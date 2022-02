Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Zhack Braff, Britt Lower och John Turturro i ”Severance”. Foto: Wilson Webb

”Severance”

Appletv+ Serieskapare: Dan Ericksen Regi: Ben Stiller Med: Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette, Britt Lower, Christopher Walken, Tramell Tillman, Zach Cherry, m fl.

Den perfekta serien för dig som är beredd att gå över lik för att uppnå den perfekta balansen mellan jobb och privatliv. Adam Scott (”Parks and recreation”) spelar en sorgdrabbad kontorsråtta på ett mystiskt, sektliknande storföretag som erbjuder personalen ett kirurgiskt ingrepp för att separera arbete från fritid. En flippad och genreöverskridande satirserie som korsar svart komik med psykodrama, thrillerartad sci fi-mystik med religiös skräck. Här finns både element av arbetsplatskomedier som ”The office” och ”Office space”, högteknologisk satir från ”Black mirror” och Charlie Kaufman-artad stämning som bland annat för tankarna till ”Eternal sunshine of the spotless mind”. En av årets hittills bästa och mest originella nya tv-serier.

Läs intervju med Ben Stiller om ”Severance”

Rachel Sennott i ”Shiva baby”. Foto: Alamy

”Shiva baby”

SF Anytime, Itunes, hyr/köpfilm, 21/2. Serieskapare: Emma Seligman Med: Rachel Sennott, Fred Melamed, Molly Gordon, Polly Draper m fl. 77 min.

”Försök bara att uppföra dig i dag”, förmanar mamman sin dotter Danielle (Rachel Sennott) inför en judisk begravning. Det visar sig lättare sagt än gjort när den unga New York-kvinnan plötsligt hamnar i djupt obekväma situationer som bland annat innefattar en gammal älskarinna, en ny älskare som visar sig vara gift, vänner och hela tjocka släkten. Kritikerrosad komedi med cringe-vibbar som skrivits och regisserats av Emma Seligman.

Rachel Brosnahan i ”The marvelous Mrs Maisel 4” Foto: Amazon

”The marvelous Mrs Maisel 4”

Amazon Prime. Serieskapare: Amy Sherman-Palladino Med: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen m fl.

Bäddat för förändring när det konforma 50-talet vädras ut i öppningen av nya säsongen som utspelar sig 1960. Rachel Brosnahans tidigare hemmafru från Upper East Side har slutgiltigt förvandlats till en kompromisslös stå upp-drottning som är fast besluten att använda sina vassa armbågar för att ta en plats i humorvärlden – påhejad och inspirerad av sin frispråkiga kollega Lenny Bruce (Luke Kirby). I veckan meddelade Amazon att det också blir en femte – och sista – säsong av serien som totalt samlat på sig 20 Emmy-statyetter sedan starten.

Kanye West och mamma Donda. Foto: Netflix

”Jeen-yuhs. A Kanye trilogy”

Netflix. Serieskapare: Clarence Simmons, Chike Ozah Med: Kanye West, Donda West, Scarface, 3 avsnitt x 90 min.

Närgånget och naket porträtt av Kanye West – gjort av duon Coodie & Chike som gjort videos till ”Through the Wire” och ”Jesus Walks” och följt rapparen i spåren från tiden före genombrottet till livet som vandrande varumärke, världsstjärna och presidentkandidat. Till seriens mest gripande ögonblick hör scenerna med mamman Donda som dog 2007 – ”det är smärtsamt tydligt att Kanye Wests främsta kreativa drivkraft är en rasande, obearbetad sorg”, som DN:s Saga Cavallin skrev i sin recension.

Eleni, Katri, Carolina, Sussie och Maritha medverkar i dokumentärserien ”Mammorna i våldets skugga”. Foto: Janne Danielsson/SVT

”Mammorna i våldets skugga”

SVT Play. Serieskapare: Alexandra Pascalidou Producent: Henrik Stockare. Med: Eleni, Maritha, Katri, Carolina och Sussie. 6 avsnitt x 30 min.

För fyra år sedan kom Alexandra Pascalidous uppmärksammade reportagebok som gav röst åt olika mödrar till barn som blivit mördade. Nu följer hon upp ”Mammorna” med en dokumentärserie som är en fortsättning på samma tema. I sex avsnitt får vi följa fem mammor som på lite olika sätt försöker hantera ofattbara tragedier. Plågsamt starkt och gripande om gränslös sorg och gränslös kärlek. En serie som också fungerar som en tjutande social larmklocka.

Abraham Lincoln fotograferad 1863. Foto: Ian Dagnall / Alamy Stock Photo

”Lincoln’s dilemma”

Appletv+ Regi: Barak Goodman, Jacqueline Olive Röster: Jeffery Wright, Bill Camp och Frederick Douglass. 4 avsnitt x 55 min.

För två år sedan publicerades David S Reynolds prisbelönta bok ”Abe: Abraham Lincoln in his times”, en ambitiös kulturell biografi om USA:s kanske mest ikoniska president. Utifrån denna bok ger den nya dokumentärserien ”Lincoln's dilemma” en modern blick på en komplex historisk centralfigur och de händelser som formade hans ståndpunkt om slaveri. Berättarrösten tillhör Jeffery Wright, Abraham Lincolns röst tillhör Bill Camp och Frederick Douglass Leslie Odom, Jr.

”Downfall: fallet Boeing” Foto: Courtesy of Netflix

”Downfall: fallet Boeing”

Netflix. Regi: Rory Kennedy. Dokumentär 89 min.

I oktober 2018 kraschade ett Boeing 737 Max-plan i Javasjön mellan två av Indonesiens största öar. Fem månader senare kraschade ett plan av samma modell i Etiopien. Två katastrofer som sände chockvågor i flygindustrin. I denna dokumentär försöker Rory Kenendy (Oscarsnominerad för ”Last days in Vietnam”) gå till botten med orsakerna till att totalt 346 människor livet. ”Downfall” tecknar en bild av företagskultur som förblindats av girighet och jakten på kortsiktiga vinster vilket ledde till vårdslösa nedskärningar. I filmen intervjuas bland annat flygexperter, tidigare anställda på Boeing, kongressledamöter och anhöriga till dödsoffren.

”Secrets of Playboy” Foto: TV4/Cmore

”Secrets of Playboy”

TV4Play, Cmore, 21/2. Regi: Alexandra Dean, Arlene Nelson Med: Holly Madison, Bridget Marquardt, Sondra Theodore m fl. 10 avsnitt.

Sektmentalitet, tystnadskultur, ”griskvällar”, hot om hämndporr och en vidrig kvinnosyn. Denna amerikanska dokumentär spar inte på krutet när det handlar om att gräva fram de smutsiga hemligheterna bakom Hugh Hefners porrimperium. I ”Secrets of Playboy” deltar flera av Hefners tidigare flickvänner, ”Playboy bunnies” och andra anställda som talar ut om sina upplevelser. De krossar Hugh Hefners egen myt om att han var en pionjär för yttrandefriheten och för en mer frigjord syn på sex för båda könen. I stället framkallas en bild av en mästarmanipulatör som krävde gruppsex och höll sina anställda i ett slags skräckvälde, där han bland annat arrangerade kväller där neddrogade tjejer kallades för grisar när hans manliga vip-vänner hade sex med dem.

Philip Seymour Hoffman och Catherine Keener i ”Capote”. Foto: Alamy

”Capote”

SVT Play. Regi: Bennet Miller. Med: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Mark Pellegrino, Amy Ryan m.fl.

Philip Seymour Hoffman är förödande bra som den narcissistiske författardivan från Manhattan. Bennet Millers verklighetsbaserade drama från 2005 skildrar Capote under arbetet med den klassiska dokumentärromanen ”In cold blood”. Efter att ha läst om mordet på en hel familj i Kansas drar jetset-författaren dit för att skriva en roman utifrån sin gamla teori om att en sann historia vara minst lika intressant som en påhittad. Hoffman Oscarsbelönades för sitt sätt att skildra hur Capote-figuren riskerar att förlora sin själ på kuppen. På SVT Play går det också att strömma Ebs Burnoughs dokumentär ”Truman Capotes gömda arkiv” som handlar om arbetet med den ofärdiga ”Bönhörd” - boken som skulle bli Capotes magnum opus men som snarare ledde till hans fall.

Mads Mikkelsen i ”Jakten” Foto: Zentropa

”Jakten”

SVT Play. Regi: Thomas Vinterberg Med: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Alexandra Rapaport, Lasse Fogelstrøm, Lars Ranthe, m.fl. 115 min.

Gripande och gastkramande drama från 2012 där Mads Mikkelsen spelar en förskolepedagog som blir oskyldigt anklagad för att ha blottat sig för sin bästa väns dotter. En liten spontan lögn av en femårig flicka med livlig fantasi leder till en häxjakt Misstron och hatet sprider sig som ett gift i den lilla danska byn där den sociala sammanhållningen börjar vittra sönder. Mikkelsen utsågs till bästa skådespelare i Cannes och filmen utsågs till Danmarks Oscarsbidrag.

”Den fantastiska räven” Foto: Alamy

”Den fantastiska räven”

SVT Play. Regi: Wes Anderson Med: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Michael Gambon, Willem Dafoe m.fl.

”Vet du en sak, du är verkligen ...fantastisk”, säger Fru Räv (Meryl Streep) beundrande.

”Tja, jag försöker...”, svarar Herr Räv (George Clooney) ödmjukt.

Fru Räv har naturligtvis rätt. Och Wes Andersons animerade dramakomedi ”Den fantastiska räven” baserad på Roald Dahls barnboksklassiker är också helt fantastisk. En stilsäker, excentrisk och charmerande berättelse om herr och fru Räv som lever ett lyckligt liv med sin säregna son Ash. Deras idyll hotas när herr Räv tröttnar på livet som tidningskrönikör och återfaller i stöldturnéer med pungråttan Kylie. Något som leder till att han väcker ont blod hos de sadistiska bönderna Boggis, Bunce och Bean som bestämmer sig för att försöka fånga och döda herr Räv.

Veckans klassiker:

Viveca Lindfors i ”Tänk om jag gifter mig med prästen” Foto: SFI

”Tänk om jag gifter mig med prästen” (1941)

SVT Play. Regi: Ivar Johansson Med: Viveca Lindfors, Georg Rydeberg, Arnold Sjöstrand, Nils Lundell, Gudrun Brost Längd: 115 min.

”Ett lyckligt personval. Hon har mycket av den unga frimodigheten och uppriktiga sensualismen hos romanens hjältinna. Åtskilligt brister henne ännu i rutinen, men det är inte tu tal om att här är nu en ung talang att glädjas åt och hoppas på”. Så skrev DN:s recensent 1941 om den blivande Hollywoodstjärnan Viveca Lindfors i hennes första huvudroll. I detta romantiska drama spelar Lindfors (1920-1995) en nybakad lärarinna som får jobb på en skola i ett utsatt område på landsbygden och blir betuttad i byns svårflörtade kyrkoherde (Georg Rydeberg).

