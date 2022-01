Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Claire Foy i ”En brittisk skandal”. Foto: Alan Peebles/Sony Pictures Television/Blueprint Pictures

”En brittisk skandal”

SVT Play, SVT1, 15/1. Med: Claire Foy, Paul Bettany, Julia Davis, Richard McCabe m.fl. 3 avsnitt x 60 min.

Hämndporr i 60-talstappning står på agendan när antologiserien kommer med en ny runda efter lysande ”En engelsk skandal” (2018) med Hugh Grant och Ben Whishaw. Nu riktas strålkastarljuset mot den historiskt smutsiga skilsmässan mellan hertigen (Paul Bettany) och hertiginnan av Argyll. Forna ”The Crown”-drottningen Claire Foy briljerar som den skandaliserade hertiginnan som tvingades schavottera inför domstolen och pressen.

Anna Dean (Kelly Macdonald) i ”The victim”. Foto: SVT

”The victim”

SVT, 16/1. Serieskapare: Rob Williams Med: Kelly Macdonald, James Harkness, Jamie Sives m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Nervigt skotskt rättegångsdrama med den mystiska och dovt karismatiska Kelly MacDonald (”Line of duty 6”, ”Giri/Haji”). Här spelar hon den sörjande mamman Anna vars son har mördats av en äldre pojke 14 år tidigare. När hon röjer den nya identiteten och adressen till den hon tror är mördaren blir han misshandlad. Det leder till att hon anklagas för anstiftan av mord och tvingas konfronteras med mannen – och sig själv – i rätten.

Ricky Gervais och Diane Morgan i ”After life 3”. Foto: Natalie Seery

”After life 3”

Netflix. Serieskapare: Ricky Gervais Med: Ricky Gervais, Penelope Wilton, Ashley Jensen, Tom Basden, m fl.

”The Office”-skaparens bitterljuva och existentiella vardagskomedi om livet och döden sjunger på sista versen. Efter två säsonger har Ricky Gervais aggressivt buttre och frustrerade änkeman slipat av sina taggar mot omvärlden, men kämpar fortfarande med att försöka fylla det svarta hålet efter sin fru som dog i cancer, delvis med hjälp av snälla vänner som Kath (Diane Morgan) och sin pappas sköterska (Ashley Jensen från ”Extras”). Småputtrigt, vemodigt och mysigt.

Henry Drax (Colin Farrell) i ”The north water”. Foto: Nicolas Bolduc/See Saw Films/BBC

”The North Water”

SVT Play. Manus och regi: Andrew Haigh Med: Jack O'Connell, Colin Farrell, Stephen Graham m fl. 5 avsnitt x 50 min.

Skepparkransarna står som spön i backen i denna frostnupna och blodiga dramaserie, signerats av mästerliga Andrew Haigh (”45 years”, ”Weekend”). Bygger på Ian McGuires roman och följer en traumatiserad fältkirurg (Jack O'Connell) från amerikanska inbördeskriget som tar värvning som en skeppsläkare på en valfångsbåt 1859. Det visar sig att uppdraget i Arktis tycks vara mer mystiskt än vad han anade. Bland annat får han möta den brutala harpuneraren Henry Drax (Colin Farrell). På rollistan står även Stephen Graham.

Faith Hill i västernserien ”1883”. Foto: Emerson Miller

”1883”

Paramount +. Serieskapare: Taylor Sheridan Med: Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott, Isabel May, Billy Bob Thornton, Tom Hanks, m fl.

Prequel-serie till det omåttligt populära neovästerndramat ”Yellowstone” om den moderna kofösaren John Dutton (Kevin Costner). ”1883” skildrar Duttons anfäder – närmare bestämt det fattiga Texas-paret James och Margaret Dutton (spelade av det äkta countrymusikerparet Tim McGraw och Faith Hill) – och deras resa västerut i drömmen om ett bättre liv. Tom Hanks gör ett gästspel i en tillbakablick i några scener från det amerikanska inbördeskriget.

Bertie Carvel som Adam Dagliesh. Foto: Christopher Barr

”Kommissarie Dalgliesh”

Cmore, 17/1. Regi: Jill Robertson Med: Bertie Carvel, Carlyss Peer, Jeremy Irvine m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Bertie Carvel axlar Roy Marsdens mantel i denna nyinspelning med den poetiska Scotland Yard-polisen Adam Dalgliesh efter P.D. James bästsäljande böcker. Premiärsäsongen kring tre olika fall à två avsnitt, baserade på böckerna ”Döden går ronden”, ”Det svarta tornet” och ”Smak för döden”. Öppningsavsnittet utspelar sig 1975 då Dalgliesh och kollegan Masterson (Jeremy Irvine) kallas in för att utreda ett mystiskt mordfall där en sköterskestudent dött under mystiska omständigheter under ett pågående utbildningspass.

”The journalist” Foto: Netflix

”The journalist”

Netflix. Regi: Michihito Fuji Med: Ryoko Yonekura, Go Ayano, Ryusei Yokohama, Hidetaka Yoshioka, m fl. 6 avsnitt x 50 min.

För några år sedan kom Michihito Fujis spelfilm ”Journalisten” som korades till årets bästa japanska film och kammade hem ytterligare priser på den japanska Oscarsgalan. Nu har samma regissör gjort en Netflix-serie på denna dramathriller som tar upp politiska korruptionsskandaler som plågat landet under de senaste åren. Ryoko Yonekura (”Doctor X”) spelar en stjärnreporter som utsätts för en smutskastningskampanj när hon försöker avslöja en korruptionshärva som går ända upp i den landets högsta politiska ledning.

Richard Madden och Gemma Chan i ”Eternals”. Foto: Alamy

”Eternals”

Disney+. Regi: Chloé Zhao Med: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kuma Nanjiani, m fl. 155 min.

”Nomadland”-regissören Chloé Zhao har skapat superhjälteaction med skyhög inkluderingsfaktor. Lite anonyma actionscener uppvägs av en underhållande skådespelarensemble med mycket lyskraft. Det är mångkulturellt till max och till med rejält hbtq-anpassat. Här finns superhjältar i alla hudtoner, från huvudpersonen Sersi (Gemma Chan) till Kingo (Kumal Nanjiani) som extraknäcker som Bollywoodstjärna och svarta Phastos (Brian Tyree Henry) som bildat familj med sin make. Här finns också plats för en krigare med psykiska problem (Angelina Jolie).

Foto: SVT

”Einár”

SVT Play. Producent: Thomas Jackson Med: Nils Einár Grönberg, Straynané, Sebastian Stakset, Diamant Salihu, m fl. 36 min.

Mordet på den 19-åriga rapparen Nils Einár Grönberg i oktober 2021 sände chockvågor långt utanför Sverige. I denna snabbproducerade minidokumentär vill SVT Edit fånga människan bakom den hyperintensiva artisten och syna vilken roll gangsterrapskulturen spelade för hans tragiska öde. Dokumentären bygger bland annat på privata bilder, filmer från sociala medier och nyinspelade intervjuer: ”Vi gör den här dokumentären för att det har varit extremt mycket debatt och spekulationer efter Einárs död. Det vi kände var att vi ville ge den publik, för vilken han var så extremt viktig, en möjlighet att lära känna människan bakom artisten Einár”, säger producenten Thomas Jackson som också ligger bakom ”Kartellen - lys upp skuggorna” (2016) (finns att strömma på SVT Play).

Lisa (Maggie Gyllenhaal) i ”The kindergarten teacher”. Foto: NonStop Entertainment

”The kindergarten teacher”

SVT Play. Regi: Sara Colangelo. Med: Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Parker Sevak, Michael Chernus, Sam Jules m.fl. 96 min.

Psykologiskt drama där den karismatiska indiedrottningen Maggie Gyllenhaal (snart aktuell med regidebuten ”The lost daughter”) spelar en svältfödd och uttråkad förskollärare som dagdrömmer om att bli del av ett mer storslaget och poetiskt liv. En gnista tänds när hon tror sig ha upptäckt ett underbarn bland sina elever – den femåriga Jimmy som tycks besitta övernaturliga krafter och verkar vara en poetisk supertalang. När hennes beundran övergår i besatthet förvandlas det stillsamma dramat till något som kan liknas vid en gastkramande thriller.

David Kross och Kate Winslet i ”The reader”. Foto: Alamy

”The reader”

SVT, 15/1. Regi: Stephen Daldry. I rollerna: Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Jeanette Hain, David Kross, m fl. 124 min.

Kate Winslet vann en Oscar för sin eminenta rolltolkning i denna sevärda filmatisering av Bernhard Schlinks roman ””Högläsaren (1995). Allt börjar i Västtyskland 1958 då den 36-åriga Hanna (Winslet) hjälper den tjugo år yngre pojken Michael som hastigt insjuknar på vägen till skolan. Detta blir början på en otippad relation som avbryts abrupt när Hanna plötsligt försvinner utan förklaring. Snabbspolning till åtta år senare när de råkar mötas under helt andra omständigheter under krigsförbrytarrättegångarna mot nazisterna.

Veckans klassiker:

Marcello Mastroianni och Anita Ekberg i ”Det ljuva livet”. Foto: Alamy

”Det ljuva livet” (”La dolce vita”)

SVT Play, 15/1. Regi. Federico Fellini Med: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, m fl. 174 min.

Underbar dramakomedi som följer med skvallerjournalisten Marcello på några dekadenta nattpass där han minglar med älskarinnor, filmstjärnor och intellektuella kring Via Veneto. En lika kaotisk som ljuvlig freskmålning av ”la dolce vita” i 60-talets Rom där Marcello Mastroianni och Anita Ekberg frontar i några av filmhistoriens mest ikoniska scener vid Fontana di Trevi. Se även ”The girl in the fountain – Anita Ekberg och Monica Bellucci” på SVT Play.

Här är 10 serier att se fram emot i vår