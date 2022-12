Nicholas Wennö: Här är årets bästa spionserie

”Slow horses 2”

Jack Lowden och Gary Oldman i ”Slow horses 2”. Foto: Apple tv

Apple tv+, 2/12. Serieskapare: Will Smith, m fl. Med: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Chris Reilly, Olivia Cooke, Jonathan Pryce, m fl. 6 avsnitt x ca 50 min.

Åtta månader efter den briljanta första säsongen är Gary Oldman redan – tack och lov – tillbaka som den lika vulgära som skarpsinniga Jackson Lamb. En mytomspunnen spionslusk som tvingas basa över ökända ”Slough house”, underrättelsetjänstens egen frysbox för en dysfunktionell skara ”spiondrägg” som sabbat sina egna karriärer. Nya säsongen kretsar kring ryska spöken från kalla kriget och bygger på ”Dead lions”, andra boken i Mike Herrons svartsynt humoristiska svit om MI5:s ”elefantkyrkogård”. Årets bästa spionserie.

”Lady Chatterleys älskare”

Emma Corrin och Jack O'Donnell i ”Lady Chatterleys älskare” Foto: Netflix

Netflix, 2/12. Regi: Laure de Clermont-Tonnerre Med: Emma Corrin, Jack O'Connell, Matthew Duckett, m fl. 126 min.

Efter rollen som lady Diana i säsong fyra av ”The crown” återföds Emma Corrin på Netflix som en annan berömd lady. I denna sexiga och sensuella nyinspelning av D H Lawrences mest kontroversiella romanklassiker spelar hon den frustrerade adelshustrun som inleder ett förhållande med familjegodsets viltvårdare, spelad av Jack O'Donnell. En het och stormande passion som ställer lady Chatterley inför hennes livs största dilemma.

”Ali & Ava”

Foto: Nonstop Entertainment

Cineasterna.se (gratis) Itunes, m fl. (hyrfilm). Regi: Clio Barnard Med: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Macy Shackleton, m fl. 95 min.

Ruffigt, romantiskt och rörande drama med Adeel Akhtar och Claire Rushbrook i arbetarstaden Bradford i norra England: ”Ett lysande socialrealistiskt drama som alla svenska politiker borde tvingas att se”, skrev Kerstin Gezelius i samband med biopremiären i augusti. Ännu en triumf från Clio Barnard som även regisserat den moderna viktorianska sagan ”The selfish giant” och experimentella ”Arbor” om dramatikern Andrea Dunbar - ”geniet från slummen”.

”His dark materials 3”

James McAvoy i ”His dark materials 3”. Foto: HBO Max

HBO Max 6/12. Serieskapare: Jack Thorne, m fl. Med: James McAvoy, Dafne Keen, Brian Fisher, Amir Wilson, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

”Ett hjärtskärande” och ”otroligt djuplodande” slut, utlovar serieskaparna inför den tredje och sista rundan av fantasyserien som bygger på Philip Pullmans romantrilogi ”Den mörka materian” med pratande djur, parallella världar och ståtliga luftskepp. I finalsäsongen tvingas Will (Amir Wilson) och Lyra (Dafne Keen) åka till en mörk plats som ingen någonsin har återvänt ifrån. Manus av Jack Thorne (”This is England”, ”The last panthers”).

”Verklighetens Peaky blinders”

Bild 1 av 2 Utdrag ur Birmingham-polisens brottsregister i början av 1900-talet. Foto: West Midlands Police Bild 2 av 2 Joe Cole, Cillian Murphy och Paul Anderson i tv-serien ”Peaky blinders” som Foto: Alamy Bildspel

SVT Play. Regi: Harvey Lilley. Med: Steven Knight, Carl Chinn, m fl. 2 avsnitt x 60 min.

Konventionell men fängslande historiedokumentär om verkligheten som låg till grund för Steven Knights succéserie ”Peaky blinders” som skildrade Birminghams stenhårda undre värld för mer än hundra år sedan. Knight berättar bland annat själv om hur han som liten satt och lyssnade med spetsade öron när hans släktingar berättade om rivaliserande kriminella gatugäng som satte skräck i lokalbefolkningen.

Alla sex säsongerna av den lysande gangsterserien ”Peaky blinders” går att strömma på Netflix.

”The Queen””Helen Mirren och The Queen”

Bild 1 av 2 Helen Mirren i ”The queen”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Regissören Stephen Frears och Helen Mirren under inspelningen av ”The Queen”. Foto: Cat's Collection Bildspel

SVT Play. Regi: Stephen Frears Med: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Alex Jennings, m fl. 103 min.

Lady Dianas död försatte Storbritannien i chock och skapade tidernas stresstest för familjen Windsor. Av den spända landssorgen skapade Peter Morgan (”The crown”) ett magnifikt triangeldrama mellan drottning Elizabeth II, Tony Blair och det brittiska folket. Och som ni redan vet är Dame Helen Mirren sensationellt bra som den levande drottningikonen i foträta skor och silvergrått hår. Från den 7 december går det också att strömma dokumentären ”Helen Mirren och The Queen” som handlar om spelfilmens tillblivelse.

Veckans klassiker:

”Persona” (1966)

Bibi Andersson och Liv Ullmann i ”Persona”. Foto: Alamy

SVT Play. Regi: Ingmar Bergman Med: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand, Jörgen Lindström m.fl. 85 min.

Lördagen den 3 december var det 100 år sedan den svenska mästerfotografen Sven Nykvist föddes. För att hedra hans minne visar SVT Play flera filmer där Nykvist stått bakom kameran; däribland ”Oxen”, ”En passion”, ”Marmeladupproret” och dokumentären ”Ljuset håller mig sällskap” av sonen Carl-Gustaf Nykvist. Och, inte minst, denna fantastiska Bergmanklassiker ”Persona” där Bibi Anderssons sjuksköterska och Liv Ullmanns patient byter identiteter med varandra. Senare i december läggs även ”Fanny och Alexander” (16/12) och ”Sömnlös i Seattle” (23/12) ut på SVT Play.

