Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Euphoria 2”

HBO Max, 10/1. Serieskapare: Sam Levinson Med: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Sydney Sweeney, Jacob Elordi m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Skådespelaren och sångaren Zendaya (”Dune”, ”Malcolm & Marie”, ”Spider-man”) vann en Emmy för bästa kvinnliga huvudroll för sitt starka porträtt av den 17-åriga Rue som kom ut från rehab och försöker hantera livet med allt vad det innebär av missbruk, sorger och kärlekstrassel. Det stormiga livet i East Highland fortsätter i andra säsongen av den amerikanska nyinspelningen av Ron Leshem och Daphna Levins israeliska original.

”Pleasure”

SF Anytime, hyrfilm 10/1. Regi: Ninja Thyberg Med: Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, m fl.

Ninja Thyberg vill diskutera kvinnorollen – dragen till sin spets – i denna brutalt autentiska ”A star is born”-historia från den solkiga amerikanska porrindustrin som nyligen har debatterats på DN:s kultursidor och har chans på sju Guldbaggar. Inte oväntat gick en av nomineringarna till naturbegåvningen Sofia Kappel för det ambivalenta porträttet av en svensk småstadsflicka som drömmer om att slå sig fram i Los Angeles råa porrbransch.

”The righteous Gemstones 2”

HBO Max, 10/1. Serieskapare: Danny McBride, John Goodman, Adam DeVine, Edi Patterson, Eric Roberts, Jason Schwartzman m fl.

Religiöst hyckleri, sjuklig girighet och en sönderfallande kärnfamilj. Dags för andra vändan för Danny McBrides svarta och satiriska komedi om tv-evangelist-familjen Gemstone. Inte riktigt samma slipade ädelsten som ”Succession” men ett bra surrogat för alla som fått abstinens efter barnsliga maktstrider inom en mäktig och dysfunktionell rikemansfamilj. ”Jag ber om ursäkt för att jag fortfarande är vid liv”, säger John Goodmans tv-predikant och patriark Eli Gemstone sarkastiskt till sina otacksamma barn, Jesse (Danny McBride), Judy (Edi Patterson) och Kelvin (Adam Devine). I andra säsongen ansluter också Jason Schwartzman och Eric Roberts till ensemblen.

”National treasure”

Disney+. Regi: Marc Munden Manus: Jack Thorne Med: Robbie Coltrane, Julie Walters, Andrea Riseborough m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Ny chans att se denna utmärkta miniserie som inspirerades av skandalen kring BBC-profilen Jimmy Savile (visades på SVT 2018 under titeln ”Fallande legend”). Robbie Coltrane (”Cracker”) formtoppar som en folkkär komikerlegend som anklagas för en våldtäkt som påstås ha ägt rum 20 år tidigare. Allt utvecklar sig till en komplex blandning av ett mörkt mysteriedrama och en fallstudie för den explosiva mixen av celebriteter, sex, makt och medier. Manuset är skrivet av Jack Thorne som bland annat ligger bakom serier som ”This is England” och ”The last panthers”.

”King Richard”

SF Anytime, hyrfilm. Manus: Reinaldo Marcus Green. Regi: Zach Baylin. Med: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal m fl. 144 min.

Klassiskt iscensatt idrottsfilm som inte tar några konstnärliga risker utan snarare fungerar som en varm och publikfriande solskenshistoria om hur man tar sig från de tuffa gatorna i Compton till världens mest prestigeladdade tennisarenor. Will Smith spelar den peppiga pappan Richard Williams som fostrar döttrarna Venus och Serena Williams till att bli superstjärnor som förändrar tennisen. Golden Globe-nominerad för bästa drama, bästa manliga huvudroll (Will Smith), bästa kvinnliga biroll (Aunjanue Ellis) och bästa originallåt - Beyoncés ”Be alive”.

”Joan Didion: The center will not hold” (2017)

Netflix. Regi: Griffin Dunne Med: Joan Didion, Vanessa Redgrave, Harrison Ford, Anna Wintour, David Hare, m fl.

Den 23 december 2021 meddelades att Joan Didion hade gått bort vid 87 års ålder. En anledning att se om denna vackra dokumentär från 2017 där en av USA:s mest inflytelserika författare ser tillbaka på sin makalösa karriär och livsavgörande händelser. Med hjälp av skådespelaren och regissören Griffin Dunne guidar ”Aunt Joan” oss genom New Yorks litterära kretsar, partyn med Janis Joplin, studiobesök hos Jim Morrison och mötet med John Gregory Dunne, hennes make som dog av en hjärtattack 2003. Tillsammans skrev de manus till filmer och pjäser – bland annat ”Tid att älska”, ”En stjärna föds” och ”Panic in Needle Park” med Al Pacino. Makens död resulterade också i fantastiska romanen ”Ett år av magiskt tänkande” som vann National Book Award.

”Moonrise kingdom” (2012)

SVT Play, SVT1 7/1. Regi: Wes Anderson Med: Jared Gilman, Kara Hayward, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Edward Norton, Bruce Willis m fl. 94 min.

Skruvat scoutdrama från den amerikanska filmens mest aparta regissör. Två brådmogna och problemtyngda tolvåringar inleder en kärleksaffär och rymmer hemifrån men jagas av ett udda uppbåd med pliktuppfyllda khakiklädda scouter, neurotiska föräldrar och en kärlekskrank singelpolis med tantglasögon strax innan hippierörelsen började blomstra och Woodstockeran exploderade.

”Gudfadern 1-3”

SVT Play (tom 21/1). Regi: Francis Ford Coppola Med: Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall, Sophia Coppola, m fl. 3 spelfilmer x ca 3 timmar.

SVT kickstartar det nya året genom att riva av hela Francis Ford Coppolas blodiga maffiatrilogi om familjen Corleone – ”en metafor för amerikansk kapitalism i form av en berättelse om en kung och tre söner”, som regissören själv beskrev den. Hursomhelst en av historiens största klassiker genom tiderna tidernas rollista; däribland Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan och John Cazale. Läs historien om den kaotiska inspelningen och om hur ”Gudfadern” mot alla odds blev ett erbjudande publiken inte kunde motstå.

Veckans klassiker:

”The frightened city” (1961)

Netflix. Regi: John Lemont Med: Sean Connery, Alfred Marks, Herbert Lom, John Gregson m fl. Spelfilm 97 min.

Året före sin debut som James Bond genrepar Sean Connery i ”Agent i undre världen” – en hårdkokt brittisk gangsterfilm i klassisk neo-noir från det tidiga 60-talets London. Sean Connery imponerar i rollen som inbrottstjuven Paddy Damion som motvilligt låter sig dra in i beskyddarverksamhet när nöjesdistriktet West End i London plågas av gängkrig och utpressningsförsök. Polisen försöker värva Paddy för att komma åt Herbert Loms diaboliska gangsterboss Waldo Zhernikov som är hjärnan bakom gangstersyndikaten. Finns nu att strömma på Netflix.

