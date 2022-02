Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Julia Garner i ”Inventing Anna”. Foto: Nicole Rivelli/Netflix

”Inventing Anna”

Netflix. Serieskapare: Shonda Rhimes Med: Julia Garner, Anna Chlumsky, Alexis Floyd, Katie Lowes m fl. 9 avsnitt x 45 min.

Stjärnproducenten Shonda Rhimes (”Scandal”, ”Familjen Bridgerton”) sätter tänderna i svindlarskandalen som skakade New York. ”Inventing Anna” kretsar kring bedragaren Anna Sorokin, alias Anna Delvey, som dömdes till 12 års fängelse för att ha lurat skjortan av Manhattans societet. Julia Garner (”Ozark”) spelar den famösa svindlaren som utgav sig för att vara en stenrik tysk arvtagare. Hennes rollfigur pendlar mellan arrogans och storhetsvansinne, för att inte tala om barnslig sårbarhet och mindervärdeskomplex. Serien korsklipper mellan nutid och tillbakablickar och berättas via en journalist (Anna Chlumsky) som kämpar med att få ihop hela storyn om Delvey som fängslades 2017. En lite utdragen men högst sevärd serie som baseras på Jessica Presslers uppmärksammade artikel i New York Magazine 2018.

Michel Houellebecq och Iggy Pop. Foto: VPRO/SeriousFilm

”Iggy Pop och Michel Houellebecq – Att överleva”

SVT Play. Regi: Med: Iggy Pop, Michel Houellebecq m fl. 60 min.

I veckan belönades ”punkens Gudfader” med Polarpriset. Största vinsten med detta är att SVT repriserar denna underbara dokumentär med den osannolika powerduon Iggy Pop och franska författaren Michel Houellebecq. En märkligt upplyftande och inspirerande liten betraktelse kring konsten och lidandet som utgår från Iggy Pops förälskelse i Houellebecqs essä ”Rester vivant” som kretsar kring poesi, galenskap och överlevnadsstrategier.

Ulrich Thomsen i ”Trom” Foto: Viaplay

”Trom”

Viaplay, 13/2. Serieskapare: Torfinnur Jákupsson Med: Ulrich Thomsen, Maria Rich, Olaf Johannessen m fl. 6 avsnitt x 45 min.

Kargt kriminaldrama med nordic noir-vibbar och uttalad miljöprofil. Grävjournalisten Hannis Martinsson (Ulrich Thomsen) återvänder motvilligt hem till Färöarna för att ta reda på sanningen bakom försvinnandet av en ung djurrättsaktivist som levt under dödshot – och dessutom påstår att hon är hans dotter. Baserad på hemmasonen Jógvan Isaksens bästsäljande roman som innefattar allt från idealistiska miljöaktivister till skrupelfria affärsmän.

Harriet Dunkley (Anna Torv) och Joseph Sullivan (Rob Collins) i ”Secret city 2”. Foto: Tony Mott/Matchbox

”Secret city 2”

SVT Play och SVT1 13/2. Serieskapare: Angela Betzien, Matt Cameron mfl Med: Anna Torv, Marcus Graham, Justin Smith, Aleks Mikic, Sacha Horler m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Australisk spionthriller som kretsar kring Anna Torvs (”Mindhunter”, ”The newsreader”) politiska grävreportern Harriet Dunkley som jobbar i lugna Canberra i Australien. Första säsongen slutade med att hon hamnade i fängelse efter att ha upptäckt en hemlighet som skulle kunna få den australiske försvarsministern på fall. I andra säsongen hinner Dunkley knappt mucka från fängelset innan hon dras in i en ny härva som innefattar mordkomplotter, cyberterrorism och politiskt känsliga hemligheter. Medan första säsongen baserades på Chris Uhlmanns och Steve Lewis böcker om Harriet Dunkley, så är bygger den nya säsongen på en originalhistoria där författarna varit medskapande.

Bill Pullman i ”The sinner 4”. Foto: Michael Tompkins /USA Network

”The sinner 4”

SVT Play, SVT1 13/2. Serieskapare: Petra Hammesfahr m fl Med: Bill Pullman, Frances Fisher, Alice Kremelberg, Michael Mosley m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Sista rundan för antologiserien om Bill Pullmans detektiv Harry Ambrose som haft dalande tittarsiffror efter de två första säsongerna. Ett år in i pensionen plågas han fortfarande av det traumatiska fallet från tredje säsongen när han återbesöker fiskeläget Clark Harbor i Maine. Som av en händelse dras han återigen in i sitt gamla jobb när han under en sömnlös natt råkar bli vittne till en kvinnas mystiska försvinnande.

Gugu Mbatha-Raw ”The girl before” Foto: HBO max

”The girl before”

HBO Max. Serieskapare: J.P. Delaney Med: Gugu Mbatha-Raw, Mark Stanley, Ben Hardy m fl. 4 avsnitt x min.

Ett slags korsning av tv-programmet Grand designs och en psykologisk thriller efter en bok av JP Delaney. Gugu Mbatha-Raws rollfigur Jane får möjligheten att flytta in i ett ultraminimalistiskt och sofistikerat hus som designat av en mystisk arkitekt. Problemet är att hon – liksom de tidigare inneboende – måste följa en pedantisk lista med regler. Jane känner snart att huset påverkar hennes psyke och upptäcker snart att en kvinna som liknar henne har dött i huset. Ja, ni börjar fatta...

Patricia Clarkson och Brendan Gleeson i ”State of the Union 2”. Foto: Laura Radford/Sundance TV

”State of the union 2”

HBO Max, 14/2. Serieskapare: Med: Brendan Gleeson, Patricia Clarkson, Esco Jouléy m fl. 10 avsnitt x 10 minuter.

Första säsongen av pausunderhållningen ”State of the union” kretsade kring ett krisande par (Rosamund Pike och Chris O'Dowd) som en gång i veckan möttes på samma London-pub inför parterapin. I andra säsongen,, som utspelar sig på ett hipsterkafé i Connecticut tar Brendan Gleeson (”In Bruges”) och Patricia Clarkson (”Sharp objects”) över stafettpinnen. Som uppladdning inför deras veckovisa parterapi analyserar de sitt 30-åriga äktenskap och bråkar om alltifrån grammatik till kväkare.

Zoë Kravitz i ”KIMI”. Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

”KIMI”

HBO Max. Regi: Steven Soderbergh Med: Zoë Kravitz, Rita Wilson, Erika Christensen, m fl. 149 min.

Paranoid och lekfull psykologisk thriller för pandemieran, signerad Steven Soderbergh (”Traffic”, ”Sex, lögner och videoband”). Zoë Kravitz spelar en hemmajobbande tech-analytiker med torgskräck som övervakar dataströmmar för ett företag. Bolaget erbjuder den röstaktiverade servertjänsten KIMI. En fasansfull upptäckt gör att hon tvingas ut ur sin isolerade trygghetszon för att ta sig till huvudkontoret och larma sin högsta chef...

Estee (Alexa Demie) och Stevie (Sunny Suljic) i ”Mid90s”. Foto: A24

”Mid90s”

SVT Play. Regi: Jonah Hill Med: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Na-kel Smith, Olan Prenatt, m.fl. 85 min.

Filmstjärnan Jonah Hills regidebut är en übercharmig dramakomedi som utspelar sig i skejtarkretsar i 90-talets Los Angeles. I centrum står Stevie (Sunny Suljic), en nybliven tonåring som söker sig ut i världen för att undkomma en översittare till storbror och en påfrestande mamma. Han blir snart bönhörd när han adopteras som ett slags maskot av äldre skejtare som lotsar in honom i vuxenvärlden lite för snabbt. En fiktiv berättelse med vissa självbiografiska element från Hills uppväxt.

Michael K Williams i ”Black market”. Foto: Vice media

”Black market”

SVT Play. Regi: David Laven Med: Michael K Williams, DJ Hollygrove, O.G Ron C och Tracy Morgan m fl. 6 avsnitt x 25 min.

I höstas dog den karismatiska skådespelaren Michael K Williams (Omar Little i ”The wire”) av en överdos. På SVT Play går det nu att strömma hans starka och personligt färgade dokumentärserie ”Black market” (2016) som kretsar kring den globala svarta marknaden. I serien möter han alltifrån brutala bilkapare i New Jersey till tjuvfiskare i Sydafrika, men möter också mördare, drogmissbrukare och illegala spelare. Seriens bärande frågeställning är varför människor väljer den kriminella banan. Efter sin egen tuffa uppväxt driver Williams tesen att det handlar om fattigdom, desperation, vrede och smärta. Eller som han själv uttrycker det i serien: ”När systemet sviker en så skapar man sitt eget system”.

Hanna Husáhr och Karl-Magnus Fredriksson i ”Löftet”. Foto: Sören Vilks

”Löftet”

Operanplay.se (tom 24/2). Musik: Mats Larsson Gothe Regi: Stefan Larsson Dirigent: Alan GilbertScenografi: Sven Haraldsson. Med: Hanna Husáhr, Agnes Auer, Karl-Magnus Fredriksson, Niklas Björling Rygert, Susann Végh m fl. Kungliga Hovkapellet, Kungliga Operans kör

Nyskriven kärlekshistoria i skuggan av Förintelsen som hade premiär på Förintelsens minnesdag den 27 januari. Bakom verket står kompositören Mats Larsson Gothe och librettisten Susanne Marko som skrivit texten om sina egna föräldrars historia – efter bröllopet i Ungern 1944 skickas skildes de åt i Auschwitz. Efter krigsslutet är Ava fast besluten att finna sin make Teo och söker över hela det krigshärjade Europa. ”Ett mästerverk som lämnar kvar en känsla av ljus i mörkret”, skrev SvD. DN:s recensent Sofia Nyblom som menar att ”sopranen Hanna Husáhr triumferar i något av det vackraste som skrivits av en svensk tonsättare”. Föreställningen går att se på Operans strömningstjänst till och med den 24/2.

Jean-Paul Belmondo och Sophia Loren i ”De två kvinnorna” (1960). Foto: TF1

”De två kvinnorna” (1960)

SVT Play. Regi: Vittorio De Sica Med: Sophia Loren, Eleonora Brown, Jean-Paul Belmondo, Carlo Ninchi, m fl. 101 min.

Neorealistisk klassiker (La ciociara”) ”som utspelar sig mitt under brinnande andra världskriget. Sophia Loren Oscarsbelönades för rollen som butiksägare som tillsammans med sin dotter (Eleonora Brown) flyr Rom 1943 undan de allierades bombningar. Det utvecklar sig till ett intensivt drama om en mamma som försöker att skydda sin dotter mitt ett brinnande krigskaos. Jean-Paul Belmondo finns också på rollistan i denna film som regisserats av Vittorio De Sica (”Cykeltjuven”).

Veckans klassiker:

Harriet Andersson och Lars Ekborg i ”Sommaren med Monika” (1953). Foto: SF

”Sommaren med Monika”

SVT Play, SVT1 14/2. Regi: Ingmar Bergman Med: Harriet Andersson, Lars Ekborg, John Harryson, Georg Skarstedt, Dagmar Ebbesen m.fl.

Den 14 februari fyller skådespelarlegendaren Harriet Andersson 90 år. SVT firar genom att visa tre filmer, däribland Ingmar Bergmans 50-talsklassiker ”Sommaren med Monika” som banade väg för ”den svenska synden” utomlands. Inte minst på grund av den kreativa amerikanska marknadsföringen: ”Do you believe in Swedish sin?” stod det på filmaffischen för ”Monika – the story of a bad girl!”. I det seriösa dramat spelar Harriet Andersson och Lars Ekborg två unga stockholmare som flyr vardagstristessen för sorglösa nakenbad och en kort tid av kärlekslycka i skärgården. När Monika blir på smällen och de återvänder till staden börjar deras relation krackelera under vardagens tyngd.

SVT visar också två av Christina Olofsons 90-talsfilmer; dramat ”Happy end” och dokumentären ”I rollerna tre” där Harriet Andersson, Bibi Andersson och Gunnel Lindblom åker till Provence för att minnas regissören Mai Zetterling som de jobbat med. Ännu fler filmer med Andersson – totalt 18 – går att hyra på SF Anytime – däribland ”Viskningar och rop”, ”Såsom i en spegel” och ”Älskande par”.

Harriet 4-ever!

