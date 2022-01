Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Tom Waes och Frank Lammers i ”Undercover 3”. Foto: Netflix

”Undercover 3”

Netflix. Serieskapare: Nico Moolenaar m fl Med: Tom Waes, Frank Lammers, Nazmiye Oral, Murat Seven, m fl. 8 avsnitt x 60 min.

En campingglad knarkbaron, gangsterfruar, infiltratörer och mullvadar inom polisen. De rafflande och roande belgiska Netflix-serien ”Undercover” är ett av de årens stora utropstecken bland plattformens europeiska originalserier. I tredje rundan ställs den tidigare polisinfiltratören Bob Lemmens (Tom Waes) inför ett livsfarligt uppdrag som, förstås. involverar den bisarra knarkkungen Ferry Bouman (Frank Lammers).

Jason Bateman, Sofia Hublitz och Laura Linney i ”Ozark 4”. Foto: Netflix

”Ozark 4”

Netflix. Serieskapare: Chris Mundy m fl Med: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz m fl. 7 avsnitt x 60 min.

Durkdrivet kriminaldrama som började med att makarna Byrde (Jason Bateman och Laura Linney) fick fly från en av Chicagos villaförorter under dödshot från en mexikansk drogkartell. Deras enda sätt att få behålla livet var att tvätta kartellens smutsiga pengar i sin nya hemstad i Missouri. När friheten från kartellens våld hägrar i fjärde säsongen så visar sig i stället att de ansträngda familjerelationerna kan bli familjen Byrdes slutgiltiga undergång. Fjärde säsongen släpps i två omgångar om 7 avsnitt.

”As we see it” Foto: Ali Goldstein

”As we see it”

Amazon Prime. Serieskapare: Michelle Sam m fl. Med: Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien, Sosie Bacon, m fl. 8 avsnitt x min.

Komiskt uppväxtdrama om några rumskamrater som alla har någon neuropsykiatrisk diagnos. Serien kretsar kring deras med- och motgångar när de kämpar för att ”skaffa och behålla jobb, få vänner, bli kära och navigera i en värld som undviker dem”, som det står i pressmeddelandet från Amazon. Baseras på den israeliska förlagan ”On the spectrum” med originalskaparna Dana Idisis och Yuval Shafferman som producenter. Samtliga tre huvudrollsinnehavare – Rick Glassman, Albert Rutecki och Sue Ann Pien – befinner sig själva på autismspektrat.

Corey Stoll och Daniel Breaker i ”Billions 6”. Foto: Jeff Neumann

”Billions 6”

HBO Max. Serieskapare: Brian Koppelman m fl Med: Paul Giamatti, Corey Stoll, Asia Kate Dillon, Condola Rashad m fl. 12 avsnitt x 60 min.

Bobby ”Axe” Axelrod has left the building. I slutet av femte säsongen fick Damien Lewis amoraliska hedgefond-kung fly till Schweiz med svansen mellan benen sedan Corey Strolls miljardär Michael Prince blivit ny herre på täppan och tagit över riskkapitalbolaget Axe Cap. Den stora cliffhangern är dock hur detta dumsmarta finanssatirdrama ska klara sig utan den rödlätta brittiska stjärnan. Allt tyder på att Michael Prince kommer att bli åklagare Chuck Rhoades (Paul Giamatti) nästa ärkefiende. Återstår att se om serien kan upprätthålla sitt sviktande värde på den stenhårda tv-seriebörsen.

”The gilded age” Foto: Alison Cohen Rosa

”The gilded age”

HBO Max, 25/1. Serieskapare: Julian Fellowes, Sonja Warfield Med: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Jeanne Tripplehorn m fl. 10 avsnitt x

Nytt kostymdrama från ”Downton Abbey”-skaparen Julian Fellowes som utspelar sig i New York under den så kallade ”The gilded age”, de ”förgyllda åren” från det amerikanska inbördeskrigets slut 1865 och 30 år framåt. ”The good fight”-stjärnan Christine Baranski spelar ett lika stolt och som envist societetsdjur med som håller fast vid gamla värderingar i en omvälvande tid med tillväxt, industrialisering och massinvandring från Europa. På rollistan står även Carrie Coon (”The leftovers”, ”Fargo”) och Cynthia Nixon (”Sex and the city”). Läs Helena Lindblads recension här.

”The envoys” Foto: Paramount+

”The envoys” (”Los enviados”)

Paramount+ Regi: Martino Zaidelis m fl. Med: Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez, Irene Azuela, m fl. 8 avsnitt x 55 min.

Thrillerserie om två utsända präster från Vatikanen som reser till Mexiko för att kolla om en av deras katolska prästkollegor besitter mirakulösa helande krafter. När mannen försvinner under mystiska omständigheter stresstestas deras tro i kontakten med en hemlighetsfull psykiatrisk klinik. Regisserad av argentinska Juan Jose Campanella som vann en Oscar 2010 för mysteriethrillern ”Hemligheten i deras ögon”.

Bridget Everett i ”Somebody somewhere”. Foto: HBO Max

”Somebody somewhere”

HBO Max. Serieskapare: Hannah Bos, Paul Thureen Med: Bridget Everett, Jeff Hiller, Mary Catherine Garrison, m fl. 7 avsnitt x 27 min.

Charmig och småputtrig dramakomedi som utspelar sig bland outsiders i Kansas-hålan Manhattan. Bridget Everett (”Camping”, ”Inside Amy Schumer”) spelar den lite vilsna Sam som sörjer sin döda syster och har svårt att passa in i småstadens trånga kostym. Hennes liv tar en vändning när hon hittar en udda vänskap med en arbetskollega och bokstavligen hittar sin röst. Regisserad av Jay Duplass som också varit inblandad i serier som ”The chair”, ”Search party” och ”Transparent”.

Minnesväggen i Kiev för de stupade soldaterna som fallit offer för konflikten i Ukraina, som har pågått sedan 2014. Foto: LOOKSfilm

”Dokument utifrån: Hotet mot Ukraina”

SVT Play. 2 avsnitt x 60 min.

Nyproducerad tysk dokumentär som ger en gedigen bakgrund till dagens högspända situation i Ukraina sedan Ryssland mobiliserat längs landets gränser. Förutom en exklusiv intervju med ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj ger politiker och journalister sin syn på utvecklingen i landet sedan Ryssland annekterade Krim år 2014 och konflikten startade i Donbass-regionen.

”Omgivna av fiender”. Foto: Henrik Evertsson

”Omgivna av fiender”

Viaplay. Regi: Henrik Evertsson. 6 avsnitt x 45 min.

Hat, rasism, radikalisering och terror. Efter den lika uppmärksammade – som omstridda – dokumentären ”Estonia – fyndet som förändrar allt” vänder Henrik Evertsson blicken mot Nordens högextremistiska och nynazistiska kretsar. I ”Omgivna av fiender” är ett försök att förstå varför högerextremismen i Norden växer. I serien får tittarna bland annat möta NMR-ledaren Simon Lindberg och den danska koranbrännaren Rasmus Paludan, men också forskare och personer som valt att lämna de extremistiska rörelserna. En av Evertssons grundhållningar tycks vara att total utstötning ur samhället leder till ökad radikalisering

Larry David och Bobby Einstein i ”Curb your enthusiasm”. Foto: HBO Max

”The super Bob Einstein movie”

HBO Max. Manus och regi: Danny Gold Med: Larry David, Albert Brooks, Sarah Silverman David Letterman, Cheryl Hines, Steve Martin, Jerry Seinfeld, m fl. 72 min.

Charmig och stjärnspäckad hyllning till vår tids Einstein som gick bort i januari 2019. Under sin karriär gjorde Bob Einstein sig ett namn som den misslyckade stuntmannen Super-Dave Osborne och på senare år som den underbart nollställda Marty Funkhouser - Larry Davids vän i ”Curb your enthusiasm”. I ”The super Bob Einstein movie” flockas hans komikerkollegor för att hylla den excentriska figuren från Beverly Hills: ”Om Bob visste att det gjordes en dokumentär om honom så skulle han bete sig som om han inte gillade det. Men han skulle förstås älska varje minut”, säger en av hans vänner. På sedvanligt maner har Larry David ett annat perspektiv: ”Jag tror han skulle få en kick av faktumet av att jag skulle sitta här och göra det här utan att egentligen vilja det”.

”Sabaya” Foto: Folkets bio

”Sabaya”

SVT Play, 23/1. Manus & Regi: Hogir Hirori

Hogir Hirori (”The deminer”) vann pris för bästa regi på Sundance-festivalen med denna starka dokumentär om IS-terrorns efterspel i Syrien. ”Sabaya” kretsar kring en grupp som tar sig in i al-Hol, världens farligaste flyktingläger, för att försöka frita de yazidiska kvinnor som hålls i fångenskap av IS och som använts som sexslavar. Filmen har också Guldbaggenominerats för bästa dokumentär och bästa manus. ”En driven, fokuserad och rakt på sak-skildring utan heroisering”, skrev DN:s Helena Lindblad i sin recension.

Liev Schreiber i ”Ray Donovan: The movie”. Foto: Cara Howe

”Ray Donovan: the movie”

Paramount+ Regi: David Hollander Med: Liev Schreiber, Jon Voight, Eddie Marsan, Katherine Moennig m fl. 100 min.

Slutspel i den dysfunktionella familjen Donovan. Efter 82 avsnitt under sju säsonger har den gamla far- och son-konflikten mellan superfixaren Ray (Liev Schreiber) och den hopplösa Mickey (Jon Voight) nått vägs ände och får sin slutliga upplösning. Filmen tar vid där sjunde säsong slutade och väver samman pågående konflikten mellan familjerna Donovan och Sullivan med Ray och Mickeys ursprungshistoria, 30 år tidigare. Emmynominerade Liev Schreiber har även varit med och skrivit manus.

Freddie Mercury 1980. Foto: Alamy

”Freddie Mercury final act”

Cmore. Regi: James Rogan Med: Stuart Blizzard, David Bowie, David Blunkett, Bomi Bulsara, Jer Bulsara, Roger Daltry m fl. 89 min.

”Älskling, när jag inte kan sjunga längre så kommer jag att dö knall och fall”, berättade Freddie Mercury för Anita Dobson, fru till gitarristen Brian May. I denna nya dokumentär berättar Dobson att Queen-sångaren höll sitt ord. För drygt 30 år sedan dog Mercury i sviterna av aids i sin lägenhet i Kensington i centrala London. James Rogans dokumentär skildrar Mercurys sista år och den enorma minneskonserten på Wembley Stadium som hans band Queen arrangerade.

”Arvet efter Fadime - om hedersproblematiken i Sverige” Foto: SVT

”Arvet efter Fadime - om hedersproblematiken i Sverige”

SVT Play. Regi: Nisti Sterk. Med: Maria Rashidi, Mona Sahlin, Zübeide Demirörs m fl. 48 min.

Den 21 januari 2002 mördas Fadime Sahindal av sin egen far. Hon var inte var det första offret för hedersvåld i Sverige men blev snabbt en symbol i kampen mot förtryck och hederskultur. I juni förväntas ”Lex Fadime” träda i kraft – då hedersrelaterade brott får en särskild rubrik i brottsbalken. Lagom till tjugoårsdagen av Fadime Sahindals död visas Nisti Sterks nyproducerade dokumentärfilm ”Arvet efter Fadime” som skildrar utvecklingen under 2000-talet, bland annat med hjälp av hedersoffrens berättelser och många av dem som varit med och arbetat med frågan under åren. Skådespelerskan Siham Shurafa framför delar av det tal Fadime Sahindal höll i riksdagen – bara två månader innan hon mördades.

Läs intervju med Nisti Sterk här.

Jimmy (Göran Stangertz) och Helfrid (Ann Zacharias) i Janne Halldofs ”Det sista äventyret”. Foto: SF

”Det sista äventyret”

SVT Play. Regi: Janne Halldoff. Med: Göran Stangertz, Ann Zacharias, Marianne Aminoff, Tomas Bolme, Birger Malmsten, m.fl. 115 min.

Göran Stangertz vann en Guldbagge för sin roll i söderkisen Janne Halldoffs filmatisering av Per Gunnar Evanders roman. I filmen spelar Stangertz särlingen Jimmy Mattsson som tvingas återvända hem efter att ha fått frisedel. I desperation över att bli dominerad av både sin mamma och sin flickvän tar han ett vikariat som biologilärare för att komma hemifrån. Under en skoldans inleder han en relation med en av sina 16-åriga elever.

Inför Guldbaggegalan måndag 24/1 visas även tidigare vinnare för bästa film; Levan Akins ”And then we danced”, Henrik Schyfferts ”Spring Uje spring” och Jan Troells ”Il capitano”.

Audrey Hepburn i ”Kär i Paris” Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

”Kär i Paris” (”Funny face”)

SVT Play. Regi: Stanley Donen. Med: Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson, Michel Auclair, Robert Flemyng m.fl. 103 min.

Klassisk Paris-tripp där Audrey Hepburn spelar ett filosofiskt bokhandelsbiträde som erbjuds jobb som fotomodell - ett jobb hon nappar på först när hon erbjuds att åka till Frankrike och därmed få chansen att träffa sin franske favoritfilosof Émile. Under Paris-vistelsen blir hon attraherad av fotografen Dick (spelad av Fred Astaire) i denna romantiska musikalkomedi från 1957 som nominerades till 4 Oscar.

Veckans klassiker:

Pensionatsinnehavaren fru Pettersson (Julia Cæsar, t v) tillsammans med bland andra Margit (Greta Ericson, näst längst t h) och Nisse (Nils Ericson, t h). Foto: SF

”Pensionat Paradiset” (1937)

SVT Play. Regi: Weyler Hildebrand. Med: Thor Modéen, Julia Cæsar, Greta Ericson, Folke Helleberg, m.fl.

”Det var rysligt vad få döda det var idag”, utbrister Julia Cæsars pensionatsägare när hon skannar av tidningens dödsannonser i denna fartfyllda pilsnerfilmsklassiker. Handlingen kretsar ett pensionat i Stockholms skärgård och en förestående racerbåtstävling. De farsartade förvecklingsnumren avlöser varandra i en intrig som bland annat innefattar den förmögna baron de Planche, en mindre bemedlad racerbåtsförare, en argentinsk sångare och pensionatsägarens dotter. Och, inte minst, en rad tvättäkta buskisrepliker som ”Hälften vore nog, sa han som fick trillingar!”.

