Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Gary Oldman i ”Slow horses” Foto: Apple tv+

”Slow horses”

Apple tv+. Serieskapare: Will Smith m fl Med: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Chris Reilly, Olivia Cooke, Jonathan Pryce, m fl. 6 avsnitt x ca 50 min (2 tillgängliga från 1/4, sedam ett avsnitt per vecka).

Murrig, mörk och mästerlig korsning av spionthriller och arbetsplatskomedi. Gary Oldman briljerar som den skarpsinniga spionslusken Jackson Lamb som basar över en dysfunktionell skara (som han kallar ”fuck-ups”) MI5-agenter som förpassats till frysboxen ”Slough house” efter fatala jobbmissar. Den senaste i raden är River Cartwright (Jack Lowden) som gjort bort sig fullständigt under en katastrofal operation på London-flygplatsen Stansted. Mot alla odds blir förstås dessa pappersvändare indragna i ett livsfarligt uppdrag som sätter allt på spel. En lyckad serieversion av Mick Herrons roman med komisk tvist och strålande brittiskt skådespel av namn som Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke och Jonathan Pryce. Manuset är skrivet av Will Smith som bland annat har varit inblandad i politiska satirserier som ”Veep” och ”The thick of it”)

Sarah Lancashire som Julia Child i ”Julia”. Foto: HBO max

”Julia”

HBO Max. Serieskapare: Daniel Goldfarb Med: Sarah Lancashire, David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Efter Meryl Streep (”Julie och Julia”) är det dags för den brittiska tv-prinsessan Sarah Lancashire (”Happy valley”) att gestalta kokbokslegendaren Julia Child. En frankofil kock från Kalifornien som bröt genom mansvallen och förändrade amerikanarnas syn på mat i grunden. Genom sina bästsäljande kokböcker och tv-program revolutionerade hon matvanorna för miljontals. HBO:s matglada ”Julia” är en välsmakande feel good-serie i åtta serveringar – de två första avsnitten bär titlarna ”Omelette” och ”Boeuf Bourgignon”. Förra året kom Julie Cohen och Betsy Wests dokumentär ”Julia” som bland annat går att strömma på SF Anytime. Läs Georg Cederskogs intervju med Sarah Lancashire här.

Stephen Merchant och Christopher Walken i ”The outlaws”. Foto: Amazon prime

”The outlaws”

Amazon prime. Serieskapare: Stephen Merchant m fl Med: Stephen Merchant, Rhianne Barreto, Christopher Walken, Darren Boyd, Gamba Cole, m fl. 6 avsnitt x

En brokig samling lagbrytare (med Christopher Walken i spetsen)har parats ihop för att utföra samhällstjänst genom att renovera ett förfallet kulturhus. Gruppdynamiken ställs på sin spets när en av dem blir indragen i organiserad brottslighet. Kvick, underhållande och småruffig thrillerkomedi från ”The Office”-skaparen Stephen Merchant som är inspirerad av uppväxten i Bristol där hans föräldrar arbetade i kommunens tjänst.

”Apollo 10 ½: A space age childhood” Foto: Netflix

”Apollo 10 ½: A space age childhood”

Netflix. Regi: Richard Linklater Med (röster): Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell m fl. 97 min.

”Boyhood”-regissören Richard Linklater siktar mot stjärnorna i detta underbara, självbiografiskt färgade uppväxtdrama som kretsar kring Apollo 11 och månlandningen sommaren 1969. En ljuvlig nostalgitripp till 60-talet som på ett elegant sätt väver ihop den stora historien med 10-åriga Stans febriga intergalaktiska fantasier i en av Houstons villaförorter. Jack Black gör den vuxna Stans röst när han återberättar händelserna.

Gergely Váradi spelar huvudrollen i ”The informant”. Foto: Csaba Aknay

”The informant”

HBO Max. Serieskapare: Bálint Szentgyörgyi Med: Gergely Váradi, Márton Patkos, Júlia Szász, m fl. (8 avsnitt, varav 2 på premiären följt av 1 avsnitt i veckan).

Udda ungersk spionserie från europeiska HBO Max som utspelar sig bakom järnridån i mitten av 80-talet. I centrum står den nyblivna universitetsstudenten Geri (Gergely Váradi) som pressats till att bli informatör åt landets hårdföra säkerhetstjänst för att rädda sin bror. Han ställs inför svåra dilemman när han förväntas sälja ut sina nyfunna vänner i en radikal studentgrupp – samtidigt som gruppens ledare misstänker att det finns en mullvad bland dem.

Fred Armisen Foto: Netflix

”The bubble”

Netflix. Regi: Judd Apatow Fred Armisen , Kate McKinnon, David Duchovny, Leslie Mann, Fred Armisen och Pedro Pascal, m fl. 126 min.

Flygande dinosaurier, grönskärmar och smittskyddsvisir blandas samman i denna covid-inspirerade och flamsiga metakomedi som regisserats av Judd Apatow. ”The bubble” är en lockdown-komedi som kretsar kring en grupp skådespelare som blir fast på ett hotell i England när pandemin bryter ut och samtidigt försöker filma den sjätte uppföljaren i den infantila dinosaurie-sviten ”Cliff beasts”.

”One perfect shot” Foto: HBO Max

”One perfect shot”

HBO max, 5/4. Serieskapare: Ava DuVernay Med: Aaron Sorkin, Michael Mann, Patty Jenkins, Jon Chu, Kasi Lemmons, Malcolm Lee. 6 avsnitt x min.

För nio år sedan startades Twitterkontot ”One perfect shot” med syftet att uppmärksamma några av de filmhistoriens mest minnesvärda ögonblick. Utifrån detta twitterkonto har HBO Max gjort en tv-serie en regissör får välja sina mest ikoniska bilder och gå in i detalj på hur det gjordes. Seriens ciceron är Ava DuVernay (”Selma”) som gästar kollegor som Aaron Sorkin (”The Trial of the Chicago 7”), Patty Jenkins (”Wonder woman”) och Michael Mann (”Heat”) i jakten på den perfekta filmscenen.

”The invisible pilot” Foto: HBO max

”The invisible pilot”

HBO Max, 5/4 Serieskapare: Phil Lott, Ari Mark. Producent: Adam Mac Kay. 3 avsnitt.

På ytan verkade den karismatiska Gary Betzner ha allt. En lyckligt gift familjefar, underbar och älskad av alla och med pilotjobbet gick det också bra. Beskedet om att han hoppat från en bro 1977 blev en chock för alla invånarna i Arkansas. Hans mystiska ”självmord” väckte en mängd frågor och många år senar uppdagades något helt annat. I denna dokumentär berättas en spektakulär story om falska identiteter, dubbelliv, kriminalitet, livsfarliga uppdrag – och hypnos. Seriens exekutiva producent är Adam McKay (”The big short”, ”Don't look up”).

Gloria Grahame (Annette Bening) i ”Film stars don't die in Liverpool”. Foto: Scanbox entertainment

”Film stars don't die in Liverpool”

SVT Play. Regi: Paul McGuigan. Med: Annette Bening, Jamie Bell, Kenneth Cranham, Stephen Graham, Julie Walters, m fl. 105 min.

Lekfullt romantiskt drama som bygger på skådespelaren Peter Turners självbiografi om relationen med den 28 år äldre Hollywood-stjärnan Gloria Grahame som inleddes i Liverpool 1978 och varade fram till hennes död 1981. Det passionerade paret spelas av Annette Bening och Jamie Bell (”Billy Elliot”) och i rollistan finns även Julie Walters och Liverpool-sonen Stephen Graham.

Jakob Cedergren i rollen som polismannen och SOS-operatören Asger Holm. Foto: Nikolaj Møller /Nordisk Film

”Den skyldige”

SVT Play. Regi: Gustav Möller. Med: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Jacob Lohmann, Johan Olsen m.fl. 85 min.

Gastkramande dansk thriller om en suspenderad polis i kris (Jacob Cedergren) som tvingas tjänstgöra på en larmcentral i väntan på rättegång. Den motvilliga SOS-operatören går i gång på alla cylindrar när han får ta emot ett ödesdigert samtal från en uppjagad kvinna. Det blir upptakten till en desperat kamp mot klockan i denna imponerande debut av Gustav Möller som också är aktuell med true crime-serien ”Mörkt hjärta” (Viaplay).

Veckans klassiker:

”Peeping Tom – en smygtittare”

”Peeping Tom – en smygtittare” (1960)

SVT Play. Regi: Michael Powell Med: Karlheinz Böhm, Anna Massey, Moira Shearer, Maxine Audley, Shirley Ann Field m fl. 101 minuter.

Psykologisk seriemördarthriller som orsakade en mindre skandal när den hade premiär i London 1960. Powells film (som hade premiär före Hitchocks ”Psycho”) kretsar kring den svårt störda Mark som utsattes för ett experiment som liten när hans pappa filmade honom för att studera sonens beteende vid rädsla. I vuxen ålder har han förvandlats till en seriemördare som får en kick av att filma sina offer i dödsögonblicket. Redan här insåg Powell detta samband när han lät den patologiska voyeurismen i sin huvudperson speglas i filmmediets smygtittande natur. En av de starkaste inspirationskällorna bakom Edgar Wrights ”Last night in Soho” som hade premiär i höstas.

Volodymyr Zelenskyj som den fiktiva presidenten Vasyl Petrovych Holoborodko i ”Folkets tjänare 2”. Foto: Eccho Rights

”Folkets tjänare 2” (2016)

SVT Play, 2/4 (22.50) Regi: Aleksey Kiryushchenko Med: Volodymyr Zelenskyj, Stanislav Boklan, Olha Zhukovtsova-Kyiashko, m fl. 100 min.

SVT:s översättare jobbar för högtryck för att förse den omtalade ukrainska tv-serien ”Folkets tjänare” (2015) med svenska undertexter. I den politiska satirserien spelar Volodymyr Zelenskyj en historielärare som råkar bli landets president efter en viral video. På lördag kväll visar SVT denna burleska politiska dramakomedi som är en uppföljare till serien. Handlingen kretsar kring hur presidenten Vasylyj (Zelenskyj) försöker övertyga parlamentet om att genomföra reformer för att blidka Internationella Valutafonden. Mot sig har han landets tre mäktigaste kriminella oligarker som vill stoppa reformerna till varje pris. Presidentens motdrag blir att försöka spela ut oligarkerna mot varandra.

”Folkets tjänare 2” visas i samband med Hela Sverige skramlar-galan till stöd för det krigsdrabbade Ukraina, SVT 1, den 2 april kl 20.00.

