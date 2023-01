”Händelser vid vatten” (2023)

Bild 1 av 2 Bröderna Brandberg (Kaj Snijder, Albert Berglund, Lucas Grimstedt, William Beijer) i färd med att kasta ner halvbrodern Johan (Liam Gabrielsson Lövbrand) i brunnen där han stöter på den gåtfulla ålen. Foto: Joe Maples /Apple Tree Bild 2 av 2 Liam Gabrielsson Lövbrand i ”Händelser vid vatten”. Foto: SVT Bildspel

SVT Play. Regi: Mikael Marcimain Med: Rolf Lassgård, Pernilla August, Liam Gabrielsson Lövbrand, Liv Mjönes, Magnus Krepper, Erik Ehn, m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Alla som har läst Kerstin Ekmans roman eller ser på tv-serien, kan omöjligt glömma den feta ålen som Johan Brandberg (Liam Gabrielsson Lövbrand/ Erik Ehn) stöter på när han tvingats ner i en sinad brunn av sina brutala halvbröder. En ål som han sedan envist släpar med sig i en gul plasthink innan den så småningom försvinner i en norsk fjällsjö. Det har bland annat spekulerats i om Ekmans mystiska ål har kopplingar till samiska myter om den fisk- och ormliknande varelse Saivo guelle, som är schamanernas följeslagare i underjorden. Ålens metamorforsliknande egenskaper har också tolkats som en metafor för rollfiguren Johans utveckling.

”Miraklet i Sargassohavet” (2019)

Angeliki Papoulia i ”Miraklet i Sargassohavet”. Foto: Njutafilm

SF Anytime, m fl. Regi: Syllas Tzoumerkas Med: Angeliki Papoulia, Youla Boudali, Hristos Passalis m fl. 2 timmar, 1 minut.

Fascinerande dramathriller som laddats med grekisk mytologi, ålmystik och vetenskapliga fakta om Sargassohavet. Handlingen utspelar sig i en korrupt och förfallen ålfarms-håla i västra Grekland där två olika kvinnor drömmer sig bort – den kronisk bakfulla och trötta polischefen Elisabeth och den mystiska Rita som rensar ål på dagarna och städar i kyrkan på eftermiddagarna och dessutom har kopplingar till stans sjaskiga nattklubb. När ägaren dör flytar byns hemligheter upp till ytan...

”Razortooth” (2007)

”Razortooth”

Youtube. Regi: Patricia Harrington Med: Douglas Swander, Kathleen LaGue, Simon Page, m fl. 1 tim och 32 min.

Om jag ger er nyckelord som ”ål”, ”galen vetenskapsman”, ”experiment som går fel”, ”mutant” och ”djurattack”, så kan ni själva pussla ihop handlingen i denna skrattretande B-filmklassade sci-fi-skräckthriller om en exotisk ålart som förvandlas till en monstruös terrorvarelse med sylvassa tänder som kan överleva på land och äta människor – i stället för tvärtom. There will be blood...

”Ålen” (1997)

Kôji Yakusho i ”Ålen”. Foto: Alamy

MUBI (mubi.com). Regi: Shôhei Imamura Med: Kôji Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuko Baishô, m fl.

En ål är det enda sällskapet i fängelset för den stumma och svartsjuka affärsmannen Takuro (Kôji Yakusho) som dömts för mordet på sin hustru. Efter avtjänat straff bosätter sig på landsbygden och har sin gamla fängelsekompis – ålen – i ett akvarium som enda förtrogen. Japanska regissören Shôhei Imamura vann Guldpalmen för sin både finstämda, drastiska och symbolladdade filmsaga.

”Blecktrumman” (1979)

David Bennent i ”Blecktrumman”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Cineasterna (gratis), Triart, SF Anytime. Regi: Volker Schlöndorff Med: David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, m fl. 2 tim och 22 min.

Den berömda scenen med det halvätna kohuvudet i ”Blecktrumman” fick en hel generation att sätta ålen i halsen. Volker Schlöndorffs mästerliga filmatisering av Günter Grass roman vann en Oscar för bästa utländska film och kretsar kring det treåriga underbarnet Oskar som stannar i växten och hamrar på sin blechtrommel i protest mot att nazisterna tar makten i 30-talets Tyskland.

