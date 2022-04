Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Ur ”Aleksej Navalnyj – de sista dagarna i frihet” Foto: CNN

”Aleksej Navalnyj – de sista dagarna i frihet”

SVT Play, 26/4. Regi: Daniel Roher, 99 min.

En rafflande politisk thriller från en bisarr verklighet och ett intimt porträtt av den dödsföraktande dissidenten som skrämmer Putin så mycket att han vägrar uttala hans namn. Den amerikanske filmaren Daniel Roher fick unik tillgång till Aleksej Navalnyj och hans närmaste i samband med den dramatiska perioden då han överlevde ett mordförsök där FSB-agenter placerade nervgiftet Novitjok i hans kalsonger. Förutom att följa den ryska oppositionspolitikern bakom kulisserna under en högdramatisk period så ger filmen också en spännande inblick i hur undersökande journalister från nätverket Bellingcat lyckas visa hur förgiftningen gick till. En av årets hetaste och mest omtalade dokumentärer som vann två priser på årets Sundance-festival.

Chiwetel Ejiofor och Naomie Harris i ”The man who fell to earth”. Foto: Showtime

”The man who fell to earth”

Paramount+ Serieskapare: Alex Kurtzman, Jenny Lumet Med: Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Bill Nighy, Clarke Peters m fl. 10 avsnitt x 50 min.

För snart 50 år sedan spelade David Bowie sitt livs roll som den utomjordiska klimatflyktingen Thomas Jerome Newton i Nicolas Roegs kultfilm. Tv-serien bygger snarare vidare på den litterära förlagan – Walter Trevis sci-fi-roman från 60-talet. Serien utspelar sig 40 år framåt i tiden då Newton (Bill Nighy) blivit en orkeslös, desperat och försupen åldring som förlorat allt. Allt hopp ställs till den nya alienfiguren Faraday (Chiwetel Ejiofor) som kommer till jorden för att fullfölja Newtons gamla mission att rädda sin egen planet - och kanske även jorden på köpet.

Sean Penn och Julia Roberts i ”Gaslit”. Foto: Hilary Bronwyn Gayle

”Gaslit”

Viaplay, 26/4. Serieskapare: Robbie Pickering Med: Julia Roberts, Sean Penn, Dan Stevens m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Efter den Oscarsbelönade rollen i ”Erin Brokovich” gör Julia Roberts comeback som visselblåsare. I ”Gaslit” spelar hon Martha Mitchell, den frispråkiga kändisen och hustrun till Nixons lojala justitieminister, John Mitchell (en svårigenkännlig Sean Penn). Trots att hon sätter allt på spel valde hon ändå att slå larm om Nixons inblandning i Watergate. En serie som påminner oss om att vi trots allt har levt i post-sanning-tider lite längre än 2016 då Trump intog Vita huset.

Bob Odenkirk i ”Better call Saul”. Foto: Netflix

”Better call Saul 6”

Netflix. Serieskapare: Vince Gilligan, Peter Gould Med: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks m fl.

Det började som en klackspark för sju år sedan, en humoristisk spin-off på ”Breaking bad” där brännvinsadvokaten Saul Goodman fick köra sin egen show. När den skamlöst underhållande ”Better call Saul” nu sjunger på sista versen tillhör den en av vår tids mest hyllade dramaserier. Det enda som är säkert med denna finalsäsong är att Jimmy McGill kommer att få oväntat besök av kemiläraren Mr White och hans hopplösa elev Mr Pinkman.

Bild 1 av 2 Amanda Seyfried som Elisabeth Holmes i ”The dropout”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bildspel

”The dropout”

Disney + Serieskapare: Elizabeth Meriwether Med: Amanda Seyfried, Anne Archer, Naveen Andrews m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Efter alla nyhetsartiklar, poddar (”The dropout”) och dokumentärer (”The inventor: Out for blood in silicon Valley”) känns det knappast som om historien om Elizabeth Holmes är underbevakad. Men Amanda Seyfried lyckas ändå fördjupa porträttet av den gåtfulla superbedragaren som blev världens yngsta kvinnliga miljardär genom att lura riskkapitalister att satsa på värdelösa blodtester – bara för att förlora allt och hamna i fängelse.

Bill Hader i ”Barry 3” Foto: HBO Max

”Barry 3”

HBO Max. Serieskapare: Alec Berg, Bill Hader Med: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, m fl. 8 avsnitt x 30 min.

En yrkestrött lönnmördare som försöker fylla sitt inre svarta hål och sadlar om till skådespelare. Pitchen lät kanske inte helt hundra inför premiärsäsongen av ”Barry” för fyra år sedan. Det visade sig dock genast att den skruvade och svartsynta serien med ”Saturday night live”-profilen Bill Hader var en liten svart pärla. I tredje säsongen får Barry Berkman en nytändning när han kommer i kontakt med en grupp aspirerande skådespelare i Los Angeles.

Josh Brolin och Imogen Poots i ”Outer range”. Foto: Richard Foreman

”Outer range”

Amazon prime video. Serieskapare: Brian Watkins Med: Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, m fl. 8 avsnitt x min.

Atmosfärtung, gåtfull och ödesmättad västernthriller som har kallats för en korsning mellan ”Yellowstone” (2018) och ”Supernatural” (2005). Josh Brolin (”No country for old men”) spelar en väderbiten ranchägare i Wyoming som har en ansträngd relation till den rikare grannfamiljen som vill åt hans mark. Ett mysterium triggas igång i samband med ett dödsfall och att Brolins rollfigur upptäcker ett enormt hål i marken intill grannens ägor...

”Made in Oslo” Foto: Tordenfilm/John-Erling Holmenes Fredriksen

”Made in Oslo”

Viaplay. Serieskapare: Kathrine Valen Zeiner Med: Pia Tjelta, Jakob Cedergren, Ola G. Furuseth, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Efter de senaste åren befinner jag i högsta beredskap så fort det kommer en ny norsk tv-serie. Även om det har varit ovanligt gott om serier som kretsat kring ofrivillig barnlöshet under senare år så kommer jag att ge denna serie en chans. Handlingen kretsar kring en läkare (Pia Tjelta) som driver en fertilitetsklinik tillsammans med sin före detta man – och samtidigt utkämpar samma biologiska kamp som sina patienter.

Renate Reinsve i ”Världens värsta människa” Foto: Triart

”Världens värsta människa”

Triart, SF Anytime. Regi: Joachim Trier Med: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum m fl. Längd: 127 min.

Bitterljuv, melankolisk och alldeles underbar uppdatering av romcom-genren som numera ofta brukar gå på slentrian. Handlingen kretsar kring den struliga och veliga Julie som ger sig in i kärlekens labyrint i Oslo och hamnar i ett triangeldrama mellan två helt olika manstyper. Anders Lie Danielsen (”Reprise”, ”Oslo, 31 augusti”) är alltid strålande och stjärnskottet Renate Reinsve är ett större norskt fynd än oljan i Nordsjön. ”Årets bästa film”, skrev DN:s Helena Lindblad i sin recension. Även om akuta filmförälskelser också kan vara blinda, är jag helt benägen att hålla med.

Adam Driver och Marion Cotillard i ”Annette”. Foto: Triart

”Annette”

Triart.se regi: Leos Carax. Manus: Ron Mael, Russell Mael. Med: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell m fl. Längd: 141 min.

Med undantag för ”Holy motors” har jag aldrig varit någon stort fan av den franska filmens enfant terrible, Leos Carax. Måste ändå säga att jag blev ordentligt tagen av denna märkliga och maffiga musikal av Sparks-bröderna Ron och Russell Mael. Marion Cotillard och Adam Drivers lyser starkt i denna mollstämda och mörka kärlekshistoria som är en högst egensinnig variant på Skönheten och Odjuret-temat som utspelar sig mitt i den moderna celebritetskulturens mörka hjärta.

Tvlillingarna Joséphine Sanz och Gabrielle Sanz i ”Lilla mamma”. Foto: Folkets bio

”Lilla mamma”

Triart.se, SF Anytime (hyrfilm) Regi & manus: Céline Sciamma Med: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,Stéphane Varupenne, m fl. 72 min.

Den franska auteuren Céline Sciamma följer upp sitt briljanta kostymdrama ”Porträtt av en kvinna i brand” med detta djupt personliga och nostalgiska kammarspel som bland annat kretsar kring modersmystik, sorg och barn. I en intervju i DN kallade Sciamma ”Lilla mamma” för ”en tidsresa som är släkt med minnet och drömmen”. Hur som helst är detta en liten gåtfull och existentiell filmpärla som kretsar kring två unga flickor och ett hisnande möte över generationsgränserna.

”The lost Leonardo” Foto: SF Anytime

”The lost Leonardo”

SF Anytime m fl. Regi: Regi: Andreas Koefoed. 96 min

Rafflande dansk dokumentär om det märkliga spelet kring den saknade mästerverket ”Salvator Mundi” av Leonardo da Vinci. Efter att ha ansetts vara försvunnen sedan 1700-talet dyker tavlan plötsligt upp i trasigt skick i början av 2000-talet. Efter en omfattande restaurering stämplas den som en äkta Leonardo och klubbas så småningom, 2017, för hisnande 400 miljoner dollar på en auktion i New York – den anonyma köparen visar sig vara en saudisk prins, troligtvis kronprinsen Mohammed bin Salman själv. Om det är en äkta da Vinci är fortfarande höljt i dunkel, men klart är att tavlan återigen försvunnit spårlöst från offentlighetens ljus: ”En hisnande historia om världens dyraste målning” skrev DN:s konstkritiker Birgitta Rubin i sin recension.

Veckans klassiker:

Delphine Seyrig i ”India song” Foto: Non stop entertainment

”India song” (1975)

SVT Play. Regi: Marguerite Duras. Med: Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Mathieu Carrière, m.fl. 120 min.

Anti-imperialism, kulturkrockar och kärlekstragik. Marguerite Duras poetiska svanesång över det franska kolonialväldets sista suckar brukar räknas som en filmisk milstolpe. ”India song” kretsar kring dem uttråkade diplomathustrun Anne-Marie (Delphine Seyrig) som försöker hålla verkligheten borta och skenet uppe tillsammans med det fåtal franska aristokrater som är kvar i Calcutta. Med sin mans goda minne fördriver hon tiden med att förföra alla män hon kommer över. Utifrån ett banbrytande sätt att använda sig av berättarröst skapar författaren och regissören Marguerite Duras ett hypnotiskt drama utifrån en av sina egna pjäser.

