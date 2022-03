Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”The earth is blue as an orange”. Foto: Tempofestivalen

”The earth is blue as an orange”

Drakenfilm.se 8/3 Regi: Iryna Tsilyk Med: Ganna Gladka, Stanislav Gladky, Anastasiia Trofymchuk m fl. 74 min.

Kärlek, släktskap och konstens tröstande kraft står i centrum för detta finkänsliga porträtt av en fyrbarnsfamilj i östra Ukraina som gör film för att uthärda fasorna av att leva i en krigszon. Medan bomberna faller utanför knuten sitter familjen i källaren och iscensätter sin egen verklighetsflykt genom att just skildra det våldsamma vansinnet som pågår i Donbass-regionen. Filmen utsågs till bästa dokumentär på Sundancefestivalen 2021 och vann även Stefan Jarl International Documentary Award på fjolårets Tempofestival. Med anledning av den pågående katastrofen i Ukraina visas filmen i repris på årets Tempofestival. ”The earth is blue as an orange” går att strömma med det digitala festivalpasset på Draken Film (drakenfilm.se) 8/3 kl. 18.00 till festivalens slut den 13/3 kl. 23.59.

Pamela Adlon i ”Better things 5”. Foto: HBO Max

”Better things 5”

HBO Max. Serieskapare: Pamela Adlon Med: Pamela Adlon, Mikey Madison, Hannah Riley, Celia Imrie m fl. 6 avsnitt x 30 min.

Sista rundan för Pamela Adlons suveräna, självbiografiskt färgade serie om Den fantastiska Mrs Fox – den ovanliga singelmamman och skådespelaren som slitit med ett övermäktigt livspussel, tre bångstyriga döttrar, en halvdement mamma och en haltande yrkeskarriär. I femte säsongen är tiden mogen för Sam Fox att – precis som sina döttrar – gå in i en helt ny livsfas och upptäcker att de bästa sakerna i livet har funnits rakt framför hennes ögon.

Amanda Seyfried i ”The dropout”. Foto: Disney+

”The dropout”

Disney +, 5/3 Serieskapare: Elizabeth Meriwether Med: Amanda Seyfrid, Anne Archer, Naveen Andrews m fl. 8 avsnitt x min.

Efter alla nyhetsartiklar, poddar (”The dropout”) och dokumentärer (”The inventor: Out for blood in silicon Valley”) känns det knappast som om historien om Elizabeth Holmes är underbevakad. Men, visst, låt oss ge Amanda Seyfried en chans att fördjupa porträttet av bedragaren som blev världens yngsta kvinnliga miljardär genom att lura riskkapitalister att satsa på värdelösa blodtester – bara för att förlora allt och hamna i fängelse.

”Coppers” Foto: Walter Presents

”Coppers”

CMore. Serieskapare: Toni Coppers m fl Med: Hilde De Baerdemaeker, Luk Wyns, Lotte Pinoy m fl.

Efter belgiska toppserier som ”Undercover” och ”The day” är jag beredd att ge detta kriminaldrama en chans. Serien kretsar kring Hilde De Baerdemaekers rollfigur som leder arbetet på mordroteln i Antwerpens polisdistrikt – och debriefar efter jobbet med att slå på ett trumset. Precis som den brittiska titeln ”Rough justice” antyder, så drar sig hennes team ibland inte för att tänja på gränserna för att skipa rättvisa.

Los Angeles Lakers ägare Jerry Buss (John C. Reilly) välkomnar Magic Johnson (Quincy Isaiah) till laget i “Winning time”. Foto: HBO Max

”Winning time: The rise of the Lakers dynasty”

HBO Max, 6/3. Serieskapare: Max Borenstein, Jim Hecht Med: John C Reilly, Sally Field, Will Fourth, Quincy Isaiah, Jason Segel m fl. 10 avsnitt x min,

Fartfylld och flygande nostalgitripp till 80-talet som berättar historien om hur Los Angeles Lakers blev decenniets mest framgångsrika basketlag. Adam McKay (”The Big Short”, ”Don't Look Up”) har producerat och regisserat de första avsnitten av serien där John C Reilly spelar klubbägaren Jeff Buss och rookien Quincy Isaiah porträtterar lagets karismatiska superstjärna Magic Johnson. Bygger på Jeff Pearlmans bok ”Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”.

Toni Collette och Jessica Barden i ”Pieces of her” Foto: Netflix

”Pieces of her” (”Bilder av henne”)

Netflix. Serieskapare: Karin Slaughter Med: Toni Collette, David Wenham, Jessica Barden m fl.

Mysteriethriller som kretsar kring en talpedagog (Toni Collette) och hennes struliga dotter (Jessica Barden) som bor i en sömnig håla i Georgia. Ett plötsligt våldsdåd triggar igång en händelsekedja som får dottern att ge sig ut på en tripp genom USA för att ta reda på den verkliga sanningen om sin mamma och hennes släkt. Bakom serien står producenterna av serier som ”Big little lies” och ”The undoing”.

Shalom Brune-Franklin och Jamie Dornan i ”The tourist”. Foto: Alamy

”The tourist”

HBO Max. Serieskapare: Harry Williams, Jack Williams Med: Jamie Dornan, Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin m fl. 6 avsnitt x min.

En skadad brittisk man (Jamie Dornan) vaknar upp med total minnesförlust i Australiens vildmark. Precis som i Christopher Nolans ”Memento” tvingas han använda ledtrådar för att pussla ihop sin identitet allt medan hans förflutna håller på att komma ikapp honom. Detta är det enkla men effektiva upplägget i Harry och Jack Williams serie som förlitar sig mer på absurd svart komik än actionthrillerns vanliga element.

Emelie Garbers i ”Aniara”. Foto: Magnet Releasing /Everett Collection

”Aniara”

SVT Play. Regi: Pella Kågerman och Hugo Lilja Med: Emelie Garbers, Bianca Cruzeiro, Arvin Kananian, Anneli Martini, Jennie Silfverhjelm, m.fl. 106 min.

Dödsskräck, lesbisk kärlek, maktintriger, religiös ockultism, existentiell ångest och obskyra sexkulter. Detta är några av ingredienserna i denna känslostarka och intima apokalyptiska klimatrysare som baseras på Harry Martinsons ”Aniara”. Filmen belönades med fyra Guldbaggar, däribland bästa kvinnliga huvudroll (Emelie Garbers) och biroll (Bianca Cruzeiro). Även det uppfinningsrika äkta paret Kågerman/Lilja prisades för bästa regi för sin så kallade ”no set sci-fi”-film som bland annat spelades in i shoppinggallerior i Stockholmsområdet.

Björn Andrésen

”Världens vackraste pojke”

Triart.se, SF Anytime m fl. Regi: Kristina Lindström och Kristian Petri Med: Björn Andrésen,

Gripande och elegant berättad dokumentär om ett hjärtskärande människoöde i filmhistoriens skugga. Som femtonåring blev Björn Andrésen stjärna över en natt i Viscontis klassiker ”Döden i Venedig” där han blev föremål för rollfiguren Gustav von Aschenbachs (Dirk Bogarde) blickar och begär. I samma veva utsåg Visconti honom till ”världens vackraste pojke”. Objektifieringen och den massiva exponeringen satte djupa spår i den unga svensken som fortfarande försöker få bukt med sitt liv. Ett slags manlig metoo-historia om makt, utsatthet och övergrepp där Andrésen berättar öppet om sitt liv som kantats av en obeskrivlig tragedi, missbruk och psykisk ohälsa.

Lena Nyman Foto: Åke Malmström / TT /

”Lena”

SVT Play. Regi: Isabel Andersson Med: Lena Nyman,

Närgånget, kärleksfullt och sammansatt porträtt av Lena Nyman som mestadels bygger på de 17 papperskassar med dagböcker och brev som den folkkära skådespelaren lämnade efter sig. ”En porträttfilm som det är omöjligt att värja sig emot”, skrev DN:s Jacob Lundström i sin recension av Isabel Anderssons Guldbaggenominerade dokumentär som också är inspirerad av Annika Perssons bok Nyman-biografi ”Jag vill ju vara fri”.

”Ascension” Foto: Paramount+

”Ascension”

Paramount+ Regi: Jessica Kingdon. 97 min.

Med hjälp av bland annat handmålade sexdockor och MAGA-kepsar skildrar den kinesisk-amerikanska regissören Jessica Kingdon hur Kina har förvandlats från en kommunistisk planekonomi till ett modernt konsumtionssamhälle. En fängslande och smått surrealistisk observationsstudie av jakten på den kinesiska drömmen i ett samhälle som sätter produktivitet och innovation före allt annat. En av fjolårets mest hajpade dokumentärer som vann pris på Tribeca filmfestival och är tillsammans med danska ”Flykt” en av de sex filmer som har chans att vinna en Oscar i slutet av mars. Filmen visas även under Tempofestivalen som pågår i Stockholm 8 - 13 mars.

Roland Curram och Julie Christie i ”Darling”. Foto: Alamy

”Darling” (1965)

SVT Play. Regi: John Schlesinger. Med: Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey, Roland Curram, Helen Lindsay, m.fl.

Högenergisk och stilsäker romantiskt drama från Swinging Londons epicentrum. Julie Christie spelar en sjukligt karriärlysten fotomodell och skådespelerska som blir en trofé för olika män och lika hänsynslöst utnyttjar dem för att slå sig fram i branschen. En stor biosuccé på sin tid även om den har åldrats i vissa avseenden. Regissören John Schlesinger, som fyra år senare vann en Oscar för ”Midnight cowboy” var även medförfattare på originalmanuset.

Läs fler Strömmat med Wennö