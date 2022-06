Nicholas Wennö: Här är tv-serierna att se fram emot i sommar

Sarah Lancashire, Anne Reid, Derek Jacobi och Nicola Walker. Foto: Matt Squire/BBC

”Vår stora kärlek 5”

SVT Play. Serieskapare: Sally Wainright Med: Sarah Lancashire, Derek Jacobi, Anne Reid, Nicola Walker m fl.

Briljant ensemble i ett subtilt och bitterljuvt vardagsdrama från mästerliga Sally Wainright (”Happy valley”, ”Scott & Bailey”). Efter sju år börjar det knaka lite i fogarna i äktenskapet mellan Alan och Celia (Derek Jacobi och Ann Reid) – ungdomsparet som återförenades i mogen ålder utan att deras respektive döttrar (Nicola Walker, Sarah Lancashire) är helt bekväma.

Joel Kim Booster, Maya Rudolph och Ron Funches i ”The loot”. Foto: Colleen Hayes/AppleTV+

”Loot”

Apple TV+, 24/6. Serieskapare: Nick Lehmann m fl. Med: Maya Rudolph, Stephanie Styles, Meagen Fay m fl.

Solig och sedelärande feel-good-komedi i samma godmodiga anda som ”Ted Lasso”. Maya Rudolph (”Bridesmaids”) spelar en grund och egofixerad kvinna som skiljer sedan hennes superrika make (Adam Scott) varit otrogen. 87 miljarder dollar rikare börjar hon arbeta för sin bortglömda välgörenhetsstiftelse och får inblick i hur den resterande 99,9 procenten av befolkningen lever.

”Westworld 4” Foto: John Johnson/HBO

”Westworld 4”

HBO Max, 27/6. Serieskapare: Lisa Joy, Jonathan Nolan Med: Thandie Newton, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, m fl.

”Du kommer att skörda precis vad du sår...”, sjunger Lou Reed i ”Perfect day” som ackompanjerar den kryptiska trailern till nya säsongen av den glassiga, dystopiska sci-fi-serien som rört sig från temapark i västernmiljö till en högteknokratisk metropol i en nära framtid. Största frågeteckenet finns kring Evan Rachel Woods rollfigur som fick hela sitt medvetande raderat i förra säsongen.

Vivien Epstein (Agnes O'Casey) och Colin Jordan (Ridley Road) i ”Fiendeland”. Foto: Ben Blackall /Ridley Road Limited

”Fiendeland”

SVT, 27/6. Serieskapare: Sarah Solemani Med: Agnes O’Casey, Rory Kinnear, Eddie Marsan, Tom Varey m.fl.

Verklighetsbaserat drama om den antifascistiska kampen i 1960-talets London. Agnes O'Caseys judisk hårfrisörska från Manchester söker sin försvunna ex-pojkvän (Tom Varey). När det visar sig att han har infiltrerat högextremistiska kretsar dras hon in i en farlig härva. Originaltiteln ”Ridley Road” syftar på den gata där den judiska underrättelseorganisationen, Grupp 62, hade sitt högkvarter.

Selena Gomez, Steve Martin och Martin Short i ”Only murders in the building 2”. Foto: Craig Blankenhorn

”Only murders in the building 2”

Disney+ , 28/6. Serieskapare: Steve Martin, John Hoffman Med: Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, m fl.

Hobbydetektiverna och true-crime-poddarna på Upper West side (Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short) är tillbaka för en andra runda av denna myscharmiga mordmysterie-komedi. ”Någon leker med oss”, säger Oliver (Short) när trion upptäcker att någon har placerat en blodig kniv och annat komprometterande bevismaterial i deras egna lägenheter. De tvingas bevisa sin oskuld inför grannarna i huset.

Brian Tyree Henry i ”Atlanta”. Foto: Disney+

”Atlanta 3”

Disney+, 29/6. Serieskapare: Danny Glover Med: Donald Glover, Brian Tyree Henry, LaKeith Stanfield, m fl.

Danny Glover (”Childish Gambino) har hyllats för sin existentiella och socialt drivna dramakomedi om en trio som försökte slå sig fram på Atlantas rapscen. I nya säsongen har serietiteln snarare blivit en symbol för ett mentalt tillstånd än en fysisk plats eftersom handlingen mestadels kretsar kring Alfred 'Paper Boi' Miles (Brian Tyree Henry) framgångsrika Europaturné med assistans av Earnest 'Earn' Marks (Glover).

”Paper girls” Foto: Anjali Pinto

”Paper girls”

Amazon Prime Video, 29/6. Serieskapare: Med: Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet och Fina Strazza m fl.

Filmatisering av seriealbumet ”Paper girls” som handlade om en kvartett 12-åriga tidningsbud i en fiktiv förort till Cleveland, Ohio. Morgonen efter halloween 1988 bryts deras rutinmässiga jobbrunda abrupt när de plötsligt hamnar mitt i en konflikt mellan två olika mystiska krafter som rör sig i tid och rum. Plötsligt befinner de sig i framtiden och måste ta sig tillbaka till samtiden.

”Stranger things 4” Foto: Netflix

”Stranger things 4, del 2”

Netflix, 1/7. Serieskapare: Matt Duffer, Ross Duffer Med: Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn, Eduardo Franco, Sherman Augustus, m fl.

Det blev ett jordskalv i strömningsvärlden när första delen av den mörka och skräckfyllda fjärde säsongen släpptes i maj. På tre dagar strömmades totalt 287 miljoner timmar av bröderna Duffers sci-fi-serie – vilket raderade ut det gamla rekordet som innehades av ”Familjen Bridgerton”. De två absolut sista avsnitten av serien klockar in på hela 85 respektive 150 minuter.

Sally Phillips och Martin Freeman i ”Breeders 3”. Foto: Rekha Garton/FX.

”Breeders 3”

HBO Max, 1/7. Serieskapare: Simon Blackwell, Chris Addison m fl Med: Martin Freeman, Daisy Haggard, George Wakeman, Jayda Eyles, m fl.

Tumskruvarna dras åt kring Ally (Daisy Haggard) och Paul (Martin Freeman) i denna vassa, mörka och brutalt ärliga komedi om det moderna föräldraskapets vedermödor. Förra säsongen slutade med att tonårssonen Luke (Alex Eastwood) lappade till sin pappa. I tredje säsongen stresstestas även Allys moderskap med klimakteriebesvär, jobbproblem och en spänd relation till tonårsdottern Ava (Eve Prenelle).

Chris Pratt i ”The terminal list” Foto: Prime video

”The terminal list”

Amazon Prime Video, 1/7. Serieskapare: Tolu Awosika m fl. Med: Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough m fl.

Explosivt, psykologiskt actiondrama med barnsligt enkel handling. Chris Pratt (”Guardians of the galaxy”, ”Thor”) spelar överstelöjtnant som förlorar hela sin patrull i ett bakhåll under ett topphemligt uppdrag. Den traumatiska händelsen plågar den forna Navy SEAL-figuren och triggar igång hämndkänslor. Han beslutar sig för att ta reda på vem som är ute efter honom och upprätta en dödslista. Bygger på böckerna av den pensionerade Navy Seal-veteranen Jack Carr.

”Trasdockan” Foto: Luke Varley/AMC

”Trasdockan”

SVT Play, 4/7. Serieskapare: Freddy Syborn Med: Henry Lloyd-Hughes, Thalissa Teixeira, Lucy Hale m fl.

En hånfull och sadistisk seriemördare har styckat och monterat ihop kroppsdelar från sex olika offer till en bisarr trasdocka som hittats i en övergiven lägenhet. Detta är utgångspunkten för denna brittisk-amerikanska dramakomedi med både romantisk tvist och svart humor som tonmässigt har liknats vid ”Killing Eve”. Manuset är baserat på Daniel Coles roman ”Ragdoll” (2017).

Vanessa Loibl, Katja Riemann och Elisa Schlott i ”De underbara åren”. Foto: Bernd Spauke /ufa Fiction GmbH

”De underbara åren”

SVT, 4/7. Serieskapare: Peter Prange Med: Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Anna Maria Mühem, Katja Rieman m.fl.

Tysk släktkrönika som utspelar sig i ruinerna efter andra världskriget slut. I centrum står industrifamiljen Wolf som måste kämpa för att skapa en ny tillvaro och förhålla sig till den nya världsordningen. Pappa Eduard anklagas för krigsförbrytelser medan hustrun Ulla försöker bevisa hans oskuld. Döttrarna väljer att gå olika vägar i den nya världen och ställs inför moraliska dilemman.

”The Chi 5”. Foto: HBO Max

”The Chi 5”

HBO Max, 5/7. Serieskapare: Lena Waithe, m fl Med: Jacob Latimore, Alex R. Hibbert, Michael Epps, Shamon Brown Jr., m fl.

”Det är dags att starta ett nytt kapitel”, säger en av rollfigurerna i nya rundan av Lena Waithes prisbelönta serie om livet i en tuff stadsdel i södra Chicago. Nya säsongen kretsar bland annat kring ny oväntad kärlek och gamla relationer som fördjupas. En annan rollfigur försöker återgå till vardagen efter en cancerbehandling och en annan överväger en politisk karriär.

Paul Walter Hauser och Taron Egerton i “Black Bird”. Foto: Gavin Bond

”Blackbird”

AppleTV+, 8/7. Serieskapare: Dennis Lehane Med: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear, Ray Liotta, m fl.

Psykologisk kriminalthriller efter James Keenes självbiografiska ”In with the devil: A fallen hero, a serial killer, and a dangerous bargain for redemption”. Taron Egerton spelar en en polisson på glid som får kraftig straffrabatt på sitt 10 åriga fängelsestraff om han lyckas locka fram ett erkännande av en ökänd seriemördare. Manus av deckarveteranen Denis Lehane.

Elle Fanning i ”The girl from Plainville”. Foto: Steve Dietl

”The Girl from Plainville”

Viaplay, 10/7. Serieskapare: Liz Hannah Med Elle Fanning, Chloë Sevigny, Colton Ryan, m fl.

För fem år sedan dömdes Michelle Carter för dråp efter att ha övertalat sin pojkvän Conrad Roy II att begå självmord via textmeddelanden. Nu kommer true-crime-dramat som är inspirerat av det uppmärksammade så kallade ”sms-självmordet”. Serien rotar framför allt om relationen mellan Carter (Elle Fanning) och Roy II (Colton Ryan), vars mamma Lynn Roy spelas av Chloë Sevigny.

Bo (Frederik Cilius) i ”Orkestern”. Foto: Asmund Sollihogda

”Orkestern”

SVT, 10/7. Serieskapare: Mikkel Munch-Fals, Adam Price, Med: Frederik Cilius, Rasmus Bruun, Neel Rønholt, Emma Sehested Høeg, m fl.

Sextrakasserier, divalater, pillermissbruk, maktspel och otrohetsaffärer. Detta var inte riktigt anledningarna till att den konflikträdda Jeppe Nygren (Rasmus Bruun) tog en chefstjänst för Köpenhamns statustyngda symfoniorkester. Tragikomisk arbetsplatsserie som skrivits av bland andra Adam Price som ligger bakom danska tv-succéer som ”Borgen”, ”Taxa” och ”Herrens vägar”.

Bob Odenkirk i ”Better call Saul”. Foto: Michele K.Short

”Better call Saul 6, del 2”

Netflix, 12/7. Serieskapare: Vince Gilligan, m fl Med: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks m fl.

”Vår mest ambitiösa, överraskande och, ja, hjärtskärande säsong”, sa showrunnern inför den sista rundan för spin-off-serien som blivit snudd på lika populär som sitt moderskepp ”Breaking bad”. Avslutande avsnitten av den tudelade finalsäsongen ger de sista pusselbitarna kring hur brännvinsadvokaten Jimmy McGill (Bob Odenkirk) förvandlas till brottsadvokaten Saul Goodman.

”What we do in the shadows”. Foto: HBO Max

”What we do in the shadows 4”

HBO Max, 12/7. Serieskapare: Jemaine Clement, Taika Waititi Med: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori Gonzalez-Macuer m fl.

Skruvad och underbart larvig mockumentär om ett vampyrkollektiv som delat boende på Staten Island längre än någon kan minnas och försöker anpassa sig till det moderna livet. Förra säsongen fick en lika omskakande som bisarr upplösning när det visade sig att en av vampyrerna inte var död utan bara påbörjat en ny 100-årig livscykel och hittades som baby med vuxenansikte.

William Lodder, Bojana Novakovic och Hugo Weaving i ”Love me”. Foto: Viaplay

”Love me”

Viaplay, 13/7. Serieskapare: Josephine Bornebusch, Alison Bell Med: Bojana Novakovic, Hugo Weaving, William Lodder, m fl.

Den australiska nyinspelningen av ”Älska mig” ser ut att vara en lite mer glassig variant än Josephine Bornebuschs älskvärda original. I denna version som utspelar sig i Melbourne spelar Bojana Novakovic den barnlängtande förlossningsläkaren Clara, medan Hugo Weaving (”Matrix”, ”Sagan om ringen”) axlar Johan Ulvesons roll som den vilsna pappan som upptäcker kärleken på nytt.

Jimmy Akingbola och Gemma Whelan i ”The tower”. Foto: HBO Max

”The Tower”

HBO Max, 22/7. Serieskapare: Patrick Harbinson Med: Gemma Whelan, Jimmy Akingbola, Tahirah Sharif m fl.

Gemma Whelan (”Game of thrones”, ”Gentleman Jack”) lyser i rollen som antikorruptionspolis i detta brittiska kriminaldrama som utspelar sig i London. Handlingen kretsar kring en försvunnen polis och ett mystiskt dödsfall där en libysk flicka och en ärrad polis föll tillsammans från ett tak. Bygger på ”Post mortem”, första delen i Metropolitantrilogin som är skriven av ex-polisen Kate London.

”Under the banner of heaven” Foto: Disney+

”Under the banner of heaven”

Disney+, 27/7. Serieskapare: Dustin Lance Black Med: Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, m fl.

Religiös extremism, polygami och dödligt våld. Detta är några av de toxiska ingredienserna i denna omsusade true crime-serie på Jon Krakauers bästsäljare om ett makabert mordfall i Salt Lake Valley, Utah, 1984. Andrew Garfields detektiv och hängivna mormon tvingas ompröva sin tro när han utreder händelserna som leder fram till det brutala mordet på en kvinna (Daisy Edgar-Jones) och hennes bebis.

Gugu Mbatha-Raw som Sophie i ”Surface”. Foto: Apple tv+

”Surface”

Apple tv+, 29/7. Serieskapare: Veronica West Med: Gugu Mbatha-Raw, Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor m fl.

Psykologisk thriller som utforskar frågor kring identitet. Välbeställda San Francisco-kvinnan Sophie (Gugu Mbatha-Raw) lider av svår minnesförlust efter ett troligt självmordsförsök. Bit för bit, försöker hon pussla ihop sitt liv igen - samtidigt misstänker som hon misstänker att omgivningen inte berättar sanningen. En oväntad kärlekstriangel ställs allt på sin spets.

Aldis Hodge och Kevin Bacon i ”City on a hill”. Foto: Showtime

”City on a Hill 3”

HBO Max, 1/8. Serieskapare: Chuck MacLean Med: Kevin Bacon, Aldis Hodge, Jill Hennessy, Lauren E. Banks, Matthew Del Negro m fl.

Korrupta politiker, rasism, organiserad brottslighet och rötägg inom poliskåren. Välkommen tillbaka till 90-talets Boston! Kevin Bacon gör sitt tredje frivarv som den sjaviga och korrupta FBI-veteranen som tvingades kastade sin polisbricka i förra omgången. I trailern till nya säsongen tycks han arbeta i en bar där han möter sin gamla alliansbroder, den rättrådiga åklagaren Ward (Aldis Hodge).

”The Sandman” Foto: Netflix

”The Sandman”

Netflix, 5/8. Serieskapare: Neil Gaiman, m fl Med: Tom Sturridge, Jenna Coleman, Boyd Holbrook, David Thewlis, m fl.

En saligt fängslande röra av gamla legender och moderna myter, folktro, sagor, mörk fantasy och historiedrama. Neil Gaimans ”The Sandman” bygger på författarens egen tecknade serie om drömkungen Morpheus (Tom Sturridge), som försöker rätta till misstag han har begått under sin långa existens. I rollistan finns även Jenna Coleman, Boyd Holbrook och David Thewlis.

”Five days at memorial”. Foto: Russ Martin

”Five days at memorial”

Appletv+, 12/8. Serieskapare: John Ridley m fl. Med: Sharron Matthews, Ted Atherton, Jessica B. Hill m fl.

Journalisten och läkaren Sheri Fink vann Pulitzerpriset för sin starka reportagebok om hur orkanen Katrina lamslog ett sjukhus i New Orleans 2005. Denna dramatiska miniserie skildrar hur läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen kämpade med att ta hand om traumapatienter under extrema omständigheter med fem dagar långa strömavbrott och outhärdlig hetta.

Mark Bonnar i ”Vår lilla hemlighet 2”. Foto: Robert Pereira Hind

”Vår lilla hemlighet 2”

SVT, 16/8. Serieskapare: Neil Forsyth Med: Mark Bonnar, Ruth Bradley, Jamie Sives m fl.

Skuldtyngd thrillerkomedi där den första säsongen kretsade kring ett par skotska bröder (Mark Bonnar och Jamie Sives) som försökte mörka att de råkat förolycka en äldre man som dog när de råkade köra på honom. När släktingar och grannar anade ugglor i mossen började deras liv sakta falla sönder i takt med deras desperata försök att röja undan alla spår. Nu följer fortsättning för Skottlands svar på ”Fargo”.

”Bad sisters”. Foto: Apple

”Bad sisters”

Appletv+, 19/8. Serieskapare: Sharon Horgan m fl Med: Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Claes Bang, m fl.

Josephine Bornebusch är en av regissörerna bakom denna galghumoristiska thriller som följer de tajta irländska systrarna Garvey som har ingick en skyddspakt när de förlorade sina föräldrar i unga år. Serieskaparen Sharon Horgan (”Catastrophe”) spelar en av systrarna vid sidan av Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene och Eve Hewson. Även Claes Bang står på rollistan.

”House of the dragon”. Foto: HBO Max

”House of the Dragon”

HBO Max, 22/8. Serieskapare: George R. R. Martin, Ryan J. Condal Med: Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, m fl

”Vi spelar ett smutsigt spel”, säger en av rollfigurerna i HBO:s jättesatsning som skildrar förspelet till ”Game of thrones”. Fantasydramat utspelar sig 200 år tidigare och kretsar kring slaget om järntronen – ”Drakarnas dans” – mellan rivaliserande fraktioner av Targaryen-dynastin. George R. R. Martin har själv varit med och skrivit manus på sin egen roman ”Eld & Blod” (2018). There will be blood...

Fler strömningstips av Nicholas Wennö

