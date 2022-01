Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Lily James och Sebastian Stan i ”Pam & Tommy”. Foto: Alamy

”Pam & Tommy”

Disney +, 2/2. Manus: Rob Siegel och DV DeVincentis Regi: Craig Gillespie Med: Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling m fl.

”The greatest love story ever sold”, lyder säljraden till denna 90-talsdoftande true crime-serie som slungar tittaren rakt in i celebritetskulturens mörka hjärta under internets barndom. ”Pam & Tommy” kretsar kring parets stormiga relation och den läckta sexvideon från smekmånaden med – och i regi av – ”Baywatch”-stjärnan Pamela Anderson (Lily James) och Mötley Crüe-trummisen Tommy Lee (Sebastian Stan) 1995. Handlingen tar sitt avstamp i ett inbrott där den beryktade videon stjäls av den hämndlystna hantverkaren Rand Gauthier (Seth Rogen) och blir viral när den läggs ut på en anonym nätsajt. Manusförfattaren Robert Siegel (”The wrestler”) och regissören Craig Gillespie (”I, Tonya”) har lyckats med konststycket att både skapa subtil underhållning och samtidigt teckna ett sammansatt porträtt av 90-talets största sexsymbol, överraskande bra spelad av forna ”Downton Abbey”-aktrisen Lily James. Att Tommy Lee mest framstår som en vandrande penisattrapp är nog inte Sebastian Stans fel...

Nicholas Ralph i ”I vår herres hage 2” Foto: Helen Williams/Playground Television (UK) Ltd.

”I vår herres hage 2”

SVT, 31/1 Serieskapare: Ben Vanstone m fl Med: Nicholas Ralph, Anna Madeley, Samuel West, Rachel Shenton, Callum Woodhouse m fl. 7 avsnitt x 50 min.

Andra vändan för denna djur- och familjevänliga feel-good-serie som blivit en av brittiska Channel 5:s största nya succéer på senare tid. Nicholas Ralph återvänder för en ny tjänstgöringsrunda i rollen som den sympatiska veterinären James Herriot i natursköna Yorkshire. Nya säsongen börjar påsken 1938 då Herriot ställs inför ett knivigt dilemma efter att ha varit hemma och firat påsk i Glasgow. Bygger som tidigare på böcker av James Herriot om sitt liv som distriktsveterinär i norra England.

Henriette Steenstrup i ”Pörni”. Foto: Marius Bjellebø

”Pörni”

SVT Play, 30/1. Serieskapare: Henriette Steenstrup m fl. Med: Henriette Steenstrup, Vivild Falk Berg, Gunnar Eiriksson, Johanna Mørck m fl. 6 avsnitt

För två år sedan utsågs norska begåvningen Henriette Steenstrup till bästa skådespelare på Göteborgs filmfestival för rollen i sorgedramat ”Barn”. Nu har hon skrivit manus till och frontar denna underskruvade norska dramakomedi (tidigare visad på Viaplay) om en livspusslande singelmamma som försöker att få ihop livet med tre truliga tonårsbarn, jobbet som socialarbetare och en åldrande far som just har kommit ut ur garderoben. Den andra säsongen av ”Pörni” har premiär på Viaplay i februari.

Tiffany Haddish i ”The afterparty”. Foto: Aaron Epstein

”The afterparty”

Apple tv+, Serieskapare: Phil Lord, Christopher Mille Med: Sam Richardson, Tiffany Haddish, Zöe Chao, Ben Schwartz, Ilana Glazer, m fl. 8 avsnitt x

Det blir en efterfest med förhinder i denna lekfulla pusseldeckar-parodi som kretsar kring en återförening som spårar ur med dödlig utgång. Tiffany Haddish spelar en detektiv som kommer till brottsplatsen för att grilla festdeltagarna som alla är misstänkta. Varje avsnitt kretsar kring en av de misstänkta och matchas av en ny genrestil – från actionfilm till musikal – innan den ”chockerande sanningen” uppdagas.

Anthony Bourdain i ”Roadrunner: A film about Anthony Bourdain”. Foto: Alamy

”Roadrunner: A film about Anthony Bourdain”

Itunes, hyr- & köpfilm. Regissör: Morgan Neville Med: Anthony Bourdain, Asia Argento, Ottavia Bourdain, David Chang m fl. 119 min.

I juni 2018 tog megakändisen Anthony Bourdain livet av sig på ett hotellrum i Alsace. Hans plötsliga död sände chockvågor bland vänner och fans. Med hjälp av intervjuer och arkivmaterial tecknar Oscarsbelönade Morgan Neville (”20 feet from stardom”) ett sammansatt porträtt av kändiskocken, författaren och tv-stjärnan som här blir ”både hjälte och skurk i sin egen historia”, som tidskriften The New Yorker så träffande beskrev det.

”The fallout” Foto: HBO Max

”The fallout”

HBO Max. Manus och regi: Megan Park Med: Jenna Ortega, Maddie Ziegler, Niles Fitch m fl. Spelfilm 92 min.

Känslostarkt, stillsamt och befriande osentimentalt tonårsdrama om efterspelet till en skolskjutning. Jenna Ortega spelar skoleleven Vada som försöker hantera sorgen som förändrat hennes syn på världen för alltid. Imponerande mogen långfilmdebut som både skriven och regisserad av Megan Park som bland annat har spelat i ”What if” och ”The secret life of the american teenager”.

Bild 1 av 5 Charlotte Rampling i ”Under sanden”. Foto: StudioCanal Bild 2 av 5 Charlotte Rampling i ”Swimming pool”. Foto: Jean-Claude Moireau/StudioCanal Bild 3 av 5 Tom Courtnay och Charlotte Rampling i ”45 years”. Foto: Alamy Bild 4 av 5 Charlotte Rampling och Dirk Bogarde i ”Nattportieren”. Foto: Courtesy Everett Collection/IBL, IBL Bild 5 av 5 Charlotte Rampling i Lisa Langseths ”Euphoria”. Foto: Jürgen Olczyk/B-Reel Films Bildspel

”5 x Charlotte Rampling”

SVT Play, Regi: Liliana Cavani. Andrew Haigh, Lisa Langseth, Francois Ozon. Med: Charlotte Rampling m fl.

Ah, Charlotte Rampling! Med sitt osäkrade leende och sin isblå, pansarbrytande blick har hon blivit indiefilmens älsklingsprovokatör som aldrig drar sig för att bryta tabun eller spränga gränser. Tack SVT för att ni firar denna fantastiska brittiska filmhjältinna i ett paket med fem filmer; Liliana Cavanis ”Nattportieren”, Andrew Haighs ”45 år”, Lisa Langseths ”Euphoria”, samt Francois Ozons ”Under sanden”, och ”Swimming pool”.

Trine Dyrholm i ”Hjärter Dam”. Foto: Rolf Konow/Nordisk Film

”Hjärter Dam”

SVT Play. Regi: May el-Toukhy. Med: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper m fl. 127 min.

Farligt begär och maktspel i bonusfamiljen. ”Hjärter dam” är en tajt erotisk relationsthriller där den självlysande danska stjärnan Trine Dyrholm spelar en frustrerad advokat som inleder en passion med sin brådmogna styvson (spelad av stjärnskottet Gustav Lindh). Ett drama som utspelar sig i alla tänkbara sorters gråzoner utan att be om ursäkt. Denna danska publik- och kritikersuccé korades också till bästa nordiska film på Göteborgs filmfestival för tre år sedan.

Bild 1 av 2 Eric Owens och Angel Blue i ”Porgy and Bess”. Foto: The Metropolitan Opera Bild 2 av 2 George Gershwin Foto: ARTE France Bildspel

”Porgy and Bess””Gershwin, kungen av Broadway”

SVT Play. Regi: James Robinson Dirigent: David Robertson Med: Angel Blue, Eric Owens, Latonia Moore, Ryan Speedo Green, m fl. 173 min.

”Briljant”, skrev New York Times om denna uppsättning av Gershwins klassiker och menade att huvudrollsinnehavarna Eric Owens och Angel Blue prickade formtoppen på sina respektive karriärer. Samma uppsättning som rymmer örhängen som ”Summertime” och ”It ain't necessarily so” belönades med en Grammy. På SVT Play går det också att strömma ”Gershwin, kungen av Broadway”, ett porträtt av kompositören som var en av de mest flitigaste bidragsgivarna till ”The Great American Songbook”.

Veckans klassiker:

Claire Bloom och Richard Burton i ”Spionen som kom in från kylan” (1965). Foto: Alamy

”Spionen som kom in från kylan”

SVT Play, 31/1. Regi: Martin Ritt. I rollerna: Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner, Peter van Eyck, m.fl. 112 min.

Tomrummet är enormt efter David Cornwell, alias John Le Carré, som gick bort 2020. Ett sätt att försöka fylla det är att se om denna strama, svala och smarta spionklassiker där Richard Burton prickar sitt livs formtopp som agenten Alec Leamas som kämpar för att inte förfrysa sin själ i det kalla kriget. Intrigerna börjar när en agent dödas och Leamas får sparken som chef för MI6 lokala avdelning i Västberlin och tar jobb på ett bibliotek.

Bild 1 av 3 ”Boiling point” Foto: Alamy Bild 2 av 3 ”Drive my car” Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Så jävla easy going”. Foto: Ola Kjelbye Bildspel

Digital salong på Göteborgs filmfestival

Drakenfilm.se

Hajpade japanska Oscarsbidraget och Golden Globe-vinnaren ”Drive my car”, Guldbjörnsvinnaren ”Bad luck banging or loony porn” och det överhettade krogdramat ”Boiling point” med Stephen Graham – detta är 3 av filmerna som går att strömma i den så kallade digitala salongen under Göteborgs filmfestival som pågår 28/1-6/2. Parallellt med de fysiska visningar­na går det att strömma ett 50-tal filmer under 24 timmar i festivalens digitala salong. Onlinepass (350 kronor) går att köpa på goteborgsfilmfestival.se

