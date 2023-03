Nicholas Wennö: Därför vinner ”Everything everywhere all at once” Oscar för bästa film

Säga vad man vill om årets Oscarsrace, men man kan i alla fall inte klaga på bredden. Från ett mytologiskt inceldrama om en brusten bromance mellan två tjuriga irländska ö-bor (”The banshees of Inisherin”) till ett kammarspelsliknande metoodrama där traumatiserade mennonitkvinnor pratar överlevnadsstrategier i en trälada (”Women talking”). Från Steven Spielbergs självbiografiskt färgade uppväxtdrama (”The Fabelmans”) till Ruben Östlunds skruvade, sociologiska satirstudie av de superrika (”Triangle of sadness”). Eller Cate Blanchett som kvinnlig ”kulturman” i finkulturens Berlin (”Tár”) som en bjärt kontrast till Austin Butlers svulstiga porträtt av The King of Rock’n’roll från fulkulturens Las Vegas (”Elvis”).

Allt överallt på en gång, för att parafrasera filmen som har samlat på sig flest nomineringar. Även om mina personliga favoriter är ”Tár” och ”The banshees of Inisherin” så pekar allt på att det kommer att stå ”Everything everywhere all at once” på lappen när kuvertet för ”bästa film” ska sprättas upp i slutminuterna av den kommande glittergalan (sänds i TV4). Ett galet och gränsöverskridande sci fi-spektakel där Michelle Yeoh spelar en utbränd kinesisk invandrare i Kalifornien som tvingas bli ett slags superhjälte. Idén är att hon ska rädda världen genom att resa i andra universum och konfronteras med parallella versioner av sig själv.

Michelle Yeoh i ”Everything everywhere all at once”. Foto: Alamy

Daniel Kwan och Daniel Scheinerts originella hybridfilm har gått fram som en ångvält på förgalorna då Hollywoods olika yrkesfack korar sina egna favoriter. ”Everything…” prisades för bästa film på både regissörernas (DGA), producenternas (PGA) och skådespelarnas (SAG) prisgalor. Tidigare filmer, som lyckats göra detta hattrick, har också vunnit för bästa film på Oscarsgalan. Och, som alla vet, brukar den minutiösa Oscarstatistiken numera ljuga lika lite som Rihannas höfter.

Symtomatiskt nog är ”Everything everywhere all at once” också skyhög favorit bland vadslagningsfirmorna. Om man får tro samma oddsmakare är Ruben Östlunds vinstchanser dessvärre snudd på obefintliga. Ett spel på ”Triangle of sadness” som bästa film ger någonstans mellan 100 och 469 gånger insatsen beroende på vadslagningsfirma.

Arvin Kananian och Woody Harrelson och ”Triangle of sadness”. Foto: LANDMARK MEDIA/Alamy

Spela roll. Östlund är redan en segrare som lyckats med den historiska bedriften att som första svensk någonsin bli nominerad i tre av de tyngsta klasserna samtidigt – bästa film, regi och manus. Tillsammans med Edward Bergers tyska antikrigsdrama ”På västfronten intet nytt”, som nominerats till 9 Oscarsstatyetter, går den svenska Guldpalmsregissören i bräschen för de europeiska filmskaparna som under de senaste åren har tagit en större plats på Oscarsgalan, tillsammans med filmskapare från Asien eller amerikaner med asiatisk härkomst. Andra europeiska Oscarsbidrag som imponerar stort är Lukas Dhonts hjärtslitande tonårstragedi ”Close” (biopremiär 17/3) och Jerzy Skolimowskis originella åsnedrama ”EO” (biopremiär 24/3) som båda har chansen att vinna i klassen ”bästa internationella film”.

Även om allt knappast är omistligt i årets Oscarsrace så får man ändå betrakta 2022 som ett riktigt märkesår. Och vinnaren är...biopubliken.

