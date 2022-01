Nicholas Wennö: Här är tio tv-serier att se fram emot i vår

”As we see it” Foto: Ali Goldstein/Amazon

”As we see it”

Amazon prime, 21/1. Serieskapare: Michelle Sam m fl. Med: Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien, Sosie Bacon, m fl.

Komiskt uppväxtdrama om några rumskamrater som alla befinner sig på autismspektrat. Serien kretsar kring deras med- och motgångar när de kämpar för att ”skaffa och behålla jobb, få vänner, bli kära och navigera i en värld som undviker dem”, som det står i pressmeddelandet från Amazon. Baseras på den israeliska förlagan ”On the spectrum” med originalskaparna Dana Idisis och Yuval Shafferman som producenter. Samtliga tre huvudrollsinnehavare har autism.

Cynthia Nixon och Christine Baranski spelar systrar i ”The gilded age”. Foto: Alison Cohen Rosa

”The gilded age”

HBO Max, 25/1. Serieskapare: Julian Fellowes, Sonja Warfield Med: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Jeanne Tripplehorn m fl.

Nytt kostymdrama från ”Downton Abbey”-skaparen Julian Fellowes som utspelar sig i New York under den så kallade ”Gilded age”, de ”förgyllda åren” från det amerikanska inbördeskrigets slut 1865 och 30 år framåt. ”The good fight”-stjärnan Christine Baranski spelar ett lika stolt och som envist societetsdjur med som håller fast vid gamla värderingar i en omvälvande tid med tillväxt, industrialisering och massinvandring från Europa. På rollistan står även Carrie Coon (”The leftovers”, ”Fargo”) och Cyntia Nixon (”Sex and the city”).

Lily James och Sebastian Stan i ”Pam & Tommy”. Foto: Alamy

”Pam & Tommy”

Disney + (Star), 2/2. Manus: Rob Siegel och DV DeVincentis Regi: Craig Gillespie Med: Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling m fl.

Sex, sanningar och videoband. Förhandsomsusad true crime-serie som kretsar kring den läckta sexvideon från smekmånaden mellan Pamela Anderson (Lily James) och Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee (Sebastian Stan) 1995. Handlingen tar sitt avstamp i ett inbrott där den beryktade videon stjäls av Rand Gauthier (Seth Rogen) och blir viral när den läggs ut på en anonym nätsajt. Serien följer också parets stormiga relation efter en blixtromans som och lanseras med den fyndiga säljraden: ”The greatest love story ever sold”.

Julia Garner som Anna Delvey i ”Inventing Anna”. Foto: Nicole Rivelli/Netflix

”Inventing Anna”

Netflix, 11/2. Serieskapare: Shonda Rhimes Med: Julia Garner, Anna Chlumsky, Alexis Floyd, Katie Lowes m fl.

Hon kallade sig Anna Delvey och lanserade sig som en konstälskande arvtagerska till en stenrik tysk familj. I verkligheten var hon en storsvindlare som hette Anna Sorokin och dömdes till 12 års fängelse för att ha lurat skjortan av Manhattans societet. Nu kommer Netflixserien som bygger på Jessica Presslers uppmärksammade artikel i New York Magazine. Julia Garner (”Ozark”, ”The assistant”) spelar huvudrollen i en serie som är skapad av ”Scandal”-producenten Shonda Rhimes, som också ligger bakom ”Familjen Bridgerton”.

Rachel Brosnahan som Mrs Maisel. Foto: Christopher Saunders/Amazon Prime Video

”The marvelous mrs Maisel 4”

Amazon prime, 18/2. Serieskapare: Amy Sherman-Palladino Med: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen m fl.

Förändringarnas vindar blåser när 1950-talet vädras ut i öppningen av fjärde säsongen som symboliskt nog utspelar sig 1960. Rachel Brosnahans tidigare hemmafru från Upper East Side har slutgiltigt förvandlats till en kompromisslös ståupp-drottning som vill ta full kreativ kontroll på scenen efter att ha trampat i klaveret i slutet av tredje säsongen. Inspirerad av sin frispråkiga kollega Lenny Bruce (Luke Kirby) är hon fast besluten att karva ut en egen plats i den hårda humorvärlden vilket skapar nya spänningar i hennes närmaste omgivning.

Adam Scott i ”Severance”. Foto: Atsushi Nishijima

”Severance”

Apple tv+, 18/2. Serieskapare: Dan Erickson. Regi: Ben Stiller Med: Christopher Walken, John Turturro, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, m fl.

Ben Stiller regisserar denna thriller som kretsar kring ett vågat experiment som syftar till att uppnå ”balans mellan arbete och fritid”. På företaget Lumon Industries har de anställda frivilligt genomgått ett kirurgiskt ingrepp som gör att minnen från arbetsplatsen separeras från privatlivet. När experimentet ifrågasätts upptäcker projektledaren Mark Scout (Adam Scott) att han befinner sig mitt i ett mysterium som tvingar honom att konfronteras med sig själv och det han håller på med. Tung rollista med bland andra Christopher Walken och John Turturro.

”Blackport” Foto: Nína Dögg

”Blackport” (”Verbúðin”)

SVT, 27/2. Serieskapare: Nína Dögg Filippusdóttir m fl Med: Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson.

Rafflande korsning av politisk thriller och familjesaga som vann toppriset på franska tv-festivalen Series Mania i höstas. Denna isländska serie som utspelar sig i mitten av 80-talet kretsar kring ett gift par som byggt upp ett litet men blommande fiskimperium i en by tillsammans med en grupp vänner. När den isländska regeringen börjar tillämpa restriktiva fiskekvoter hotas deras brödföda och splittrar gruppen. Utspelar sig mot bakgrund av de verkliga historiska händelser som formade Island under 80- och 90-talen.

Nicola Walker i ”Annika”

”Annika”

SVT, 14/3. Serieskapare: Nick Walker Med: Nicola Walker, Jamie Sives, Katie Leung m fl.

Nicola Walker är en unik skådespelare som alltid är saknad, aldrig glömd. Alltid sevärd – till och med i denna roll som skum norsk superpolis och singelmorsa med flytväst och märklig accent. I denna komiskt skruvade kriminalserie spelar hon den lite flegmatiska Annika Strandhed, en detektivinspektör vid Glasgow-polisens marina enhet, som bland annat kallas in för att lösa ett mordfall där en man har fått en harpun genom ögat: ”Melville hade mycket att säga om harpuner”, säger Annika till kameran i en blinkning till ”Moby Dick”-författaren.

Jonathan Bailey och Simone Ashley i ”Bridgerton 2”. Foto: Netflix

”Familjen Bridgerton 2”

Netflix, 25/3. Serieskapare: Chris Van Dusen Med: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan, Golda Rosheuvel, Jonathan Baileym fl.

Sex, societetsliv, skandaler och statusjakt. Chris Van Dusens (”Scandal”, ”Greys anatomy”) romantiska Netflix-serien som baserades på Julia Quinns bokserie om den tajta överklassfamiljen blev en tittarsuccé när den hade premiär 2019. Om första säsongen följde äldsta dottern Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) så kretsar uppföljaren kring hennes äldre bror Anthony (Jonathan Bailey) som är en aspirerande Vicomte som söker den äkta kärleken på den stenhårda äktenskapsmarknaden i 1810-talets London. En lekfullt anakronistisk serie med inkluderande skådespelarensemble.

”The offer”. Foto: Paramount+

”The offer”

Paramount+, 29/4. Serieskapare: Michael Tolkin Regi: Dexter Fletcher Med: Miles Teller, Matthew Goode, Juno Temple, Giovanni Ribisi m fl.

Femtio år efter premiären är intresset för ”Gudfadern” lika stort som någonsin. I väntan på Barry Levinsons ”Francis and the Godfather” (Jake Gyllenhaal, Elisabeth Moss och Oscar Isaac) kommer denna tv-serie som går bakom kulisserna och skildrar filmens tillblivelseprocess. ”The offer” bygger på Oscars-producenten Albert S. Ruddy (Miles Teller) hågkomster från arbetet med filmen. Matthew Goode spelar producenten Robert Evans, medan Dan Fogler spelar Francis Ford Coppola.

Hela ”Gudfadern”-trilogin finns att se på SVT Play till och med den 21/1.

Så blev ”Gudfadern” ett erbjudande vi inte kunde motstå

Här är ytterligare 10 serier på SVT under våren:

Emma (Tina Pourdavoy) och Felicia (Alva Bratt) i ”Eagles 4”. Foto: Andres Rignell/SVT

”Eagles 4”, 28/1

Mer kärlek, drömmar och rivalitet blir det i ungdomsserien som kretsar kring några tonåringar i en hockeytokig svensk småstad. Nya säsongen kretsar kring tiden för studenten.

”Harry Palmer: The Ipcress file”, datum ej spikat

Joe Cole tar över Michael Caines gamla 60-talsroll som en ex-smugglare som motvilligt blivit spion under kalla kriget och tvingas använda sina kontakter för att hitta en försvunnen kärnfysiker.

James Herriot (Nicholas Ralph) i ”I vår herres hage 2”. Foto: Matt Squire/Playground Television (UK) Ltd.

”I vår herres hage 2”, 31/1

Den strävsamma veterinären James Herriot (Nicholas Ralph) återvänder för en ny tjänstgöringsrunda i nordengelska Yorkshire. Andra säsongen drar igång våren 1938 då han ställs inför ett svårt dilemma efter att ha firat påsk med sina gamla föräldrar i Glasgow.

”Jamestown 3”, 18/2

Tredje säsongen av kostymdramat som kretsar kring de brittiska bosättare som försöker etablera sig i Den Nya Världen, eller kolonin Jamestown i 1600-talets Virginia.

”Lea”, 25/4

Svensk dramaserie av Alexandra Therese Keining om en boxare (Madeleine Martin) som tvingas hantera en mängd hinder medan drömmer om att ta EM-bältet från en tysk rival.

Benedict Cumberbatch i ”Patrick Melrose”. Foto: Alamy

”Patrick Melrose”, vecka 10

Benedict Cumberbatch är suverän som den plågade och nerdrogade överklassgossen Patrick Melrose i denna HBO-serie på Edward St Aubyns tragikomiska romankvintett.

Henriette Steenstrup i ”Pörni”. Foto: Marius Bjellebø

”Pörni”, 30/1

Henriette Steenstrup frontar denna friska norska dramakomedi om en socialarbetare som försöker att få ihop livet med tre tonårsbarn och en far som kommer ut ur garderoben på gamla dar.

”Secret City 2”, datum ej spikat

Med risk för sitt egen och andras säkerhet fortsätter den politiska reportern Harriet Dunkley (Anna Torv) att gräva den korrupta undre värld i det lugna Canberra i Australien.

Tracy Ifeachor och Celine Buckens har huvudrollerna i ”Showtrial”. Foto: Joss Barratt

”Showtrial”, 5/2

”Vigil”-skaparna ligger bakom detta brittiska rättegångsdrama med kring klass, kön och politik om en universitetsstudent som anklagas för att ha mördat en annan student.

”The sinner 4”, 14/2

Sista rundan för antologiserien där Bill Pullmans detektiv Harry Ambrose som ställs inför nya mystiska fall. Fjärde säsongen frontar med nya namn som Michael Mosley (”Ozark”).

