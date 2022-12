Nicholas Wennö: Här är jul- och nyårshelgens bästa filmer på SVT Play

”Yalda – förlåtelsens natt”

Bild 1 av 2 Maryam (Sadaf Asgari) i ”Yalda - förlåtelsens natt” (2020). Foto: Folkets Bio Bild 2 av 2 Maryam (Sadaf Asgari) i ”Yalda - förlåtelsens natt” (2020). Foto: Folkets Bio Bildspel

Regi: Massoud Bakhshi Med: Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi m fl.

En mardrömslik och spännande satir över det iranska rättssystemet som vann juryns stora pris på Sundancefestivalen och fick högsta betyg i DN. Den 22-årig iranska Maryam har dömts till döden för att ha råkat döda sin 65-åriga make i en olyckshändelse. I ett bisarrt direktsänt tv-program (baserat på en verklig förlaga) får hon chans till benådning – om hon lyckas övertyga offrets anhöriga och folktribunalen i studion.

”Love actually” (2003)

Bild 1 av 2 Hugh Grant och Martine McCutcheon i ”Love actually”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Hugh Grant i ”Love actually”. Foto: Alamy Bildspel

16/12. Regi: Richard Curtis. Med: Hugh Grant, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, m fl.

”En psykotisk intrig”, sa Hugh Grant nyligen i ett jubileumsprogram om denna moderna julklassiker. Och, ja, så här i efterhand är det ett litet under att romkom-kungen Richard Curtis (”Fyra bröllop och en begravning”, ”Notting Hill”) lyckas sy ihop alla trådar i denna myllrande, spretiga och postmoderna kärleksbombning som är så galet ”over the top” att man till slut ändå tvingas kapitulera. ”Christmas is all around”, för att citera Billy Mack.

”Wanda” (1970)

Michael Higgins och Barbara Loden i ”Wanda” (1970). Foto: Alamy

16/12. Regi: Barbara Loden Med: Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes, m fl.

Banbrytande feministklassiker med John Cassavetes-vibbar om den unga hemmafrun och flerbarnsmamman Wanda (Barbara Loden) som får nog av det konforma och inrutade kärnfamiljslivet i USA:s rostbälte. Hon ger sig ut på vift under en frigörelsetripp, bara för att upptäcka att den amerikanska drömmen inte riktigt är till för alla. Barbara Lodens enda spelfilm som blivit något av en kultfilm med tiden.

”Det ligger i blodet”

Cary Grant och Rosalind Russell i ”Det ligger i blodet” (1940) Foto: Alamy

16/12. Regi: Howard Hawks Med: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, m fl.

”En sexkomedi utan sexet” är en bevingad beskrivning av den rappa screwball-genren som hade sina glansdagar på 30- och 40-talen. En av de genrens allra finaste exemplar är denna klassiker om en chefredaktör (Cary Grant) som till varje pris försöker vinna tillbaka sin exfru (Rosalind Russell), en stjärnreporter som planerat att sluta med journalistiken för att gifta sig med en småtrist försäkringsagent och bli hemmafru.

”Winter's bone” (2010)

Jennifer Lawrence i ”Winter's bone”. Foto: Alamy

16/12. Regi: Debrah Granik Med: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt, m fl.

Jennifer Lawrence är bländande bra i sin stora genombrottsroll som också ledde till en klockren Oscarsnominering. Debra Graniks urstarka ”Mörkrets hjärta”-film utspelar sig i ett amerikanskt vinterlandskap vid Ozarkplatån. Lawrence spelar den hårdnackade 17-åriga tonårsdottern Ree Dolly som bär hela sin familj på sina späda axlar och tvingas ge sig uppåt floden för att leta rätt på sin droglangande pappa.

”Bergman island” (2021)

Vicky Krieps och Tim Roth i ”Bergman island” (2021) Foto: Triart

16/12. Regi: Mia Hansen-Løve Med: Tim Roth, Vicky Krieps, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie, m fl.

Romantisk och metafilmisk lek som utspelar sig på Fårö. Tim Roth spelar en hyllad regissör som bjuds in till Bergmanveckan tillsammans med sin fru (Vicky Krieps) som hoppas få inspiration till ett eget manus. Under stark påverkan av den svenska demonregissörens landskap börjar gränserna mellan deras manusskript och verkligheten att suddas ut. Inte i närheten av Bergman förstås, men efter den styltiga inledningen tar det sig.

”Fanny och Alexander” (1982)

Erland Josephson, Ewa Fröling, Jarl Kulle och Pernilla August i ”Fanny och Alexander” (1982). Foto: Alamy

16/12. Manus och regi: Ingmar Bergman Med: Bertil Guve, Pernilla Allwin, Jarl Kulle, Ewa Fröling, Erland Josephson, Gunn Wållgren, Allan Edwall, Börje Ahlstedt, Christina Schollin Pernilla August, m fl.

”Fanny och Alexander är som en summering av hela mitt liv som filmskapare”, sa Ingmar Bergman om detta Oscarsbelönade mästerverk om den stora, tjocka och välbärgade Ekdahl-släkten som utspelar sig i ett vintrigt Uppsala i 1900-talets gryning. Och visst, här samsas allt – saga och verklighet, komedi och tragedi, ont och gott, den stora och den lilla världen, asketiska prästhem och överdådiga borgarsalonger.

”Livet är underbart”

James Stewart spelar huvudrollen i Frank Capras ”Livet är underbart” från 1946. Foto: Alamy

16/12. Regi: Frank Capra Med: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymoore, m fl. 130 min.

James Stewart spelar den rekorderliga familjefadern George Bailey som vill göra slut på livet, men återfår livstron på julafton – med lite hjälp av böner och änglar. Att den upplyftande ”Livet är underbart” räknas som julfilmernas julfilm i USA är sedan gammalt. Men under 2000-talet har denna livsbejakande och sentimentala 40-talsklassiker också blivit standard på det svenska julbordet bredvid skinka, glögg och lutfisk.

”Sömnlös i Seattle”

Bild 1 av 2 Meg Ryan i ”Sömnlös i Seattle” Foto: Alamy Bild 2 av 2 Meg Ryan och Tom Hanks i ”Sömnlös i Seattle” (1993). Foto: Alamy Bildspel

23/12. Regi: Nora Ephron Med: Meg Ryan, Tom Hanks, Ross Malinger, m fl.

Hyfsat charmig romantisk komedi av Nora Ephron där en 8-årig son tar hjälp av en radiopsykolog för att hitta en ny kvinna åt sin pappa (Tom Hanks), en änkeman i Seattle. Kvinnor från hela USA hör av sig när Hanks rollfigur pratar ut om sin sorg i radion – inte minst en nyförlovad tidningsreporter (Meg Ryan) som blir besatt av att få träffa den sömnlösa änklingen i Seattle. Feel good-godis för julhelgen.

”Flickan från tredje raden” (1949)

Hasse Ekman i rollen som teaterdirektören Sture Anker och Wiktor "Kulörten" Andersson som vaktmästaren Lager. Foto: Telepicture Marketing

16/12. Regi: Hasse Ekman Med: Eva Henning, Hasse Ekman, Hilda Borgström, Sigge Fürst, m fl. 88 min.

”Denna ringen den ska vandra från den ena till den andra...”. Precis som i den gamla barnsagan går en mystisk ring i arv mellan olika ägare som går olika öden till mötes. Flickan från tredje raden är en mindre bemedlad bärare som tvingas sälja dyrgripen för att få mat på bordet. En smart och fiffig dramakomedi i episodform där olika livsöden vävs samman på ett lika snillrikt sätt som i Robert Altmans ”Short cuts” nära 50 år senare.

”Sagan om Karl-Bertils julafton” (2021)

Simon Larson och Jonas Karlsson i ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” (2021). Foto: Niklas Maupoix

23/12. Regi: Hannes Holm Med: Jonas Karlsson, Vanna Rosenberg, Simon Larson, m fl.

Kanske i sävligaste laget, men annars en charmig och trivsam långfilmsversion för hela familjen av Tage Danielssons animerade julklassiker om den unga världsförbättraren och humanisten Karl-Bertil Jonsson (Simon Larson). Jonas Karlsson är förödande bra som hans koleriska pappa Tyko Jonsson i denna nostalgitripp till 40-talet, ”en tid när man såg varandra I ögonen för att ingen hade någon mobiltelefon”, som berättarrösten säger.

”Mandomsprovet”

Bild 1 av 2 Dustin Hoffman och Anne Bancroft i ”Mandomsprovet” (1967). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Foto: Allstar Picture Library Limited. / Alamy Stock Photo Bildspel

22/12. Regi: Mike Nichols Med: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, Elizabeth Wilson, m fl. 1 tim och 46 min.

Sextiotalsklassiker med en berömd scen där Dustin Hoffmans nybakade student förs åt sidan vid poolkanten av sin välmenande granne som har ett karriärråd som kan sammanfattas i ett ord, bara i ett enda ord: ”Plast!”. Den villrådiga studenten är mer intresserad av andra saker och strular till det ordentligt när han låter sig förföras av grannfrun mrs Robinson (Bancroft).

”Paddington”

Ben Whishaw gör rösten till Paddington. Foto: NBC/Universal

23/12. Regi: Paul King. Med: Ben Whishaw, Sally Hawkins, Julie Walters, Nicole Kidman, Imelda Staunton, Hugh Bonneville, m.fl.

”Mrs Brown säger att i London är alla olika, och det betyder att alla kan passa in”, säger den peruanska björnen Paddington (Ben Whishaw) som kommer för att hitta ett nytt hem i den brittiska huvudstaden. Han hamnar hos familjen Brown med en pappa (Hugh Bonneville) som tycker att det är en dålig ide att kombinera björn och hushåll. Gemytlig och välgjord underhållning för hela familjen.

”The Sisters brothers”

Joaquin Phoenix och John C Reilly i ”The Sisters brothers” (2018). Foto: Alamy

23/12. Regi: Jacques Audiard Med: John C Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, m fl.

En uppfriskande och överraskande civilisationskritisk västernpärla där den franska stjärnregissören Jacques Audiard (”En profet”, ”Rust and bone”) krossar machomyter på löpande band. Lysande skådespel av den dynamiska duon Joaquin Phoenix och John C Reilly som de ökända revolvermännen Bröderna Charlie och Eli Sisters som ger sig ut på en livsavgörande tripp i 1850-talets Oregon.

”David Copperfields äventyr och iakttagelser”

Dev Patel i ”David Copperfields äventyr och iakttagelser” (2019). Foto: Alamy

23/12. Regi: Armando Iannucci Med: Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi m fl.

Excentrisk och sprallig uppdatering av Charles Dickens klassiker där Dev Patel spelar titelrollen. En sprakande film som lyfter fram humorn, humanismen och kufarna i Dickens självbiografiskt färgade roman: ”Ett slags hyllning till det som Storbritannien egentligen handlar om, gemenskap och vänskap” som den skotska satirkungen Armando Iannucci sa i en intervju med DN.

”Detaljer”

Bild 1 av 2 Pernilla August och Michael Nyqvist i ”Detaljer” (1993). Foto: Göta Film Bild 2 av 2 Michael Nyqvist och Pernilla August i ”Detaljer” Foto: Göta film Bildspel

23/12. Regi: Kristian Petri Med: Pernilla August, Michael Nyqvist, Jonas Karlsson, Rebecka Hemse m fl.

Kärlek, förvecklingar, olyckor, missförstånd och svek. Kristian Petris filmatisering av Lars Noréns manus kretsar kring fyra medelklassfigurer som korsar varandras spår i Stockholm, Toscana och Berlin under tio års tid. Jonas Karlsson vann sin första Guldbagge för rollen som dramatiker i ett tragikomiskt drama där rollfigurerna pratar förbi varandra och det viktiga ligger i vad som inte sägs. Norén bor i detaljerna – också på bioduken.

”En vit, vit dag”

Ingvar Sigur∂sson i ”En vit, vit dag”. Foto: Folkets Bio

23/12 Regi: Hlynur Pálmason. Med: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, m fl.

Tät isländsk dramathriller om polischefen och änkemannen Ingimundur (magnifikt spelad av Ingvar Sigur∂sson) som fortfarande är förlamad av sorg två år efter att hans fru omkommit i en olycka. Fortfarande hemförlovad från sitt jobb väcks en misstanke som gör Ingimundur helt besatt av att ta reda på sanningen kring olyckan: ”en monumental, livsbejakande film om nattsvart sorg utan tårar” skrev DN:s Eva af Geijerstam i sin recension.

”The death of Stalin”

Paul Whitehouse, Steve Buscemi och Jeffrey Dean Morgan i ”The death of Stalin” (2017). Foto: Alamy

30/12. Regi: Armando Iannucci Med: Michael Palin, Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Andrea Riseborough, m fl.

Hysterisk, dråplig och brutalt dödsföraktande gubbfest där den brittiska satirkungen Armando Iannucci (”Veep”, ”The thick of it”) tar sig an maktkampen som utspelade sig i Sovjetunionen efter diktatorn Josef Stalins plötsliga död 1953. En suverän blick på osund personkult, politiskt intrigmakeri och hänsynslöst maktspel. Bygger på den franska serieromanen av Fabien Nury och illustratören Thierry Robin.

”Sven Klangs kvintett”

Lasse (Christer Boustedt), Kennet (Henric Holmberg), Gunnel (Eva Remaeus), Sven (Anders Granström) och Rolf (Jan Lindell) i ”Sven Klangs kvintett” (1976). Foto: SF

30/12. Regi: Stellan Olsson Med: Henric Holmberg, Eva Remaeus, Jan Lindell, Anders Granström, Christer Boustedt, m fl.

Riktigt lyckad filmatisering av Musikteatergruppen Oktobers pjäs från 1974 med samma namn. Bilhandlaren Sven Klang leder sin kvintett under spelningar på olika skånska dansställen. När en ung saxofonist med jazzdrömmar kommer in bandet utmanas de invanda mönstren. Fin skildring av dåtidens nöjesliv som vann juryns specialguldbagge och korades till årets bästa film av Svenska filmkritikerförbundet.

”Clara Sola”

Wendy Chinchilla Araya i ”Clara Sola” (2021). Foto: Folkets Bio

1/12. Regi: Nathalie Álvarez Mesén Med: Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza, Daniel Castañeda Rincón, m fl.

Erotiskt frigörelsedrama som utspelar sig på Costa Ricas landsbygd och kretsar kring den 40-åriga särlingen Clara Sola som fått helgongloria i byn eftersom hon anses ha en speciell relation med Gud. Hennes undertryckta sexuella begär triggas igång när en ung man plötsligt dyker upp i hennes liv. Nathalie Álvarez Meséns debutfilm tog storslam på årets Guldbaggegala, däribland i tungviktsklasserna film, regi och manus.

”Den tredje mannen”

Joseph Cotten och Orson Welles i ”Den tredje mannen” (1949). Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

1/1. Regi: Carol Reed Med: Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, m fl.

Stilfull brittisk noir-thriller där Joseph Cotten spelar en luspank kiosklitteraturförfattare som kommer till efterkrigstidens sönderbombade Wien för att leta upp sin gamla barndomsvän Harry Lime (Orson Welles) som erbjudit hon ett jobb. Väl på plats visar det sig att den mystiska Lime har gått upp i rök efter en ”bilolycka”. Detta är upptakten till en av tidernas tätaste och mest atmosfärtunga filmer, skriven av Graham Greene.

”The trip”

Rob Brydon och Steve Coogan i ”The trip”. Foto: Alamy

1/1. Regi: Michael Winterbottom Med: Steve Coogan, Rob Brydon, m fl.

Första och klart läckraste filmen i Steve Coogan och Rob Brydons tragikomiska svit av kulinariska skendokumentärer där äter sig runt i Europa. Här skickas de till The Lake District i norra England för att testa stjärnrestauranger – vilket mest är en aptitlig ursäkt för en sorglustig skildring av futtig manlig vänskap, självömkan, avundsjuka, fåfänga och frågan vem som är bäst på att imitera Michael Caine. Finns också som tv-serie.

”Mellan raderna”

Juliette Binoche och Guillaume Canet i ”Mellan raderna”. Foto: Triart

1/1. Regi: Olivier Assayas Med: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, m fl.

Sex, lögner och ljudböcker. En rapp och underhållande relationskomedi som kretsar kring den franska förlagsvärlden. Ett durkdrivet ensembledrama om en skock mittlivskrisande kulturarbetare som försöker hantera det digitala skiftet i medievärlden. Däribland Juliette Binoches kända Norénaktris som blivit motvillig tv-stjärna, samt hennes stökiga älskare (Vincent Macaigne) som har en pervers böjelse för att skapa litteratur av sitt vidlyftiga kärleksliv.

”Apocalypse now: final cut”

Martin Sheen i ”Apocalyopse now”. Foto: Alamy

1/1. Regi: Francis Ford Coppola Med: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, m fl.

Coppolas mästerverk om Vietnamkriget korades nyligen till historiens 19:e bästa film i Sight & Sounds stora omröstning. Denna slutgiltiga ”final cut”-version är en kompromiss mellan originalfilmen från 1979 och den förlängda redux-version från 2001. SVT visar även Eleanor Coppolas fängslande dokumentär ”En filmares vånda” som skildrar den kaotiska inspelningen med hjärtinfarkter, tropiska stormar och slukhål i budgeten.