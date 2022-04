Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Tokyo vice”. Foto: HBO Max

”Tokyo vice”

HBO Max. Serieskapare: J T Rogers m fl Med: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, m fl. 8 avsnitt x 55 min.

Michael Manns (”Heat”, ”Collateral”) stilsäkra pilotavsnitt ger denna hårdkokta och lågintensiva neo-noir-serie en flygande drömstart. Ansel Elgort (”Baby driver”) spelar den amerikanska grävjournalisten som var den första gaijin, utlänning, som hade en byline i Japans ledande dagstidning i slutet av 90-talet. Efter att ha tröttnat på att skriva av trötta pressmeddelanden från polisen ger han sig på kamikaze-uppdraget att granska den japanska yakuzan med hjälp av en polis. Kriminalthrillern bygger på Jake Adelsteins självbiografi ”Tokyo Vice: an american reporter on the police beat in Japan” (2009).

Mattias Nordkvist och Sanna Sundqvist i ”Vi i villa”. Foto: Discovery+

”Vi i villa”

Kanal5/Discovery+ Manus: Tove Eriksen Hillblom m fl Regi: Henrik Schyffert Med: Mattias Nordkvist, Sanna Sundqvist, Johan Widerberg, Bahar Pars, Helena af Sandeberg, m fl. 6 avsnitt x 30 min.

Meningslös statusjakt, renoveringshysteri, managmentfloskler, paddeldubbel, sviktande sexliv och stela parmiddagar med mellanrätter. Kanske inte så konstigt att den sorglustiga villaägaren Anders (Mattias Nordkvist) inte orkar längre. När dottern dessutom blir mobbad får han nog och börjar han revoltera genom att trakassera sina grannar med meningslösa sabotage. Utifrån Hans Koppels (Petter Lidbeck) roman från 2008 har Henrik Schyffert regisserat en mörkt lysande medelklassatir som också utvecklar sig till ett rörande relationsdrama. Mattias Nordkvist (”Vår tid är nu”, ”Snöänglar”) är ett komiskt fynd med sin nollställda blick och perfekt tajmning. Årets hittills mest sevärda svenska serie som riskerar att hämma prisutvecklingen på den svenska villamarknaden i åratal framöver.

Sofia Black-D’Elia i ”Single drunk female”. Foto: Elizabeth Sisson

”Single drunk female”

Disney+ Serieskapare: Simone Finch Med: Sofia Black-D’Elia, Sofia Black-D'Elia, Rebecca Henderson, Sasha Compère m fl. 10 avsnitt x 30 min.

”Jag saknar att vara berusad. Man behövde inte stå till svars på samma sätt”, suckar den hippa mediearbetaren Sam (Sofia Black-D’Elia) som spårat ur offentligt och tvingas flytta hem till sina föräldrar och torka upp och undvika fängelsestraff. En svart komedi om jakten på mening efter ett beroende. Serien baseras på den nu 35-åriga Simone Finchs liv som fortfarande drack när hon började skriva på manuset för tio år sedan

Vera Herngren och Felicia Danielsson Foto: Cmore/TV4

”Likea”

Cmore. Serieskapare: Felicia Danielsson, Vera Herngren Med: Felicia Danielsson, Vera Herngren, Måns Nathanaelson, Susanne Thorson m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Pigg och underhållande satirserie om två unga väninnor under påverkan som ger sig in i den snåriga influerarvärlden. Serieskaparna Vera Herngren och Felicia Danielsson gör själva huvudrollerna som den misslyckade journalisten Cajsa (Herngren) och influeraren Rut (Danielsson) som hamnar mitt i fåfängans marknad med allt vad det innebär av narcissism, celebritetskult, falskhet, sponsordrömmar och slirig moral.

”Dirty lines” Foto: Netflix

”Dirty lines”

Netflix. Serieskapare: Pieter Bart Korthuis Med: Joy Delima, Minne Koole, Chris Peters m fl. 6 avsnitt x 45 min.

”Vem hade trott att en historia om telefonsexlinjer skulle starta med en pryd student från en sömnig förort till Amsterdam?”, säger berättarrösten i inledningen av denna oanständigt lekfulla och sexfixerade holländska Netflix-serie som dryper av 80-talsnostalgi. ”Dirty lines” utspelar sig 1987 då två bröder bestämmer sig för att starta Europas första telefonsextjänst Teledutch. Deras historia berättas via den unga psykologisstudenten Marly Salomon (Joy Delima) som extraknäcker genom att snuskprata på en av Teledutchs premiumlinjer.

Marlene Dietrich i ”Spionerna i Hollywood” Foto: Wichita Films

”Spionerna i Hollywood” (2017)

SVT Play. Regi: Clara Kuperberg, Julia Kuperberg. 53 min.

Dubbeljobbade superstjärnorna Greta Garbo och Marlene Dietrich som spioner åt de allierade? Detta är en av frågorna som väcks i denna intressanta franska dokumentär (”Les espions qui venaient d'Hollywood”) som kretar kring Hollywoods roll under andra världskriget. Tidigare hemligstämplade dokument ur amerikanska National Archive visar att Drömfabriken spelade en aktiv roll i kampen mot Hitler genom att bland annat bidra med spioner, propagandister, dokumentärfilmare och moralhöjande underhållning. Filmen antyder bland annat att Garbo och Dietrich kanske påverkade historien genom sitt globala inflytande.

”Jimmy Savile: a british horror story” Foto: Netflix

”Jimmy Savile: A British Horror Story”

Netflix 6/4. Regi: Rowan Deacon, 2 avsnitt x ca 80 min.

Titeln säger egentligen allt. Historien om tv-ankaret och pedofilen Jimmy Savile är en tvättäkta brittisk skräckhistoria. Under sin livstid charmade han sina landsmän som tv-profil och dubbades av Drottning Elizabeth som tack för sitt välgörenhetsarbete. Det var först efter hans död i oktober 2011 som de smutsiga hemligheterna flöt upp till ytan. Sedan dess har både Scotland Yard och oberoende utredningar visat att Savile varit en hänsynslös sexualförbrytare som utnyttjat hundratals unga, visa så unga som fem år. Med hjälp av omfattande arkivmaterial utforskas Saviles relation till folket, medierna och försöker svara på frågan hur han kunde dupera en hel nation under så lång tid.

Jeffrey Epstein och Ghislane Maxwell. Foto: Cmore

”Ghislaine, prins Andrew och pedofilen”

Cmore, 11/4. Regi: Ben Reid. 4 avsnitt x min.

Hur kunde den privilegierade societetsdottern till en stenrik brittisk mediemogul bli medbrottsling till en ökänd pedofil? Detta är den enkla grundfrågan som löper genom hela denna dokumentärserie om miljardärsdottern Ghislaine Maxwell som fälldes för sin delaktighet i sextrafficking-härvan kring finansmannen Jeffrey Epstein som tog sitt liv i ett häkte i New York. Flera av offren för övergreppen menar också att Ghislaine Maxwell var hjärnan bakom skandalhärvan som också fått Storbritanniens prins Andrew i på fall.

Daphné Patakia och Virginie Efira i ”Benedetta” Foto: Nonstop entertainment

”Benedetta”

Itunes, SF Anytime (hyrfilm) m fl. Regi: Paul Verhoeven Med: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, m fl. 127 min.

Barock såpopera, kåtkitschigt fnissparty eller stelt prestigedrama i nunnekläder? Eller kanske allt samtidigt? Döm själva om ni hyr Paul Verhoevens kontroversiella kostymdrama i helgen. Efter filmer som ”Robocop”, ”Basic instinct” och ”Elle” vänder Hollywood-holländaren sin blick mot ett nunnekloster i 1600-talets Toscana som plågas av pesten. Titelrollsfiguren Benedetta (Virginie Efira) betraktar sig som ett slags Kristi brud som använder kristna clownkonster för att leva ut sina begär efter makt och sexuell njutning. Charlotte Rampling spelar en iskall abbedissa.

Sverrir Gudnason i ”Borg”. Foto: Julie Vrabelova /SF Studios

”Borg”

SVT Play. SVT1 9/4. Regi: Janus Metz. Med: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Leo Borg, m fl.

Rafflande sportdrama som kretsar kring det legendariska mötet mellan Björn ”Iceborg” Borg och John ”Superbrat” McEnroe i Wimbledon­finalen 1980 – fortfarande rankad som en av tidernas bästa tennismatcher. Janus Metz film bollar åskådaren tillbaka till oskuldens tid i 80-talets gryning – långt före skandalrubrikerna – och spinner ett tajt psykologiskt drama runt kraftfältet mellan två personligheter som är så lika i grunden men ändå blev så olika. Förutom att se ut som om han klonats fram ur Björn Borgs stamceller har Sverrir Gudnason fångat ikonen på pricken.

”En vit, vit dag” Foto: Join Motion Pictures

”En vit, vit dag”

SVT Play. Regi: Hlynur Pálmason. Med: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, m fl. 109 min.

Tät isländsk dramathriller om polischefen och änkemannen Ingimundur som fortfarande är förlamad av sorg två år efter att hans fru omkommit i en olycka. Fortfarande hemförlovad från sitt jobb väcks en misstanke som gör Ingimundur helt besatt av att ta reda på sanningen kring olyckan: ”en monumental, livsbejakande film om nattsvart sorg utan tårar. Huvudrollsinnehavaren Ingvar Sigur∂sson är magnifik ner i minsta ansiktsryckning”, skrev DN:s Eva af Geijerstam i sin recension.

Björn Andre Foto: Mario Tursi

”Världens vackraste pojke”

SVT Play. Regi: Kristina Lindström och Kristian Petri Med: Björn Andrésen,

Gripande och elegant berättad dokumentär om ett hjärtskärande människoöde i filmhistoriens skugga. Som femtonåring blev Björn Andrésen stjärna över en natt i Viscontis klassiker ”Döden i Venedig” där han blev föremål för rollfiguren Gustav von Aschenbachs (Dirk Bogarde) blickar och begär. I samma veva utsåg Visconti honom till ”världens vackraste pojke”. Objektifieringen och den massiva exponeringen satte djupa spår i den unga svensken som fortfarande försöker få bukt med sitt liv. Ett slags manlig metoo-historia om makt, utsatthet och övergrepp där Andrésen berättar öppet om sitt liv som kantats av en obeskrivlig tragedi, missbruk och psykisk ohälsa.

Veckans klassiker:

Jean (Jean Gabin) och Nelly (Michèle Morgan) i ”Dimmornas kaj”. Foto: Roger Kahan/StudioCanal

”Dimmornas kaj”

SVT Play. Regi: Marcel Carné Med:Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur, René Génin m.fl. 91 min.

Ödesmättad fransk filmklassiker där legendaren Jean Gabin spelar en desertör som kommer till Le Havre för att försöka fly landet. När han plötsligt blir blixtförälskad i den föräldralösa Nelly sugs han in i en ond malström av svartsjuka som håller på att driva honom till vansinne. Ännu ett mästerligt samarbete mellan manusförfattaren Jacques Prévert och Marcel Carné som gick i bräschen för den poetiska realismen med klassiker som ”Dagen gryr” (1939) och ”Paradisets barn” (1944).

