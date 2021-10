Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Jon Hamm och Larry David i nya säsongen av ”Curb your enthusiasm”. Foto: HBO

”Curb your enthusiasm”

HBO, 24 oktober. Serieskapare: Larry David. Med: Larry David, Jeff Garlin, Jon Hamm, Cheryl Hines, Susie Essman, J.B. Smoove med flera. 10 avsnitt à 30 minuter.

”Världen har förändrats. Han har det inte”, meddelar trailern för nya säsongen av ”Curb your enthusiasm”. Tack gode Gud! Larry Davids gubbgnälliga, småsinta och misantropiska snåljåp har utgjort råvaran för en av tidernas roligaste komediserier. Inget tycks lyckas rubba Davids snäva cirklar – varken fatwor, Seinfeldåterträffar eller att hans kära kafé brann ner i slutet av förra säsongen. Inte heller pandemin. Seriens showrunner, har berättat att pandemin tas upp i nya säsongen men ”inte just på det sättet som ni förväntar er”. Säsongens gästskådespelare är bland andra Seth Rogen, Lucy Liu och ”Mad men”-stjärnan Jon Hamm. Prettaaaaay, prettaaaaay, prettaaaaay good!

”My name” Foto: Netflix

”My name”

Netflix. Serieskapare: Ba-da Kim. Med: Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun med flera. 8 avsnitt à 50 min.

Den brutala seriesuccén ”Squid game” har dragit världens tittarströmmar till Sydkorea. ”Squid game”-stjärnan Han So-hee spelar också huvudrollen i denna mörka thriller om den unga kvinna som iscensätter en avancerad plan för att hämnas mordet på sin pappa – bland annat genom att gå med i en drogkartell och dessutom bli mullvad inom poliskåren för att ta reda på sanningen bakom mordet.

Vera Vitali och Erik Johansson i ”Bonusfamiljen 4”. Foto: SVT

”Bonusfamiljen 4”

SVT Play, 25 oktober. Serieskapare: Moa Herngren, Ditta Bongenhielm med flera. Med: Vera Vitali, Erik Johansson, Emma Peters, Nour El Refai, Johan Ulveson med flera. 8 avsnitt á 45 minuter.

Hela Sveriges lilla extrafamilj är tillbaka med en ny runda livspusslande från helvetet. Ytterligare två år med stökig småbarnslogistik och relationstrassel har slitit på Vera Vitalis och Erik Johanssons redan hårt pressade rollfigurer när den fjärde säsongen drar igång på måndag. Bland annat har de lite olika åsikter om hur man bäst rustar Buster, deras yngste son med Downs syndrom, för livet.

Issa Rae och Yvonne Orji i ”Insecure”. Foto: Merie Weismiller Wallace

”Insecure 5”

HBO, 24 okt. Serieskapare: Issa Rae, Larry Wilmore. Med: Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis. 8 avsnitt à 30 minuter.

”Jag fortsätter att täcka upp för alla andra som om jag inte är rädd för vad som väntar mig, men jag är livrädd. Så vad ska jag göra nu?”, säger rollfiguren Issa Rae i den femte och sista säsongen av denna fina och rosade dramakomedi om livsval, vänskap, relationer och sex. En final som präglas av eftertankens kranka blekhet och tillbakablickar och hur det blev som det blev för Issa och hennes vänner.

Sam Neill i ”Invasion”. Foto: Apple tv+

”Invasion”

Apple tv+. Serieskapare: Simon Kinberg & David Weil. Med: Sam Neill, Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Firas Nassar med flera. 10 avsnitt.

Apple tv+ fortsätter sin ambitiösa satsning på sci-fi-serier. Efter Steven Knights ”See” och Isaac Asimov-serien ”Foundation” sjösätts nu denna enormt påkostade alien-serie som utspelar sig på flera kontinenter. Precis som titeln antyder handlar ”Invasion” om en utomjordisk attack – sedd ur fem olika rollfigurers perspektiv. Serien som har spelats in i USA, Storbritannien, Marocko och Japan är skapad av den Emmy-belönade producenten Simon Kinberg (”X-Men”, ”Deadpool”, ”The martian”) och David Weil (”Hunters”).

Taylor Schilling i ”The bite”. Foto: Screen Grab

”The bite”

C More. Serieskapare: Robert och Michelle King. Med: Audra McDonald, Taylor Schilling, Steven Pasquale, Will Swenson, med flera.

En zombieapokalyptisk skräckkomedi med pandemivibbar från skaparna av skarpa satirserien ”The good fight”. Dessutom med Audra McDonald (”The good fight”) och Taylor Schilling (”Orange is the new black”) som spelar New York-grannar som försöker hanka sig fram i en karantäntillvaro. På pappret låter ”The bite” nästan som en obligatorisk tittning. Sorry, men dessvärre är den inte så vass som man skulle tro. Men, visst, titta på egen risk, men kom inte till mig om inte ni heller blir särskilt bitna.

”De rättslösa” Foto: SVT

”De rättslösa”

SVT Play. Regi: Cissi Wallin och Maria Sveland.

I våras drog SVT på sig en häftig kritikstorm för att ha visat Soran Ismail-dokumentären ”Persona non grata”. Två av de som reagerade mest var journalisterna och författarna Cissi Wallin och Maria Sveland som genast drog igång en crowdfunding-kampanj. Nu kommer deras gräsrotsfinansierade ”De rättslösa” vars syfte är att ”ge röst åt några av de kvinnor som upplever att de blivit svikna av samhället och själva fått betala ett högt pris”. Filmen har skapat kontrovers redan innan visningen. I en kommentar till DN skriver Sveland bland annat: ”När folk väl får se filmen kommer de se att den inte handlar om vare sig förövarmän eller snaskiga detaljer. I fokus står kvinnor som överlevt samt ett antal experter, inget annat”.

”Stormningen av Kapitoleum” Foto: BBC

”Stormningen av Kapitolium”

SVT Play. Regi: Jamie Roberts.

Trumpanhängarnas dödliga attack mot Kapitolium har kallats för det största angreppet mot den amerikanska demokratin sedan inbördeskriget. I denna BBC-dokumentär (originaltitel ”Four hours at the Capitol”) skildras händelseförloppet minut för minut både utanför och innanför kongressbyggnaden från den 6 januari 2021. Filmen rymmer vittnesmål från kongressledamöter, tjänstemän, poliser som höll på att bli lynchade av den uppretade mobben och Trumpanhängare som menar att deras president är utsänd av Gud. Vissa av berättelserna illustreras med bilder från polisernas kroppskameror som inte tidigare har visats.

Jessica Chastain och Idris Elba i ”Molly's game”. Foto: Alamy

”Molly's game”

SVT Play.

Underhållande kriminaldrama där Jessica Chastain spelar en före detta alpin skidstjärna som blir en måltavla för FBI när hon började driva ett av världens mest exklusiva pokerbord med skyhöga insatser. ”Vita huset”-skaparen Aaron Sorkin har regisserat och skrivit manus utifrån Molly Blooms självbiografiska bästsäljarroman. På rollistan finns även Idris Elba, Michael Cera och ”Succession”-stjärnan Jeremy Strong.

Juliette Binoche i ”Den blå filmen”. Foto: Alamy

”10 x Kieslowski”

Drakenfilm.se. Regi: Krzysztof Kieslowski. Med: Juliette Binoche, Julie Delpy, Miroslaw Baka med flera.

Den imponerande kvalitetssajten Drakenfilm specialsatsar nu på den polske mästaren. Bland de tio Kieslowskifilmer som går att strömma återfinns långfilmsdebuten ”Ärret” (i Sverige endast visad på SVT 1980), ”Amatören”, ”Det nakna ansiktet”, ”Ödets nyck”, samt EFA-vinnaren ”En liten film om konsten att döda”, ”En liten film om kärlek”, ”Veronikas dubbelliv” och trikoloren-trilogin från 1994 med bland andra Juliette Binoche och Julie Delpy. Enjoy!

Veckans klassiker:

Peter Lorre i ”M”. Foto: Alamy

”M – en stad söker en mördare” (1931)

Triart Play, 25 oktober. Regi: Fritz Lang. Med: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut.

Expressionistisk kriminalklassiker om en brutal barnamördare som sätter skräck i en tysk stad. När polisen misslyckas med sitt jobb och stör de kriminella ligorna, gör den undre världen gemensam sak för att fånga Peter Lorres rollfigur, Hans Beckert. ”M” baserades på historien om Peter Kürten – ”Vampyren från Düsseldorf” och var en av de första tyska ljudfilmerna. Två år senare gick regissören Fritz Lang i amerikansk exil i samband med nazisternas maktövertagande. Går att hyra digitalt från och med den 25 oktober.

