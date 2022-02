Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Gustav Lindh i ”Mörkt hjärta”. Foto: Jasper Spanning

”Mörkt hjärta”

Discovery+, 9/2. Manus: Oskar Söderlund Regi: Gustav Möller Med: Aliette Opheim, Gustav Lindh, Clara Christiansson, Peter Andersson m fl. 5 avsnitt x 45 min.

Gustav Möllers sensationella långfilmsdebut ”Den skyldige” (2018) var en gastkramande thriller som gjordes om i Hollywood med Jake Gyllenhaal. I sin nya true crime-serie har Möller vänt blicken mot det uppmärksammade mordfallet i Förlösa år 2012 (lysande skildrat i P1-dokumentären ”Kjell, 62: försvunnen”). ”Mörkt hjärta” är en tät, välspelad och atmosfärtung psykologisk thriller som bygger på Joakim Palmkvists bok ”Hur man löser ett spaningsmord” men fokuserar mer på relationen mellan två unga personer (Gustav Lindh och Clara Christiansson Drake) än på en gammal släktfejd. Peter Andersson är lysande som tjurig pappafigur, medan Aliette Opheim spelar Missing People-volontären som blev den första svenska privatpersonen som löste ett spaningsmord.

Maskerade kidnappare i ”Suspicion”. Foto: Apple tv+

”Suspicion”

Apple tv+ Serieskapare: Rob Williams Med: Uma Thurman, Elizabeth Henstridge, Elyes Gabel, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Det börjar med en spektakulär kidnappning på ett hotell i New York. Sonen till en mäktig mediemogul (Uma Thurman) övermannas och packas ner i en resväska(!) av kidnappare iförda masker med medlemmar i den brittiska kungafamiljen. Fallet leder till att en handfull brittiska medborgare får det hett om öronen eftersom de befinner sig på samma hotell. Enligt polisen är det ingen slump att de är på plats, men frågetecknen hopar sig och det börjar lukta som en sinnrik komplott. Spionthrillern utvecklar sig snabbt till en paranoid katt- och råtta-lek och kamp mot klockan i en nyinspelning av den israeliska förlagan ”False flag” (2015).

Tracy Ifeachor och Celine Buckens i ”Showtrial”. Foto: Joss Barratt

”Showtrial”

SVT Play, 5/2. Serieskapare: Ben Richards Med: Tracy Ifeachor, Celine Buckens, Joseph Payne, Sinéad Keenan m.fl. 5 avsnitt x 60 min.

Brittiskt rättegångsdrama som kretsar kring klass, kön och politik. Handlingen triggas i gång när en universitetsstudent försvinner och hennes kurskamrat grips av polisen – anklagad för mord. När den misstänkta (Celine Buckens) visar sig vara en odräglig rikemansdotter och offret en mindre bemedlad dotter till en singelmamma blir medieuppmärksamheten maximal. Försvarsadvokaten Cleo (Tracy Ifeachor) försöker ta fram sanningen i ett rättsfall som delar nationen.

”All of us are dead” Foto: Yang Hae-sung/Netflix

”All of us are dead”

Netflix. Regi: Lee Jae-Kyu m fl Med: Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Yoo In-soo, m fl. 12 avsnitt x 60 min.

Efter den globala megasuccén med ”Squid game” matar Netflix på med ännu mer spektakulär, blodig sydkoreansk underhållning. Eller, närmare bestämt, gammal hederlig zombieskräck i ny stiliserad förpackning. ”All of us are dead” kretsar kring en grupp elever som försöker att undkomma en fullskalig zombieinvasion av deras skola – smittan kan spåras till en hamster i ett skollaboratorium. There will be blood...

Pernilla Sjöholm i ”Tindersvindlaren”. Foto: Netflix

”Tindersvindlaren”

Netflix. Regi: Felicity Morris

Skruvad, spännande och sedelärande brittisk dokumentär om den så kallade Tindersvindlaren Simon Leviev som lyckades lurade dejtingsugna kvinnor på mångmiljonbelopp genom att låtsas vara en välbärgad diamantmogul. Felicity Morris true crime-film berättar historien ur några av offrens synvinkel – kvinnor som smider planer dör att hämnas på den manipulativa bedragaren och hjärtekrossaren – däribland svenska Pernilla Sjöholm. Av samma producenter som ligger bakom bedragardokumentären ”The Imposter” och ”Don’t f**k with cats”.

Snoop Dogg och Tiffany Haddish i ”Phat tuesdays”. Foto: Amazon prime

”Phat tuesdays”

Amazon prime. Med: Guy Torry, Anthony Anderson, Tichina Arnold, Nick Cannon, Dave Chappelle, Snoop Dogg, Tiffany Haddish m fl.

”Det var mer än några skratt under en kväll – det var en rörelse. Phat tuesdays var svart, djärv och briljant”. Så säger Guy Torry – komikern, författaren och grundaren av ”Phat tuesdays” på Comedy Store i 90-talets Los Angeles. Nu kommer en dokumentärserie som berättar historien om hur svarta komiker skapade en egen komedirörelse efter att ha blivit utestängda från den segregerade amerikanska humorscenen. Phat tuesdays blev snart Hollywoods hetaste humorscen och öppnade dörren för några av USA:s vassaste svarta komiker. Bland dem Anthony Anderson, Tichina Arnold, Nick Cannon, Dave Chappelle, Snoop Dogg, Cedric the Entertainer, Tiffany Haddish, Steve Harvey, Lil Rel Howery och Regina King.

Nicolas Cage i ”Pig”. Foto: David Reamer

”Pig”

Itunes, hyr/köp. Regi: Michael Sarnoski Med: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin mfl. 87 min.

Om du bara ska se en indiefilm där Nicolas Cage spelar en grisälskande eremit som får sitt tryffelsvin kidnappat, så ska du absolut se den här. Den excentriska Hollywood-stjärnan gör en av sina mest nedtonade, tystlåtna och melankoliska rollfigurer någonsin i denna märkliga skapelse som till en början ser ut att bli en hämnddriven thriller men förvandlas till något...eh...helt annat. DN:s recensent Kerstin Gezelius föreslår följande: ”'Pig' kan tolkas som parodi, eller en allvarsam betraktelse över förlust eller förändrade tider, eller varför inte en egendomlig studie av hämndbegär. En udda balansakt mellan olika genrer, som dock aldrig blir ointressant”.

Devo Foto: Allan Tannenbaum

”Devo: bandet som förutspådde en dyster framtid”

SVT Play, 5/2. Regi: Dom Giorgi och Adrian Faure. Med: Devo m fl. 60 min.

Var Devo ett av pophistoriens mest missförstådda band? Hade det excentriska 80-talsbandet rätt om sina profetior om hur konsumtionssamhället skulle förstöra planeten? Detta är några frågeställningar som filmarna Dom Giorgi och Adrian Faure väcker i denna dokumentär om Ohio-bandet som blandade punk med vetenskap och gav världen hitlåtar som ”Whip it”, ”Freedom of choice” och ”Girl U want”.

Mikael Persbrandt och Anna Odell i ”X & Y”. Foto: Nadja Hallström /B-Reel Films

”X & Y”

SVT Play. Regi: Anna Odell Med: Trine Dyrholm, Mikael Persbrandt, Anna Odell, Vera Vitali, Shanti Roney, Trine Dyrholm, Thure Lindhardt, Sofie Gråbøl, Jens Albinus m fl.

Härligt utflippad experimentfilm som leker kring identitet och offentlig persona. I de verklighetsinspirerade schablonrollerna ”Konstnären” respektive ”Skådespelaren” får Anna Odell och Mikael Persbrandt välja tre skådespelare var som ska gestalta deras olika karaktärsdrag. Underhållande, underfundig och underskruvat – även om den inte riktigt lyckas knyta ihop säcken på slutet eller når samma höjder som Odells debutfilm ”Återträffen”.

Ardalan Esmaili i ”Charmören” Foto: Jason Alami/Good Company Films

”Charmören”

SVT Play Regi: Milad Alami. I rollerna: Ardalan Esmaili, Soho Rezanejad, Lars Brygmann, Susan Taslimi, Stine Fischer Christensen m.fl.

Ardalan Esmaili är en stigande stjärna i svensk film och tv-värld. Under de senaste åren har han bland annat synts i ”Snöänglar”, ”Gråzon” och kommer även att ha en bärande roll i den kommande tv-serien ”Vuxna människor”. Det thrillerliknande psykologiska dramat ”Charmören” från 2017 blev hans genombrottsfilm. Handlingen kretsar kring den kameleontiska iraniern Esmail, en sammetsögd sol-och-vårare som hotas av utvisning. Hans desperata plan är att hitta en danska att gifta sig med för att få stanna kvar. Allt förändras när han blir blixtförälskad i sin landsman Sara...

Veckans klassiker:

Alain Delon och Monica Vitti i ”Feber”. Foto: Alamy

”Feber” (1961)

Cineasterna.se Regi: Michelangelo Antonioni Med: Monica Vitti, Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, m fl. 122 min.

I veckan gick den übercoola italienska filmstjärnan Monica Vitti, en av mina stora favoriter, ur tiden. Jag sörjer genom att än en gång febervandra tillsammans med hennes alienerade men romantiska rollfigur i Rom – där hon lämnar sin älskare för en snygg börsmäklare (Alain Delon). ”Feber” är andra delen i Antonionis fantastiska trilogi som också rymmer ”Äventyret” och ”Natten” (finns att strömma på Triart.se, SF Anytime med flera). Se henne även i Luis Buñuels briljanta surrealistklassiker ”Frihetens fantom” (finns att låna via biblioteket).

