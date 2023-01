Nicholas Wennö: Det är inte SVT:s sak att vara svenska folkets tålamodscoach

Jag kommer aldrig glömma Kevin Spaceys självbelåtna flin när han stegade in på ett lyxhotell i London 2015 för att sälja in ”House of cards”. Efter att ha låtit blicken svepa över journalisterna i rummet la han på samma ironiska leende som sin rollfigur Frank Underwood:

– Do you binge? (Sträcktittar ni?) sa han sarkastiskt.

Efter 10-talets frihetsrus över att kunna se hela säsonger av serier som ”House of cards” på ett bräde, genomlever ”sträcktittandet” ett bakslag. I vissa kretsar har ordet blivit ett stigma – måttlösa tittare med usel impulskontroll som för tankarna till folkhemmets största skräckfigur, Slösa.

Jag må vara yrkesskadad, men själv föredrar jag oftast att se serier på ett mer samlat sätt – och i synnerhet när det gäller en så tät och mångbottnad produktion som ”Händelser vid vatten”. Därför uppmanade jag SVT att lägga ut alla avsnitt av succén på SVT Play så att tittarna fick möjlighet att se serien i sin egen takt. Under onsdagen svarade SVT:s Jan Helin och Eva Beckman med argument som är relevanta utifrån deras roller som public service-bossar, men inte lika mycket ur tittarnas synpunkt. Bland annat skrev de att veckoransoneringen handlade om att ”väcka engagemang och diskussion” och refererade till 1800-talets tradition med att publicera följetonger i tidningar, däribland Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”.

Kanske en väl mossig referens, men visst, jag förstår att SVT vill hålla drömmen om lägerelds-tv vid liv, dra ner på tempot och bygga en långsiktig relation med tittarna. Hetsjakten på omedelbar behovstillfredsställelse behöver kanske inte uppmuntras ytterligare, men jag är tveksam till att SVT tagit på sig uppdraget att vara det svenska folkets tålamodscoach.

Mellan raderna tycks Helin och Beckman också antyda att ”Händelser vid vatten” ställer så höga krav på tittarna att serien inte går att smälta på mindre än fem veckor. Av alla de reaktioner jag har fått tror jag att de kan lita betydligt mer på sin publik. Snarare är det betydligt mer splittrat och stökigt att ha för många serier i gång samtidigt och kasta sig mellan olika världar – från ”The White Lotus”-hotellet på Sicilien, till spelet om Hitlers dagböcker i 80-talets Tyskland och, ja, svenska glesbygden i ”Händelser vid vatten”.

Som SVT-kramare tycker jag ändå att det vore nyttigt om public service-företaget oftare vågade tänka utanför den gamla tablåboxen. Att lägga ut hela rasket av den slow tv-mässiga ”Händelser vid vatten” kommer knappast att få vare sig SVT eller det svenska samhällsbygget att kollapsa.

