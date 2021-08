Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Bild 1 av 2 ”Zebrarummet”. Foto: Viaplay Bild 2 av 2 Amanda Lindh i ”Zebrarummet”. Foto: Viaplay Bildspel

”Zebrarummet”

Viaplay, 22 augusti. Serieskapare: Henrik Schyffert, Gustav Skördeman. Med: Anton Forsdik, Valter Skarsgård, Amanda Lindh, Alva Bratt, Aliette Opheim, Henrik Schyffert med flera.

”14 är inget handikapp det är en jävla sjukdom”, säger en blaserad, kokainsnortande yngling till en internatskolekompis som just ska slå en golfsving. Så börjar ”Zebrarummet”, en thrillerserie som utspelar sig i dekadent överklassmiljö på den anrika internatskolan Tuna Kvarn. Cirklarna rubbas när en ung elev hittas död i vattnet. Tragedin omgärdas av en kompakt tystnadsmur på den kyliga internatskolan medan den kommunala grannskolan får skulden för det mystiska dödsfallet. En oanad händelsekedja triggas igång när en mobilfilm av den förnedrande nollningsriten läcker ut i sociala medier.

Serieskaparen Henrik Schyffert dyker upp i rollen som den smidiga Carl, ett slags fixare som styr och ställer på skolan och försöker tysta ner pennalism och skandaler. I en intervju jämförde Schyffert internatskolor med akvarium: ”Det är kul att titta på akvarier eftersom man stoppar de vackraste fiskarna i ett avgränsat område. Resten av oss är som Mälaren, det är inte så jävla kul att titta ner i Mälaren”.

”Why women kill” Foto: TV4/C More

”Why women kill”

C More och Paramount+. Serieskapare: Marc Cherry. Med: Ginnifer Goodwin, Alicia Coppola, Lucy Liu, Kirby Howell-Baptiste, Jack Davenport, Sam Jaeger med flera.

Högenergisk, mörk och underhållande dramakomedi från ”Desperate housewifes”-skaparen Marc Cherry. Antologiserien ”Why women kill” kretsar kring tre kvinnor från tre olika decennier – en nitisk hemmafru (1963), en societetskvinna (1984) och en slipad advokat (2019). Alla har de en gemensam nämnare – de har alla bott i samma flotta herrgård i Pasadena och blivit bedragna av sina män. Något som i samtliga fall leder till en ödesdiger kedjereaktion med dödlig utgång.

”Ted Lasso 2”. Foto: Apple TV+

”Ted Lasso 2”

Apple TV+. Serieskapare: Jason Sudeikis med flera. Med: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster med flera.

Första säsongen av ”Ted Lasso” – där Jason Sudeikis spelar en godmodig amerikansk fotbollscoach som helt otippat tar över ett engelskt Premier League-lag – var fjolårets mest hjärtliga och sympatiska komedi. I andra säsongen väntar nya utmaningar för den hårt prövade coachen för AFC Richmond. En underbar liten seriepärla om konsten att vara snäll som behövs i vår tids bisarra hatkultur. It's nice to be nice.

Sandra Oh spelar huvudrollen i ”The chair”. Foto: Netflix

”The chair”

Netflix, 20 augusti. Serieskapare: Amanda Peet, Annie Wyman. Med: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, med flera.

Det är inte varje vecka som det släpps komedier av två ”Game of thrones”-producenter som utspelar sig i den akademiska världen. Småputtriga och bitterljuva ”The chair” får kanske inte spetsbetyg, men är ett sympatiskt försök att ge serievärlden lite mer högskolepoäng. Sandra Oh (”Killing Eve”, ”Greys anatomy”) spelar den första icke-vita kvinnan som intar chefsstolen på den hårt pressade engelska institutionen vid anrika Pembroke University.

Benedict Cumberbatch i BBC-serien ”Parade's end”. Foto: Alamy

”Parade's end”

HBO Nordic. Serieskapare: Tom Stoppard. Med: Benedict Cumberbatch, Rebecca Hall, Roger Allam, Rupert Everett, Miranda Richardson med flera.

BBC-serie från 2012 som HBO dammat av, men eftersom den flugit under radarn i Sverige och är av tidlös brittisk kvalitet är den värd en hissad tipsflagga. Tom Stoppards manus bygger på Ford Maddox Fords romansvit och lever högt på Benedict Cumberbatchs spetskompetens när det handlar om att gestalta udda rollfigurer. Denna gång en konvenansstel adelsman som försöker överleva ett svekfullt äktenskap och första världskrigets vansinne – och samtidigt hantera den förbjudna kärleken till en ung suffragett. Påkostat skådisgodis med både själsligt bråddjup och fjäderlätt humor.

”Nine perfect stranges” Foto: Vince Valitutti/Hulu

”Nine perfect strangers”

Amazon prime video. Serieskapare: David E Kelley. Med: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Luke Evans.

Det är förstås lite otacksamt att samla rika och problemtyngda främlingar på en lyxresort just när sommarens bästa serie, ”The white lotus”, har gått i mål. Men dragplåster som Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Bobby Cannavale och Luke Evans lockar förstås till tittning – även om denna såpaliknande och lite ytliga terapithriller inte lär leva upp till ”Big little lies” och andra David E Kelly-serier. Kidman spelar en skum hälsoguru som ska hjälpa nio främlingar att bli bättre versioner av sig själva på en lyxig wellnessanläggning. Baserad på Liane Moriartys roman.

Mads Mikkelsen i ”En runda till”. Foto: Triart

”En runda till”

SF Anytime, med flera. Regi: Thomas Vinterberg. Med: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie med flera.

Thomas Vinterbergs Oscarsbelönade succéfilm finns nu att strömma för alla som missat den på bio. Fyra mittlivskrisande danska lärarkollegor försöker fly sitt inrutade livspusslande och försöker återväcka livsanden genom ett udda alkoholexperiment som inspirerats av en norsk psykolog. Detta är utgångspunkten för Thomas Vinterbergs underbara svarta komedi med Mads Mikkelsen som fick 800 000 danskar att trotsa pandemin och vallfärda till biosalongerna. Allt började som en idé om att göra en alkoholromantisk hyllningsfilm till rusdrycker och slutade som en livsbejakande fest för livet.

Thomas Vinterberg: ”Min dotters död förändrade filmens innerbörd”

”Afghanistans dyrköpta fred” Foto: Veronique de Viguerie

”Afghanistans dyrköpta fred”

SVT Play. Regi: Alexandra Jousset.

Förra fredagen lades ”Les Afghans, sacrifiés au nom de la paix” (2020) ut på SVT Play – en fransk dokumentär som skildrar stämningarna i Afghanistan när USA beslutade sig för att lämna landet efter 20 års krig. Även om den högdramatiska händelseutvecklingen gjorde Alexandra Joussets film en smula inaktuell bara några dagar senare, så ger den ändå en intressant bakgrund till det som nu utspelar sig i det krigshärjade landet.

”Scheme birds”. Foto: Tempofestivalen

”Scheme birds”

SVT Play. Regi: Ellen Fiske, Ellinor Hallin.

Brutalt rak uppväxtskildring om den struliga tonårsbruden Gemma som bor med sin duvuppfödande farfar. På tröskeln till moderskapet försöker hon ta sig ur en tillvaro som präglas av våld och alkohol i den bedagade skotska stålverkstaden Motherwell. Ett ställe som bara erbjuder unga människor två val: ”you either get knocked up or locked up”. Ett självlysande socialrealistiskt drama från verkligheten som nominerades till bästa film och bästa dokumentär på årets Guldbaggegala.

Roman Bilyk och Irina Starshenbaum spelar gift par i ryska ”Leto” Foto: Alamy

”Leto”­

C More. Regi: Kirill Serebrennikov. Med: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum med flera.

Rocka röven av Järnridån. Vildvuxen, pigg och rockromantisk hyllning till 80-talets perestrojka av den öppet Putinkritiska regissören Kirill Serebrennikov. ”Leto” (”sommar”) är en stämningsladdad verklighetsbaserad skildring av St Peterburgs (dåvarande Leningrad) undergroundscen som bland annat inspireras av västerländska rockgudar som David Bowie, Bob Dylan och Lou Reed. Filmen kretsar kring den statligt sanktionerade Leningrad Rock Club under sommaren då den sovjetiska musikern Viktor Tsoi (Teo Yoo) kickstartar sin karriär i mötet med den gamla rockräven Mike Naumenko (Roman Bilyk) och hans fru (Irina Starshenbaum).

Birgitta Dahl 1970. Foto: Gunnar Källström/Martin Hultman

”Birgitta Dahls heliga vrede”

SVT Play. Regi: Henrik von Sydow. Med: Birgitta Dahl, Ingvar Carlsson, Lena Hjelm Wallén, Göran Persson, Margot Wahlström med flera.

”Jag upptäckte tidigt orättvisor mot flickor. Man skulle vara tillbakadragen och inte göra väsen av sig”, förklarar Birgitta Dahl i denna sevärda dokumentär om en tvättäkta politisk pionjär. Henrik von Sydow tecknar ett fascinerande porträtt av en kvinna som vägrade att vika ner sig och banade väg för jämställdheten trots hårt motstånd. Bland annat är hon kvinnan som hjälpte till att modernisera Sverige genom att driva igenom reformer som vi numera tar för givna; allmän föräldraförsäkring, daghem för alla, förbud mot barnaga och förbud mot våldtäkt inom äktenskapet. Eller, som Barbro Hedvall skrev i en ledare, ”detta är berättelsen om en outtröttlig och resultatinriktad politiker som hade tidsandan med sig”.

Eric Cantona i Manchester United 1997. Foto: Alamy

”The United way”

C More. Regi: Mat Hodgson. Med: Eric Cantona, David Beckham, Ole Gunnar Solskjær, Ryan Giggs.

Nittiotalsdängan ”Oh, ah, Cantona!” sjungs fortfarande av Manchester United fans. Den högdramatiska franska legendaren är också ciceron i denna dokumentär om en av världens mest ikoniska klubbar. ”The United way” försöker att fånga den forna arbetarklubbens själ genom att röra sig från dess födelse i 1800-talets industrialism till Old Trafford, flygtragedin i München, via Busby Babes och fram till den gyllene eran under Alex Ferguson. Stundtals lite för svepande men hyfsat sevärda 90 minuter för tv-soffan även om man önskar att Hodgson hade vågat gå mer på djupet. Framför allt väcks suget efter en fullödig dokumentär om Eric Cantona – en av fotbollens mest komplexa och excentriska särlingar någonsin.

Veckans klassiker:

Salvatore Cascio i ”Cinema paradiso”. Foto: Alamy

”Cinema paradiso”

SVT Play (SVT 2, 26/8). Regi: Guiseppe Tornatore. Med: Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Philippe Noiret, med flera.

En passionerad, nostalgisk, färgglad hyllning till biografen som magiskt rum. En regissör minns när han blev häftigt förälskad i filmkonsten på den lokala biografen hemma på Sicilien och minns sin vänskap med biografmaskinisten (Phillippe Noiret) som prästen tvingar klippa bort alla intima scener på duken. Guiseppe Tornatores moderna klassiker från 1990 belönades med en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film.