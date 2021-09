Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Selena Gomez, Martin Short och Steve Martin i ”Only murders in the building” Foto: Disney+

”Only murders in the building”

Disney+. Serieskapare: John Hoffman, Steve Martin. Med: Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short m fl.

Rolig, lekfull och übercharmig mysdeckare där den omaka trion Steve Martin, Selena Gomez och Martin Short spelar hobbydetektiver. I serien är de grannar på Upper West Side som alla har en gemensam kärlek till true crime-podden ”All is not ok in Oklahoma”. När en av husets invånare plötsligt hittas död under mystiska omständigheter upptäcker trion att de befinner sig mitt i ett äkta kriminalfall. De tre hobbydetektiverna bestämmer sig för att förverkliga drömmen om att starta en egen podd och samtidigt lösa fallet.

Damien Lewis i ”Billions 5”. Foto: Jeff Neumann/Showtime

”Billions 5”

HBO, 6 september. Serieskapare: Brian Koppelman, David Levien Andrew Ross Sorkin. Med: Damien Lewis, Paul Giamatti, Maggie Siff, Asia Kate Dillon m fl.

Förra våren satte pandemin stopp för pittmätningen mellan Manhattans alfahanar mitt under den femte säsongen av ”Billions”. Nu är Damien Lewis hedgefondkung och hans entourage tillbaka för att avsluta sina ouppklarade affärer. Även om det kanske har varit någon osannolik vändning för mycket så är denna finanssatirsåpa fortfarande en löjligt underhållande vinnare på seriebörsen – med excentriska rollfigurer, kvicka repliker och tv-världens mest ambitiösa referenshumor.

Sanjeev Bhaskar och Nicola Walker i ”Saknad, aldrig glömd”. Foto: Mainstreet Pictures Ltd

”Saknad, aldrig glömd 4”

SVT, 4 september. Serieskapare: Chris Lang Med: Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, Alastair Mackenzie Liz White, Daniel Flynn.

Ett ovanligt välbevarat lik hittas i ett skrotupplag i öppningen av säsong 4. Det visar sig snart att mordoffret hade oroväckande kopplingar till poliskåren. Samtliga fyra som misstänkts för dådet gick på polisskolan samtidigt som mordoffret 1989. Detta är upplägget i den fjärde rundan av serien där brittiska tv-drottningen Nicola Walker och hennes sidekick Sanjeev Bhaskar gräver upp kalla mordfall.

Ur ”La casa de papel 5”. Foto: Tamara Arranz/Netflix

”La casa de papel 5”

Netflix. Serieskapare: Álex Pina. Med: Úrsula Corberó, Álvaro Morte Itziar Ituño m fl.

Ibland känns det som om denna rafflande och smarta spanska succéserie kommer att överleva oss alla. När femte säsongen öppnar har de excentriska kuppmakarna varit inne i ”Pappershuset”, den spanska Riksbanken, i mer än 100 timmar. Efter att ha förlorat en av sina gängmedlemmar och Professorn blivit fångad av Sierra står gänget utan plan. I femte säsongen väntar storskaligt krig då rånarligan ställs mot den spanska armén. Säsong fem släpps i två delar – den 3 september och den 3 december.

”What we do in the shadows” Foto: John P Johnson/FX/HBO

”What we do in the shadows 3”

HBO. Serieskapare: Jemaine Clement, Taika Waititi Med: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori Gonzalez-Macuer m fl.

Ett möte med vampyrernas urfader, lockande sirener, kasinon i Atlantic City, hälsosekter och eviga livskriser. Detta är några av inslagen i nya säsongen av denna skruvade och underbart larviga mockumentär om ett vampyrkollektiv på Staten Island som är en spin-off på långfilmen från 2014. Jemaine Clement, Taika Waititi och Jonathan Brugh spelar vampyrerna som har delat rum i hundratals år och som försöker att anpassa sig till det komplicerade moderna livet. Andra säsongen slutade i panik sedan det uppdagades att en av rumskamraterna visar sig vara en vampyrjägare.

Billie Eilish Foto: Kelia Anne MacCluskey/Universal

”Happier than ever: a love letter to Los Angeles”

Disney+. Regi: Robert Rodriguez Med: Billie Eilish, Los Angeles filharmoniker, Romero Lubambo m fl.

”Los Angeles formade mig, gjorde mig till den jag är och gav mig de möjligheterna jag fick. Jag är skyldig Los Angeles lite kärlek”, säger det popkulturella underbarnet Billie Eilish inför denna intima konsertfilm på Hollywood Bowl. Filmen kommer att ”berätta en story” om det nya albumet ”Happier than ever” bland annat med hjälp av animerade inslag som tar åskådaren på en drömsk tripp genom ”Änglarnas stad”. På scen får hon hjälp av Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles filharmoniker och den brasilianska gitarristen Romero Lubambo.

Ur ”Askungen”. Foto: Christopher Raphael

”Askungen”

Amazon Prime Video. Manus och regi: Kay Cannon Med: Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan m fl.

Finns det något mer att tillägga när det gäller den ofta filmade Askungesagan? Ja, kanske. Kay Cannon, som tidigare bland annat har skrivit och producerat ”30 rock”, tycker visst det. Hon har gjort ett modernt och lekfullt försök att uppdatera av den gamla folksagan med hjälp av covers på pophits och originallåtar av bland andra Idina Menzel och långfilmsdebuterande Camila Cabello som också spelar huvudrollen i musikalen. På rollistan finns också Pierce Brosnan och Minnie Driver.

Dilan Gwyn och Julia Ragnarsson i ”Två systrar”. Foto: Susanne Kindt/Viaplay

”Två systrar”

Viaplay, 5 september. Med: Julia Ragnarsson, Dilan Gwyn, Hannes Fohlin, David Larson, Happy Jankell, Helmon Solomon, Pablo Leiva Wenger, Jens Hultén m fl.

Syskonskap, identitetskriser, relationstrassel, destruktivt festande och kampen för att upprätthålla en perfekt fasad. Ni som gillade Hannah Widell och Amanda Schulmans romansvit ”Två systrar” bör kanske spana in denna fristående tv-serie med samma namn. Julia Ragnarsson spelar storasystern Vanessa som försöker göra tv-karriär medan Dilan Gwyn spelar den yngre Alicia som kämpar för att passa in

Malin Levanon (till höger) vann Guldbaggen för sin roll i ”Tjuvheder”. Foto: Nadja Hallström

”Tjuvheder”

SVT Play. Regi och manus: Peter Grönlund. Med: Malin Levanon, Lou Kauppi, Jan Mattsson m fl.

Peter Grönlunds imponerande långfilmsdebut är 2000-talets svar på ”Ett anständigt liv” som utspelar sig i samhällets nedkylda utkanter bland alkisar, knarkare och hemlösa i Stockholms mindre glammiga förorter. En skuggvärld fylld av kyla, droger, smuts, lögner, tjafs och övergrepp. I centrum står den jagade langaren Minna - lysande spelad av Malin Levanon – som med en kattkorg på armen drömmer om ett annat liv och desperat försöker fly undan sina tidigare misstag på en risig husvagnscamping utanför Stockholm.

Daniel Craig spelar detektiv i ”Knives out”. Foto: Lionsgate/Entertainment Pictures/Alamy

”Knives out”

Netflix. Regi: Med: Daniel Craig, Toni Collette, Michael Shannon, Joseph Gordon-Levit, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer m fl

En världsberömd deckarförfattare (Christopher Plummer) hittas mördad i sitt pittoreska skrivrum i en magnifik villa på landet. Detta är upptakten till denna småputtriga och stjärnspäckade mysdeckare där alla är misstänkta. Daniel Craigs detektiv nystar upp en härva av hemligheter och lögner i deckarförfattarens excentriska familj.

