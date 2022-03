Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Natasja Sindejeva, ägare och grundare av ryska tv-kanalen Dozjd. Foto: Vladimir Vasilchikov/Journeyman Pictures

”Fuck this job - äventyr i rysk journalistik”

SVT Play. Regi: Vera Krisjevskaja Med: Natasja Sindejeva m fl. 93 min.

Förra veckan tvingades den ryska tv-kanalen Dozjd stänga ner efter att ha rapporterat om Rysslands krig mot Ukraina. Det var inte bara ännu en attack mot det fria ordet i Ryssland utan också spiken i kistan för en kvinnas dröm. Vera Krisjevskaja berättar hela historien om Dozjd som startades 2010 av den nyrika Natasja Sindejeva. Det som började som en kul grej – för att hon ville och kunde – förvandlades snabbt till en kamp för yttrandefriheten. Under åren rapporterade den framtidsoptimistiska och sanningssökande kanalen om saker som de statsstyrda medierna inte vågade. Detta ledde bland annat till att Dozjd klassades som ”utländsk agent” 2021 och drabbades av hot, trakasserier och nedsläckning. Den märkliga titeln till trots, så skildrar dokumentären vardagen på Dozjd under de första 10 åren.

Tom Hollander och Joe Cole i ”Harry Palmer” Foto: ITV

”Harry Palmer”

SVT Play, SVT1 13 mars. Manus: John Hodge Regi: James Watkins Med: Joe Cole, Tom Hollander, David Dencik, Shireen Farkhoy m fl. 5 avsnitt x 50 min.

Stilig och stiliserad, lekfull och underhållande agentthriller från kalla kriget baserad på Len Deightons bästsäljare (”Harry Palmer: The Ipcress File). Joe Cole axlar Michael Caines mantel som den knipsluga brittiska armésergeanten som hamnar i fängelse efter att ha blivit svartabörshaj i Berlin. Hans enda chans till frigivning är att motvilligt acceptera ett spionuppdrag som innefattar en brittisk vetenskapsman som kidnappats under mystiska omständigheter. Manuset är skrivet av John Hodge (”Trainspotting”, ”The beach”, ”The Sweeney”) och serien är regisserad av James Watkins (”The woman in black, ”McMafia”).

Nicola Walker i ”Annika”. Foto: Graeme Hunter Pictures

”Annika”

SVT, 14/3. Serieskapare: Nick Walker Med: Nicola Walker, Jamie Sives, Katie Leung m fl. 6 avsnitt x min.

Skruvad kriminalserie med komisk touch där brittiska tv-drottningen Nicola Walker ger sig ut på djupt vatten som den norska rollfiguren Annika Strandhed – en singelmorsa och superpolis med flytväst och märklig accent. Som chef för den nystartade marina mordenheten kallas hon in för att lösa mordfall i Skottland – och involverar även tv-publiken genom att bryta den fjärde väggen och prata rakt in i kameran. I öppningsavsnittet under undersöker ett lik som har en harpun i ögat och säger: ”Melville hade mycket att säga om harpuner”, säger Annika till kameran i en blinkning till ”Moby Dick”-författaren.

”RUXX” Foto: HBO Max

”RUXX”

HBO Max. Manus: Vera Ion Regi: Julia Rugină, Octav Gheorghe Med: Alec Secareanu, Raluca Aprodu, Serban Pavlu m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Rumänskt relationsdrama som kretsar kring Rux (Raluca Aprodu) en ung kvinna som försöker få ihop livspusslet som innefattar trassliga privata relationer, en sjuk pappa och ett krävande jobb som fastighetsutvecklare i dagens Bukarest. Vera Ions manus fokuserar på den unga generationen i ett land som slits mellan det förflutna och framtiden. Producerat av tv-nätverket HBO Europe.

Will Davenport (Tom Brittney) och Geordie Keating (Robson Green) i ”Grantchester 6”. Foto: ITV

”Grantchester 6”

SVT Play. Med: Robson Green, Tom Brittney, Tessa Peake-Jones, Al Weaver, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

”Äktenskap är som en solstol, väldigt bekväma till en början... men omöjliga att ta sig ur”, skämtar en underhållningskungen på en brittisk semesteranläggning 1958. Några ögonblick senare hittas han död efter att ha druckit en öl som förgiftats. Och alla är förstås misstänkta. För mig har ”Grantchester” tyvärr passerat bäst före datum, men om man vill ha lite småputtrigt brittiskt mordmys så be my guest. Förutom nya mordfall lockar sjätte säsongen med skandaler som innefattar utpressning och homosexualitet.

”Röd” Foto: Alamy

”Röd”

Disney+ Regi: Domee Shi Med: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, m fl. 107 min.

Nyblivna kinesisk-kanadensiska tonårstjejen Mei Lee från Toronto har det inte lätt. Hon måste inte bara hantera en överbeskyddande mamma utan också en förbannelse som förvandlar henne till en röd panda – något som orsakas av pubertala humörsvängningar. ”Utan att ens ha hunnit trilla ner i den Wes Andersonska fällan överraskar Pixar med en 00-talsstajlad coming of age-komedi som piggar upp som ett livselixir”, skrev DN:s Sebastian Lindvall i sin recension och gav betyget 4.

Andy Warhol. Foto: Andy Warhol Foundation/Courtesy of Netflix

”The Andy Warhol diaries”

Netflix. Regi: Andrew Rossi

Ett fängslande uthållighetstest som fungerar som en portal rakt in i hjärnan på en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer – en komplexfylld gay katolik från Pittsburgh som erövrade Manhattan och lyckades göra masskonst av allt från Marilyn Monroe till burksoppa. Andrew Rossis ambitiösa dokumentärserie bygger på tegelstenen ”The Andy Warhol diaries” som publicerades 1989 – två år efter ikonens död.

Oscar Isaac i ”The card counter” (2021). Foto: Alamy

”The card counter”

SF Anytime, m fl. köpfilm. Manus och regi: Paul Schrader Med: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan m fl. 111 min.

Efter filmer som ”Taxi driver” och ”First reformed” signerar en filmiska själasörjaren Paul Schrader ännu en djuplodande psykologisk karaktärsstudie av en enstöring på gränsen till galenskap. I denna mörka och existentiella thriller spelar Oscar Isaac en skuldtyngd pokerspelare som radikaliserats i jakt på frälsning efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för sina gärningar på det ökända Abu Ghraib-fängelset i Irak.

”Betty - they say I'm different”. Foto: Drakenfilm

”Betty - they say I’m different” (2017)

Drakenfilm.se Regi: Philip Cox Med: Betty Davis, , 53 min

I februari gick Betty Davis ur tiden vid 76 års ålder. Drakenfilm hyllar funkdrottningen genom att lägga ut denna dokumentär från 2017 som inte svänger lika mycket som sin huvudperson. Men ändå. Den fungerar som ett redovisande porträtt av den inflytelserika artisten som bland annat influerat artister som Madonna, Prince och Beyoncé - innan hon gjorde en Greta Garbo och försvann ur rampljuset i slutet av 1970-talet.

Julianne Moore och Dennis Haysbert i ”Far from heaven”. Foto: Scanbox

”Far from heaven”

SVT Play Regi: Todd Haynes Med: Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert m fl. 107 min.

Underbart bitterljuv nyinspelning av Douglas Sirks ljuva 50-talsklassiker ”All that heaven allows” som skildrar moraliskt hyckleri i den amerikanska villaidyllen. Julianne Moore spelar en frustrerad hemmafru vars make (Dennis Quaid) kommer ut ur garderoben och lämnar henne för en man. När hon inleder en varm och vacker vänskap med hushållets svarta trädgårdsmästare (Dennis Haysbert) väcker det ont blod i det smygrasistiska grannskapet.

Cecilia Milocco i ”Knackningar”. Foto: Göteborgs filmfestival

”Knackningar”

SVT Play. Regi: Frida Kempff Manus: Emma Broström. Med: Cecilia Milocco, Ville Virtanen, Albin Grenholm, Krister Kern, m fl. 78 min.

”En dödlig cocktail av psykisk ohälsa, ensamhet, kvinnlig utsatthet och förtärande skuldkänslor”, skrev DN:s Helena Lindblad om denna svenska hybrid mellan psykologisk thriller och skräck. Cecilia Milocco spelar en sorgtyngd kvinna som försöker hantera vardagen efter en traumatisk händelse vid vatten. Dramat börjar med att hon släpps ut från en institution för att flytta in i en lägenhet högst upp i ett höghus utanför en stad. Det börjar olycksbådande med att någon har rita ”hjelp” i hissen. Sedan börjar knackningarna...

Veckans klassiker:

Patrick Swayze och Jennifer Grey i ”Dirty dancing”. Foto: Mary Evans / IBL BildbyrÂ, IBL

”Dirty dancing” (1987)

SVT Play. Regi: Emile Ardolino Med: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, m.fl. 100 min.

”Nobody puts Baby in a corner!”. Antar att de flesta minns den förlösande slutscenen när Patrick Swayzes höftrullande rebell befriade Jennifer Grays tonårsflicka ”Baby” som satt inträngd mellan sina föräldrar på en dödtrist hotellfest. För de som vill ha lite smutsigt 80-talssväng i helgen kan återse denna romantiska Hollywood-klassiker som fyller 35. Och, läs för Guds skull, också Kristina Lindqvists sprudlande jubileumstext från när ”Dirty dancing” fyllde 30 år. Ingen sätter ”Dirty dancing” i hörnet.

