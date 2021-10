Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Aliette Opheim som ”Kristi Brud”-figuren och Joakim Lang i ”Knutby”. Foto: TV4/Cmore

”Knutby”

TV4/Cmore, 1 november. Regi: Goran Kapetanović Med: Alba August, Edvin Bredefeldt, Aliette Opheim, Amy Deasismont, Emilia Roosmann, m fl

För alla er som inte kan få nog av den bisarra Knutby-härvan – här kommer dramaserien. Efter IS-thrillern ”Kalifat” fortsätter den Guldbaggebelönade regissören Goran Kapetanovic (”Min faster i Sarajevo”) att skildra sektmentalitet och religiös radikalisering. Även om namnen är fingerade så kretsar historien förstås om den oheliga treenigheten mellan en barnflicka (Alba August), en pastor (Einar Bredefeldt) och ”Kristi brud” (Aliette Opheim). Bygger på Jonas Bonniers roman ”Knutby” som skildrar hur barnflickan blir förförd av den tajta gemenskapen i Sveriges mest ökända pingstförsamling någonsin.

Francesco Montanari som Saverio Barone i ”Cacciatore”. Foto: Rai.

”Cacciatore. The hunter”

TV4 Play, 1 november. Serieskapare: Silvia Ebreul, Marcello Izzo. Med: Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Marco Rossetti m fl. Serie, 10 x 50 minuter.

Den verkliga historien om den kompromisslösa domaren och maffiajägaren Alfonso Sabella är som hämtad ur ett Hollywoodmanus. På 1990-talet utmanade han den sicilianska maffian och lyckades få några av dess mest blodbesudlade bossar fällda. Detta actionladdade italienska kriminaldrama bygger en självbiografi av Sabella som säger sig vara ”uppfödd på bröd och rättvisa”, som det brukar heta i Italien. Francesco Montanari vann pris för bästa skådespelare på seriefestivalen i Cannes 2019.

Quvenzhané Wallis and Isaiah Hill i “Swagger”. Foto: Jon Pierre Bouldin

”Swagger”

Apple TV+. Serieskapare: Reggie Rock Bythewood. Med: Isaiah Hill, O'Shea Jackson Jr., Tristan Mack Wilds, Quvenzhané Wallis m fl . Dramaserie 10 avsnitt x 60 min.

Autentiskt sportdrama med både själ, hjärta och socialt samvete som är inspirerat av NBA-superstjärnan Kevin Durants tidiga erfarenheter på och utanför basketplanen. Brooklyn Nets-spelaren är också en av seriens producenter tillsammans med Brian Grazer (”Arrested development”). ”Swagger” är ett närgånget porträtt av spelarna och deras familjer i den tuffa ungdomsbasketvärlden men också en skildring av hur det är att växa upp som svart i USA. O’Shea Jackson Jr. ger tyngd åt serien i sin roll som den lite luggslitna tränaren ”Icon” Edwards, ett tidigare basketproffs som hjälper den 14-åriga talangen Jace Carson (Isaiah Hill) och hans lagkamrater att uppfylla sina drömmar.

Nazareno Casero i ”Maradona. Blessed dream” Foto: Amazon prime video

”Maradona. Blessed dream”

Amazon prime video. Serieskapare: Alejandro Aimetta m fl Med: Nazareno Casero, Juan Palomino Nicholas Goldschmidt m fl. Serie i 10 avsnitt.

För några år sedan kom ”Amy”-regissören Asif Kapadias dokumentär ”Diego Maradona” som gav ett närgånget porträtt av det plågade men gudabenådade argentinska bollsnillet. Nu kommer en dramaserie för alla som vill grotta ner sig mer i Diego Armando Maradonas liv och karriär – från tiden i Villa Fiorito i Argentina, till Barcelona och Neapel och VM-triumfen i Mexiko 1986 med lite assistans av ”Guds hand”.

Dominic West och Terry Notary i ”The square”. Foto: Alamy

”The square”

SVT2 fredag 29/10 kl 21.45 (SVT Play 26/11). Regi: Ruben Östlund Med: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary m fl. Spelfilm 151 min.

Smart och underhållande satir över konstvärlden, kulturmän och vår tids samhällsmoraliska dilemman. Återigen visar regissören Ruben Östlund sin unika förmåga att tänka utanför boxen i denna historia där Claes Bang spelar en krishanterande curator utan personligt ansvar som bland annat konfronteras av Elisabeth Moss rollfigur. Vann Guldpalmen i Cannes och kammade hem hela fem statyetter på den europeiska filmgalan.

”Stormningen av Kapitolium” Foto: Carol Guzy

”Stormningen av Kapitolium”

SVT Play. Regi: Jamie Roberts. Dokumentär 92 min.

En fasansfull rysare direkt från verkligheten. I denna skakande BBC-dokumentär (”Four hours at the Capitol”) skildras hela det kusliga händelseförloppet när ilskna Trumpanhängarnas gick till attack mot Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 – det som kallats för det största angreppet mot den amerikanska demokratins hjärta sedan inbördeskriget. I denna dokumentär får båda sidor komma till tals, vissa av berättelserna illustreras med bilder från polisernas kroppskameror som inte tidigare har visats.

Tidigare FIFA-presidenten Sepp Blatter utsätts för en kupp där komikern Simon Brodkin kastar dollarsedlar över honom. Foto: Imago (Germany)/BPI/REX

”The men who sold the world cup”

Discovery +, Serieskapare: Daniel DiMauro, Morgan Pehme Med: Jürgen Klinsmann, Sepp Blatter, Chuck Blazer. Dokumentär 2 x 60 minuter.

Korruption, mutor, storpolitik, hotade visselblåsare, maffiametoder och extrem girighet. Efter ”Get me Roger Stone” berättar regissörsduon DiMauro och Pehme den osannolika berättelsen om den största skandalen i fotbollens historia. Första avsnittet följer journalisterna och ”The ugly game”-författarna Heidi Blake och Jonathan Calvert som avslöjade ”korruption i industriell skala” i hjärtat av FIFA och hur det ledde till det omstridda valet av Qatar som värd för VM 2022. Andra avsnittet kretsar kring FBI och IRS (den federala skattemyndigheten i USA) som avslöjade kriminaliteten i FIFA:s toppskikt under ledning av Sepp Blatter och menade att organisationen hade en maffialiknande struktur.

”Dracula”. Foto: Carl Thorborg

”Dracula”

Operan Play, 30/10 (tom 30 november). Regi: Linus Fellbom Dirigent: Karen Kamensek. Med: Elisabeth Meyer, Ola Eliasson, Joel Annmo, Katarina Leoson, Sanna Gibbs m fl. Längd: 2 timmar och 25 minuter.

”En rysligt snygg föreställning”, skrev DN:s Johanna Paulsson i sin recension av ”Dracula” som sattes upp på Stockholmsoperan för fyra år sedan. Lagom till halloween går denna blodsugande föreställning att strömma på Operan Play, Kungliga Operans kostnadsfria strömningstjänst (operanplay.se), som lanserades under pandemin våren 2020. Från och med nästa år kommer alla Kungliga Operans premiärer att visas på Operan Play.

Katharine Hepburn och Cary Grant i "Ingen fara på taket" (”Bringing up baby”) 1938. Foto: RKO Radio Pictures

”Screwball – komedins skruvade klassiker”

SVT Play. Regi: Clara Kuperberg, Julia Kuperberg. Dokumentär 52 min.

”En sexkomedi utan sexet” – så beskrev en amerikansk filmkritiker om screwball-genren. Denna dokumentär med originaltiteln ”The screwball comedy – when Hollywood went mad” skildrar denna fartfyllda och sofistikerade genre som hade sina glansdagar i 30- och 40-talets Hollywood. Passa också på att se några av genrens bästa bidrag, exempel ”His girl friday” (”Det ligger i blodet”), ”Bringing up baby” (”Ingen fara på taket”) och ”It happened one night” (”Det hände en natt”).

Daniel Kaluuya och Jodie Turner-Smith i ”Queen & Slim”. Foto: Alamy

”Queen & Slim”

Netflix. Regi: Melina Matsoukas Med: Jodie Turner-Smith, Daniel Kaluuya, Bokeem Woodbine m fl. Spelfilm 131 min.

Ett slags mix av ett romantiskt drama, ödesmättad grekisk tragedi och protest mot rasism och polisbrutalitet. Allt börjar med en misslyckad Tinderdejt i ett polarkyligt Cleveland, Ohio. På väg hem från sitt första möte stoppas Queen (Jodie Turner-Smith) och Slim (Daniel Kaluuya från ”Get out”) för en bagatellartad trafikförseelse. Den högspända situationen spårar ur och slutar med att Slim skjuter den vita polismannen i självförsvar. Resten av filmen skildrar parets desperata flykt mot Södern på ett både realistiskt och drömskt sätt genom att remixa populära filmgenrer: ”Ett ett vackert och sorgtyngt drama om två människor som förs samman av polisvåld”, skrev DN:s recensent.

Veckans klassiker:

Jamie Lee Curtis i ”Halloween” Foto: Alamy

”Halloween/Alla helgons blodiga natt” (1978)

SVT Play (SVT1 30/10). Regi: John Carpenter. Med: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Kyes, PJ Soles, Charles Cyphers, m.fl. Spelfilm 91 min.

”It's Halloween. Everyone is entitled to one good scare”, säger småstadssheriffen aningslöst till Jamie Lee Curtis rollfigur. Olycksbådande, förstås, för alla som kan er skräckfilmshistoria. Lagom till årets Halloween-firande dammar SVT av John Carpenters stilbildande klassiker som gav upphov till en filmsvit om Laurie Strode och Michael Myers, vars senaste bidrag ”Halloween kills” just har haft svensk biopremiär. Happy halloween!

