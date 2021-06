Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

”Bø 2” Foto: NRK

”Bø 1-2”

Cmore. Med: Odin Waage, Mathilde Thomine Storm, Maja Christiansen, Sjur Vatne Brean

”Dette er noe av det sterkeste du har sett av ung norsk virkelighet ved siden av nettopp 'Skam' ”, skrev norska Aftenposten om den norska succéserien ”Bø”.

Bara att hålla med. En underbar ungdomsserie i raggarmiljö om byhunken och den mjukcoola bilmekanikern Glenn-Tore som försöker läka sitt hjärta sedan han blev dumpad av sin flickvän. Om ni missade denna norska pärla på TV4play så finns de två säsongerna nu att strömma på Cmore.

Erik Enge i ”Tigrar” Foto: Göteborgs filmfestival

”Tigrar”

Triart hyrfilm 4-6 juni. Manus och regi: Ronnie Sandahl. Med: Erik Enge,

Machokultur, pennalism och mental ohälsa i proffsmiljö. Ronnie Sandahls lysande tolkning av Martin Bengtssons självbiografiska ”I skuggan av San Siro” vann toppriset på Göteborgs filmfestival. Erik Enge är ett fynd som den plågade påläggskalven i italienska Inter som slåss för att behålla sin mänsklighet i en omänsklig miljö. Den 4-6 juni går det att strömma ”Tigrar” på triart.se till priset av en biobiljett. Biopremiär i augusti.

”Bo Burnham inside”. Foto: Netflix

”Bo Burnham inside”

Netflix Av och med: Bo Burnham

Ett komiskt ångestskri från lockdownkulturens isolerade hjärta. Amerikanska Youtube-stjärnan och mångsysslaren Bo Burnham (som senast kan ses i ”Promising young woman”) har på helt egen hand skapat en unik enmansshow från sin karantäntillvaro i Los Angeles under 2020. ”Bo Burnham inside” är ett slags introspektiv electropopmusikal om psykiska svängningar som börjar med det optimistiska öppningsnumret ”Save the world with comedy” och slutar med ”I promise never to go out again.”

Julianne Moore och Clive Owen i ”Lisey's story”. Foto: Apple tv+

”Lisey's Story”

Apple tv + Regi: Pablo Larraín Med: Julianne Moore, Cliwe Owen, Jennifer Jason Leigh, Joan Allen m fl

Julianne Moore spelar titelrollen i denna psykologiska thriller som bearbetats av Stephen King själv utifrån sin egen bästsäljare. Serien följer henne ett par år efter författarmakens (Clive Owen) död då hon konfronteras med förträngda minnen. Regisserad av chilenska stjärnregissören Pablo Larraín (”Jackie”, ”El club”), på rollistan finns även Joan Allen och Jennifer Jason Leigh.

Emma Stone i ”Cruella” Foto: Alamy

”Cruella”

Disney+ med premium access. Regi: Craig Gillespie Med: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Emily Beecham m fl

Förra veckan var det svensk biopremiär för denna modemedvetna spin-off på den gamla Disneysagan ”Pongo och de 100 dalmatinerna” där Cruella de Vil har muterat till en anarkistisk hämnare. Redan nu finns filmen tillgänglig att strömma för Disney+-abbonenter som hostar upp 249 kronor för att få så kallad ”premium access” till denna film (som sedan går att se obegränsade gånger). Handlingen kretsar kring Emma stones kriminella modedesigner Cruella som försöker störta Emma Thompsons Baronessa från modetronen i sjuttiotalets London. DN:s Wanda Bendjelloul gav filmen 3 i betyg och konstaterade: ”även om handlingen lämnar mycket att önska kommer den modeintresserade att få sitt lystmäte tack vare den 70-talsinspirerade scenografin och kostymen. Det blir en haute couture-fest utan like när Emma Thompsons syrliga modemogul med sin armé av långhåriga Yves Saint Laurent-kopior intar ateljén.”

Håkan Juholt blir partiledare på Socialdemokraternas partikongress 2011. Foto: SVT

”Partiledaren som klev ut ur kylan”

SVTPlay Regi: Tom Alandh Med: Håkan Juholt, Hrafn Gunnlaugsson m fl

”En parentes är jag naturligtvis/.../men därmed inte sagt att det är en ointressant parentes...”, säger Håkan Juholt i inledningen av Tom Alandhs nya dokumentär. För 11 år sedan kom Juholt som ett yrväder från Oskarshamn och blev partiledare för Socialdemokraterna. Han hamnade snart i blåsväder kring en kulbo som hade dömts för bedrägeri, en dry martini i Turkiet och hyresersättningar. Tio månader senare fick han avgå under förödmjukande former. ”Partiledaren som kom ut från kylan” följer Joholt under sin tid som ambassadör på Island och intresserar sig för vad som händer efter den politiska baksmällan, om hur man kämpar mot bitterheten och en sorg som aldrig läker: ”Jag vet vad en avrättning är, men jag är fylld av liv”. Det blir ett oväntat intressant porträtt av en energisk livsnjutare som säger att han inte saknar ”det klägg av människor i Stockholm som går runt och kindpussar varandra” utan föredrar silldiplomati, småländska isterband, Elvis Presley och att hänga med ”Korpen flyger”-regissören Hrafn Gunnlaugsson.

”The Gulf” Foto: TV4/Cmore

”The Gulf”

TV4Play Regi: Charlie Heskell m fl Med: Kate Elliott, Ido Rent, Alison Bruce m fl

Nya Zeeländsk kriminalserie om en poliskommissarie (spelad av Kate Elliott) vars privata och yrkesmässiga liv börjar falla i bitar när hon börjar förlora sitt minne i samband med en bilolycka där hennes make omkommer. Hon börjar misstänka att hon är en levande måltavla samtidigt som hon plågas hon av ett olöst fall med en kidnappning av en ung pojke. Absolut ingen ny ”Mare of Easttown”, men ett habilt kriminaldrama i en halvexotisk miljö.

Rosamund Pike som Marie Curie. Foto: Alamy

”Marie Curie: Pionjär, geni, rebell”

CMore Regi: Marjane Satrapi Med: Rosamund Pike, Sam Riley, Simon Russell Beale, Anya Taylor-Joy, Sian Brooke

”Rosamund Pikes befriande störiga porträtt av Marie Curie går på tvärs med den romantiserade bilden av den kvinnliga pionjären”, skrev Helena Lindblad i sin recension av Marjane Satrapis (”Persepolis”) biografi. Satrapis filmatisering av Lauren Redniss illustrerade bok ”Radioactive” (2010) skildrar Curies banbrytande forskning, makarna Curies kamp i en konservativ forskarvärld men också kärlek och relationer. Ett porträtt av en högstrålande vetenskapskvinna som regissören liknar vid ett radioaktivt ämne: ”Radioaktiva ämnen är mycket tunga, och de förändras och de lyser, och frigör mängder av energi. Marie Curie är som sitt eget radium”, som Satrapi sa till DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther.

Ingrid (Ellen Dorrit Petersen) och Morten (Henrik Rafaelsen). Foto: Motlys

”Blind”

SVTPlay. Manus och regi: Eskil Vogt Med: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali, Marius Kolbenstvedt, Jacob Young m.fl.

Nyligen blev det klart att Eskil Vogts nya film ”De oskyldiga” är uttagen till årets Cannesfestival som hålls i juli. På SVT går det att strömma hans djupt originella och välspelade debutfilm ”Blind” som är blandar synskador, porrsurfning och urban ensamhet. Den synskadade Ingrid (Ellen Dorrit Petersen) dagdrömmer i en ljus och fräsch sekelskifteslägenhet i Oslo. Via hennes inre får vi bland annat möta Einar, en porrsurfare och cineast med trivselvikt som bor i en spartansk ungkarlslya. Eskil Vogt är också Cannes-aktuell som manusförfattare till Joachim Triers nya film ”Världens värsta människa” som tävlar om årets Guldpalm i Cannes. Han har tidigare skrivit manus till Triers filmer, ”Repris”, ”Oslo, 31 augusti”, ”Louder than bombs” och ”Telma”.

Veckans klassiker:

Charlie Chaplin i Hitler-satiren ”Diktatorn”. Foto: All Access/insight

6 x Charlie Chaplin

SVTPlay Regi: Charlie Chaplin Med: Charlie Chaplin m fl

”Jag tror på kraften i skrattet och tårarna som ett motgift till hat och terror”, sa Charlie Chaplin, ett av filmhistoriens största snillen. Hans motgift tycks behövas mer än någonsin. På SVTPlay går det att strömma sex av Chaplins odödliga klassiker: ”Chaplins pojke” (1921), ”Guldfeber” (1925), ”Stadens ljus” (1931), ”Moderna tider” (1936), ”Diktatorn” (1940) och ”Rampljus” (1952).

