiltiga attityd skapar kosmiska spänningar inom familjen.

”Who killed the KLF?” Foto: Nonstop entertainment

”Who killed the KLF?”

Regi: Chris Atkins. Med: Jimi Cauty, Carl Cox, Bill Drummond, Clair Ferguson, Alan Moore. 88 min. Premiär 5/2, 14.00.

Tidernas pusseldeckare för alla oss som undrat vem som egentligen mördade KLF – Bill Drummonds och Jimmy Cautys dansmusikprojekt. Atkins berättar den lika galna som osannolika historien om den brittiska elektroduon, dess uppgång och fall i 90-talets gryning. Ett projekt som startades för att använda musiken som ett redskap för att sprida kaos men blev en oavsiktlig hitmaskin. På toppen av sin ofrivilliga popkarriär försvann upphovsmännen, raderade sin musik från katalogerna och eldade upp en miljon pund av sina egna pengar...

