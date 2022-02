Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Winter on fire” Foto: Arturas Morozovas/Netflix

”Winter on fire - Ukraine's fight for freedom”

Netflix. Regi: Evgenij Afineevskij Med: Kristina Berdinskikh, Serhii Averchenko, Bishop Agapit, m fl. 102 min.

Oscarsnominerad dokumentär som ger ett bra historiskt komplement till det massiva nyhetsflödet kring det pågående kriget i Ukraina. ”Winter on fire” skildrar det ukrainska folkets kamp för frihet under de avgörande 93 dagarna från november 2013 till februari 2014. Här skildras de fredliga studentdemonstrationerna på Majdan-torget som möttes av brutalt övervåld, förvandlades till en fullskalig revolution och ledde till att dåvarande pro-ryska presidenten Viktor Janukovitj flydde landet. Med hjälp av ett stort team av filmfotografer lyckas den israelisk-amerikanska regissören Evgenij Afineevskij skildra kampviljan och mycket närgångna och ofta chockerande starka scener. Även Sergej Loznitsas ”Maidan” har tidigare visats på Netflix, men går just nu inte att se i Sverige. På SVT Play finns också den sevärda tyskproducerade dokumentären ”Hotet mot Ukraina”.

”Blackport” Foto: Vesturport/RUV

”Blackport”

SVT Play, 27/2. Serieskapare: Nína Dögg Filippusdóttir m fl Med: Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson, m fl.

Rafflande korsning av politisk thriller och familjesaga som vann toppriset på franska tv-festivalen Series Mania i höstas. Denna isländska serie som utspelar sig i mitten av 80-talet kretsar kring ett gift par som byggt upp ett litet men blommande fiskimperium i en by tillsammans med en grupp vänner. När den isländska regeringen börjar tillämpa restriktiva fiskekvoter hotas deras brödföda och splittrar gruppen. Utspelar sig mot bakgrund av de verkliga historiska händelser som formade Island under 80- och 90-talen.

”South park 25” Foto: Paramount+

”South park 25”

Paramount+ Serieskapare: Trey Parker och Matt Stone Röster: Trey Parker, Matt Stone, April Stewart, Mona Marshall m fl. 6 avsnitt x 30 min.

The boys are back in town – för 25:e gången. Efter de pandemianpassade specialavsnitten ”South Park: Post Covid” och ”South Park: Post Covid: The return of Covid” kommer en ny säsong med sex avsnitt av Trey Parker och Matt Stones smarta och banbrytande satirserie som sändes för första gången 1997. I öppningsavsnittet ser Cartman rött när rektorn återkallar ”Pyjamas day”-privilegier för hela 4:e klass.

Larry David Foto: Barry King / Alamy Stock Photo

”The Larry David story”

HBO Max 1/3. Regi: Larry Charles Med: Larry David. 2 avsnitt x 60 min.

”Jag är en total fejk. Mitt alter ego i 'Curb your enthusiasm' är snubben jag vill vara. Han är totalt ärlig - i rak motsats till mitt verkliga jag”. Så säger humorsnillet och älsklingsmisantropen Larry David i denna nya dokumentär. Första avsnittet ”American Jewboy” tar avstamp i uppväxten i Brooklyn medan det andra, ”The jewish fountainhead”, kretsar kring tv-succéerna ”Seinfeld” och ”Curb your enthusiasm”.

”West side story”

”West side story”

Disney+, 1/3 Regi: Steven Spielberg Med: Ansel Elgort, Rachel Zegler, David Alvarez, Ariana Debose, m fl. 156 min.

Steven Spielbergs nyinspelning av 60-talsklassikern har samlat på sig sju nomineringar inför årets Oscarsgala, däribland bästa film och regi. Den återvunna Romeo och Julia-historien i gängmiljö i New York har blivit en dansant hyllning till det gamla Hollywood. DN:s Wanda Bendjelloul tyckte att det nutida kärleksparet är för ”plastiga”, men att Ariana DeBose rollfigur och Spielbergs virtuosa bildkompositioner får filmen att lyfta.

Bild 1 av 2 Jodie Comer i ”Killing Eve 4” Foto: Anika Molnar/BBCA Bild 2 av 2 Sandra Oh i ”Killing Eve 4” Foto: Anika Molnar/BBCA Bildspel

”Killing Eve 4”

HBO Max, 27/2. Serieskapare: Laura Neal m fl Med: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw, m fl. 8 avsnitt x ca 40 min.

Om ni frågar mig, så borde serieskaparna ha dödat sin serie-darling efter första, kanska andra säsongen. Men nu är vi ändå här och får helt enkelt göra det bästa av hela situationen. För alla die hard-fans är det förstås ett måste att se hur allt slutar i denna finalsäsong där Villanelle (Jodie Comer) försöker tvätta bort sin psykopatstämpel, Eve (Sandra Oh) är ute efter hämnd och Carolyn (Fiona Shaw) försöker att sätta dit dem som beordrade mordet på Kenny.

John Oliver Foto: HBO Max

”Last week tonight with John Oliver 9”

HBO Max. Med: John Oliver

”Medan världen faller samman, plockar vi upp delarna”, lovar John Oliver för nya säsongen av sitt lika faktaspäckade som satiriska program som på ett smart sätt sammanfattar nyhetsflödet. I det första avsnittet, som lades ut före den ryska invasionen av Ukraina, försöker Oliver förklara vad det akademiska och intellektuella begreppet ”critical race theory” innebär – och inte innebär. Dessutom uppmärksammas de kanadensiska lastbilschaufförernas protester mot vaccinkrav. Fortsättning följer...

”Parasit” Foto: Alamy

”Parasit”

SVT Play. Regi: Bong Joon-ho. Med: Kang-ho Song, Woo-sik Choi, Yeo Jeong-Jo, So-dam Park, Hye-jin Jang, m fl. 131 min.

Briljant sydkoreanskt thrillerdrama med klasstematik som både vann Guldpalmen och gjorde succé på Oscarsgalan för några år sedan. Bong Joon-hos ”Parasit” kretsar kring den fattiga men gatusmarta familjen Kim som bor i en halvkällare och den snofsiga rikemansfamiljen Park som lever i ett minimalistiskt lyxhus med storslagen trädgård. Det är bäddat för klasskrockar när familjen Kim börjar infiltrera och parasitera på Parkfamiljen som älskar att skylta med sin goda smak men är livrädda för att känna lukten av vanliga människor på t-banan.

Vic Johnson och Elizabeth Taylor i ”Jag minns Paris”. Foto: Alamy

”Jag minns Paris”

SVT Play. Regi: Richard Brooks. Med: Elizabeth Taylor, Van Johnson, Donna Reed, Roger Moore, Walter Pidgeon, Eva Gabor m.fl. 116 min.

Söndagen den 27 februari var det 90 år sedan Elizabeth Taylor föddes. För att fira den legendariska brittiska Hollywood-drottningen visar SVT tre långfilmer. Det romantiska dramat (”The last time I saw Paris”) tar avstamp i augusti 1944 då Paris befrias från nazisternas ockupation. I den allmänna fredsyran blir två systrar blir betuttade i samma amerikanska korrespondent (Van Johnson). Den levnadsglada lillasystern (Elizabeth Taylor) drar längsta strået och gifter sig med Charles. På SVT går det också att strömma Taylor-filmerna ”Morfar opp i dagen” och ”Pappa och vi”.

Maria Falconetti i ”En kvinnas martyrium” Foto: Alamy

”En kvinnas martyrium” (1928)

SVT Play. Regi: Carl Theodor Dreyer Med: Maria Falconetti, Eugene Silvain, André Berley m fl. 110 min.

En passionerad, mäktig, besjälad och hypnotisk skildring av Jeanne d’Arcs sista dagar som bygger på protokoll från rättegången mot den franska korsriddaren i Rouen 1431. Närbilderna på Maria Falconettis plågade ansikte tillhör filmhistoriens mest ikoniska. Ett mästerverk som brukar rankas som en av de bästa stumfilmerna någonsin – därtill regisserad av Lars von Triers största idol Carl Theodor Dreyer.

Veckans klassiker:

David Bowie i ”The man who fell to earth” (1976) Foto: Alamy

”The man who fell to earth” (”Mannen utan ansikte”)

Itunes. Regi: Nicolas Roeg. Med: David Bowie, Candy Clark, Rip Torn, m fl 139 min.

I veckan kom beskedet att nya tv-serien ”The man who fell to earth” får svensk premiär på Paramount+ den 25 april. Serien, med Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris och Bill Nighy, beskrivs som en modern reboot av kultfilmen från 1976 med David Bowie. Jag har svårt att tänka mig att serien kommer att överträffa Nicolas Roegs mystiska, märkliga och magiska 70-talsfilm där Bowie spelade alien-figuren Thomas Jerome Newton som kommer till jorden i jakt på vatten för att rädda sin döende planet. Läs mer om filmen här:

Läs fler Strömmat med Wennö