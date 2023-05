Nicholas Wennö: Ett litet mirakel till diskbänksdrama som trotsar de vanliga mallarna

Logga in

Logga in

”Gifta”

Sean Bean och Nicola Walker i ”Gifta”. Foto: Rory Mulvey/The Forge Entertainment Ltd & A3MI

SVT Play. Serieskapare: Stefan Golaszewski Med: Nicola Walker, Sean Bean, Chantelle Alle, Henry Lloyd-Hughes, Jack Holden m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Stefan Golaszewskis ”Mum” (Britbox) med Lesley Manville var en av 10-talets absolut bästa brittiska komediserier. Nu är Golaszewski tillbaka med detta stilla, lilla mirakel till diskbänksdrama som trotsar de vanliga dramaturgiska mallarna för att jobba med obekväm tystnad, anti-dramatik, och plågsamt stillsam vardagsrealism. Briljanta Nicola Walker och Sean Bean är årets mest perfekta match som ett gammalt strävsamt par som har stresstestats av sorg och försöker att återgå till sin grå vardagslunk efter en solsemester i Spanien. ”Årets bästa relationsdrama”, skrev tv-oraklet Kjell Häglund i sitt nyhetsbrev. Copy that.

”Bardot”

Julia de Nunez som Brigitte Bardot i ”Bardot”. Foto: Thibault Grabherr /Federation Studios

SVT Play. Serieskapare: Christopher Thompson, Danièle Thompson. Med: Julia de Nunez, Victor Belmondo, Oscar Lesage, m fl. 6 avsnitt x 50 min.

Brigitte Bardot var sin tids mest frisinnade sexsymbol på vita duken, en modeikon och ett kulturellt fenomen som fascinerade både den breda biopubliken och den intellektuella eliten. ”Bardot” lär inte förändra tv-historien, men är en sevärd och färgstark bio pic om hur ”BB” skrev historia på 50- och 60-talet. Stjärnskottet Julia Nunez har en intensiv närvaro som den rebelliska tonåringen som blev världsstjärna efter ”Och Gud skapad kvinnan”.

”The Great 3”

Nicholas Hoult och Elle Fanning i ”The Great 3”. Foto: HBO Max

HBO Max, 13/5. Serieskapare: Tony McNamara Med: Elle Fanning, Nicholas Hoult 10 avsnitt x 60 min (Alla avsnitt släpps på premiärdagen)

Tony McNamara (”The favourite”) fortsätter att blanda sin vinnande ryska busgrogg på sarkastisk satir, brutal galghumor och ett stort bultande hjärta. Elle Fanning är tillbaka för tredje gången i sin paradroll som den maktberusade virrpannan Katarina II som drömmer om att reformera ett land som inte direkt vill låta sig befrias. I nya säsongen står hon inför nya utmaningar i sitt äktenskap efter försöket att undanröja sin make Peter den store (Nicholas Hoult).

”Black Knight”

Kim Woo-bin i ”Black Knight”. Foto: Netflix

Netflix, 12/5. Serieskapare: Ui Seok Cho Med: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-Seok m fl. 6 avsnitt x .min.

”Tåg till Busan” möter ”Mad Max” i denna post-apokalyptiska actionserie som kommer att ge världens varubud slagläge inför årets avtalsförhandlingar. Dystopiska ”Black Knight” utspelar sig om ett halvt sekel då luftföroreningar har decimerat befolkningen på den koreanska halvön som styrs av ett förtryckande konglomerat. Kim Woo-bin spelar en rebellisk kurir som vill störta den ny världsordningen och utsätter sig för livsfara på jobbet när han ska leverera syre till invånarna som tvingas andas med mask utomhus.

”City on fire”

Chase Sui Wonders i ”City on fire”. Foto: Apple tv+

Apple tv+. Serieskapare: Stephanie Savage, m fl Med: Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella m fl, 8 avsnitt x 60 min.

Det saknas vittnen när studenten Samantha (Chase Sui Wonders) skjuts till döds i Central Park den fjärde juli 2003. När hennes pojkvän Charlie (Wyatt Oleff) börjar nysta i tragedin upptäcks kopplingar mellan mystiska bränder, musikscenen och en mäktig fastighetsfamilj. Denna böljande nya serie från skaparna bakom ”Gossip girl” och ”The OC” som bygger på Garth Risk Hallbergs hajpade roman om ras, klass, kön och korruption som utspelar sig i 70-talets New York.

”Still: A Michael J, Fox movie”

Michael J. Fox i ”Still”. Foto: Apple tv+

Apple tv+. Regi: Davis Guggenheim. Med: Michael J. Fox, Tracy Pollan, Andrew Barber, m fl. 1 tim och 35 min.

En intim, gripande och brutalt uppriktig dokumentär som berättar Michael J Foxs osannolika livshistoria – från uppväxten på en kanadensisk militärbas till livet som bratpack-skådespelare i 80-talets Hollywood och Parkinsondiagnosen som ändade karriären. ”I am a tough son of a bitch. Jag är en kackerlacka och har varit med om en del. Och man kan inte döda en kackerlacka”, säger den 62-åriga Mr Fox som inte vill ha något medlidande.

”San Quentin, Godot och väntan på livet”

”San Quentin, Godot och väntan på livet”. Foto: Teitur Ardal

SVT Play (K-special), 6 maj. Regi: Staffan Julén Med: Twin, Happy, m fl. 60 min.

”Jag vill inte fjanta runt i trikåer som Peter Pan”, utbrast den livstidsdömda gängmedlemmen Happy när bästisen Twin försökte få honom att spela teater i San Quentin-fängelset i slutet av 80-talet. Deras medverkan i Jan Jönssons omtalade uppsättning av Becketts ”I väntan på Godot” blev totalt livsavgörande för dem båda. När Staffan Julén söker upp dem 40 år senare är det bäddat för en stark och gripande dokumentär om konstens och kärlekens omvälvande kraft.

”Mother” (2009)

Hye-Ja Kim i ”Mother”. Foto: Cj/Kobal/REX

SVT Play. Regi: Bong Joon Ho Med: Hye-ja Kim, Won Bin, Jin Goo m fl. 2 tim och 9 min.

Som bekant skrev Bong Joon ho Oscarshistoria med ”Parasit” för fyra år sedan. Just nu visas återigen flera av sydkoreanens filmer på SVT Play, däribland ”Memories of murder” och ”Barking dogs never bite”. Och, inte minst, detta svarta moraldrama om en skuldsatt mamma och änka vars kärlek till sin funktionsnedsatta son utsätts för tidernas stresstest när han beskylls för mordet på en gymnasietjej. Detta gör att hon ger sig ut på en desperat jakt på mördaren som lagt skuiden på hennes son.

Veckans klassiker:

”Kungliga patrasket” (1945)

Edvin Adolphson, Ester Roeck, Olof Winnerstrand, Hilda Borgström och Hasse Ekman i ”Kungliga patrasket”. Foto: SVT

SVT Play. Regi: Hasse Ekman. Med: Hasse Ekman, Edvin Adolphson, Eva Henning, Ester Roeck Hansen, Gudrun Brost, Stig Järrel m fl. 1 tim och 57 min.

”Men du får komma ihåg, pappa är inte någon vanlig människa. Han är konstnär. En genial konstnär. Vi får inte begära att han ska vara precis som vi andra.”. I januari 1938 dog superstjärnan Gösta Ekman i förtid. Sju år senare skapade hans son detta äreminne över sin berömda teaterfamilj. Publiksuccén ”Kungliga patrasket” blev också Hasse Ekmans stora genombrott som regissör, en lika spirituell som allvarlig komedi om tre generationer i en sammansvetsad skådespelarfamilj som arbetar tillsammans på Kungsteatern i Stockholm och utsätts för tidernas prövning.

Skräddarsy ditt tittande med DN:s stora strömningsguide

Bomben Brigitte Bardot briserar på nytt