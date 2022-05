Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Jean Smart och Hannah Einbinder i ”Hacks 2”. Foto: HBO Max

”Hacks 2”

HBO Max. Serieskapare: Lucia Aniello, Jen Statsky mfl Med: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

Första säsongen av succékomedin med Jean Smart och Hannah Einbinder var en av fjolårets humorfavoriter. En pigg och vass uppdatering av den gamla omaka par-genren, här en Las Vegas-komiker (Smart) på dekis som buntas ihop med en yngre manusförfattare (Einbinder). I andra säsongen ger sig paret ut på vägarna då Vance inser att hennes gamla humorkarriär är i desperat behov av en nytändning. Läs intervju med parhästarna Smart och Einbinder här.

Martin Freeman och Daisy Haggard i ”Breeders 3”. Foto: HBO Max

”Breeders 3”

HBO Max. Serieskapare: Simon Blackwell, Chris Addison m fl Med: Martin Freeman, Daisy Haggard, George Wakeman, Jayda Eyles.

Tumskruvarna dras åt kring Ally (Daisy Haggard) och Paul (Martin Freeman) i denna vassa, mörka och brutalt ärliga komedi om det moderna föräldraskapets vedermödor. Förra säsongen slutade med att tonårssonen Luke (Alex Eastwood) lappade till sin pappa. I tredje säsongen stresstestas även Allys moderskap med klimakteriebesvär, jobbproblem och en spänd relation till tonårsdottern Ava (Eve Prenelle).

Sini Korvola (Ulla Raitio) och Sami Korvola (Arttu Kapulainen). Foto: Sami Kuokkanen /YLE

”Transport”

SVT Play. Serieskapare: Auli Mantila Med: Emmi Parviainen, Pirkoo Hämäläinen, Maria Heiskanen m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Den grävsugna och ambitiösa journalisten Johanna lyckas få reda på att ett mikrochipp har hittas i maten som serveras på en förskola i Helsingfors. Detta triggar igång handlingen i en spännande finsk serie som kretsar kring ekobrott, matbedrägerier, djurskydd och olaglig hästhandel. När Johanna försöker ta reda på hur det lilla kortet hamnat i det centrala storköket korsas hennes spår bland annat av en bankchef i knipa och de anhöriga till en gränsveterinär som har försvunnit under mystiska omständigheter.

Claire Danes och Tom Hiddleston i ”The Essex serpent”. Foto: Dean Rogers

”The Essex Serpent”

Apple tv+. Serieskapare: Anna Symon Regi: Clio Barnard Med: Claire Danes, Tom Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy m fl.

Claire Danes byter karriärspår från neurotisk superagent i ”Homeland” till att spela änka i ett blåsigt viktorianskt kostymdrama om kärlek, kvinnlig frigörelse och död. Hennes rollfigur, Cora Seaborne, flyttar från London till Essex för att undersöka rapporter om en mystisk havsorm som sägs hemsöka trakten. Där väntar en frontalkrock mellan vetenskap och vidskepelse när hon anklagas för att ha lockat till sig den mystiska ormen: ”Fin personkemi mellan Claire Danes och Tom Hiddleston”, skrev Helena Lindblad i sin recension av serien som bygger på Sarah Perrys gotiska roman ”Ormen från Essex”.

”Conversations with friends” Foto: Enda Bowe

”Conversations with friends”

HBO Max. Manus: Sally Rooney, Regi: Lenny Abrahamson Med: Sasha Lane, Joe Alwyn, Alison Oliver, Jemima Kirke, m fl.

För ett par år sedan kom den underbara tv-serien ”Normala människor” baserad på Sally Rooneys andra roman. Denna systerserie baseras på den irländska författarens debutroman ”Samtal med vänner” och är en mer invecklad meditation över kärlekens komplexitet - sevärd men inte lika engagerande som den förra. Lenny Abrahamson (”Room”, ”Frank”) har återigen regisserat. Läs intervju med regissören och skådespelaransemblen här.

Joseph Gordon-Levitt och Uma Thurman i ”Super pumped”. Foto: Elizabeth Morris

”Super pumped: the battle for Uber”

Paramount+. Serieskapare: Brian Koppelman & David Levien Med: Joseph Gordon-Lewitt, Uma Thurman, Kyle Chandler m fl.

Start-up-skandalerna avlöser varandra i vårens serieutbud. Efter ”WeCrashed”, ”The dropout” och ”Inventing Anna” kommer denna sedelärande historia om den egomaniska Uber-grundaren Travis Kalanicks (Joseph Gordon-Levitt) uppgång och fall. Uma Thurman spelar Arianna Huffington och Kyle Chandler spelar riskkapitalisten Bill Gurney som förvandlas från Kalanicks mentor till hans värsta fiende i styrelserummet. Bygger på Mike Isaacs fackbok med samma namn.

Start-up-skandalerna vårens hetaste serietema

Hampus Nessvold och Johanna Nordström i ”Trevlig helg”. Foto: Dan Sjunnesson/Art & Bob Television

”Trevlig helg”

SVT Play. Serieskapare: Hampus Nessvold, Björn Edgren Med: Hampus Nessvold, Johanna Nordström, Hanna Dorsin, Rachel Molin, m fl. 8 avsnitt x 14 min.

”Vi äter, sover, jobbar och längtar till helgen. Ja, det gör vi.” Hampus Nessvold och Johanna Nordström är tillbaka med en ny laddning sketcher från fiktiva Västerköping med udda existenser som Väktar-Åsa, Terese i kassan, Präst-Björn, tvillingarna Gittan och Bittan med flera. Första säsongen korades till årets humorprogram på Det Svenska Humorpriset-galan 2021. Två avsnitt läggs ut lagom till fredagsmyset under kommande fyra veckor.

Kristen Stewart som Lady Diana i ”Spencer”. Foto: Alamy

”Spencer”

SF Anytime, Google Play m fl (köpfilm). Regi: Pablo Larrain Manus: Steven Knight Med: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen m fl. 117 min.

Underbar korsning av ett farsartat psykodrama och en modern skräcksaga om att vara ingift i den brittiska kungafamiljen. Kristen Stewart gör sitt livs roll som den plågade prinsessan Lady Diana under den mardrömslika julhelgen 1991 då hon bestämmer sig för att lämna sitt katastrofala äktenskap med prins Charles. Medan resten av kungafamiljen ägnar sig åt ätande, drickande och fasanjakt, får ”folkets prinsessa” uppleva en Norén-jul med ätstörningar och psykbryt men också ömma och kärleksfulla ögonblick tillsammans med sina söner. Från den chilenskfödda regissören som också gjorde det intima och impressionistiska porträtt av Jackie Onassis Kennedy i ”Jackie”.

Stephen Graham i ”Boiling point”. Foto: Alamy

”Boiling point”

SF Anytime m fl, från 16/5. Regi: Philip Barantini Med: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Jason Flemyng mfl. 94 min.

Hetsig krogthriller där eminenta Stephen Graham (”This is England”, ”Line of duty”) spelar en alkoholstinn och adrenalinrusig köksmästare på en pressad stjärnkrog i östra London. Filmen utspelar sig under 90 hektiska minuter och är inspelad i en enda lång imponerande tagning. Bäddat för en tragikomisk helvetestripp mot kokpunkten när Andy tvingas balansera sina personliga problem samtidigt som han ska hantera bortskämda celebriteter, klagande gäster, slöfockar i personalstyrkan och, inte minst, en kräsen krogkritiker som dessutom råkar vara hans gamla chef.

Estee (Alexa Demie) och Stevie (Sunny Suljic) i ”Mid90s”. Foto: A24

”Mid90s”

SVT Play. Regi: Jonah Hill Med: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Na-kel Smith, Olan Prenatt, m.fl. 85 min.

Filmstjärnan Jonah Hills regidebut är en übercharmig dramakomedi som utspelar sig i skejtarkretsar i 90-talets Los Angeles. I centrum står Stevie (Sunny Suljic), en nybliven tonåring som söker sig ut i världen för att undkomma en översittare till storbror och en påfrestande mamma. Han blir snart bönhörd när han adopteras som ett slags maskot av äldre skejtare som lotsar in honom i vuxenvärlden lite för snabbt. En fiktiv berättelse med vissa självbiografiska element från Hills uppväxt.

Zhao Tao i ”Ash is the purest white” Foto: Alamy

”Ash is the purest white” (2018)

SVT Play. Regi: Jia Zhangke Med: Zhao Tao, Liao Fan, Yi'nan Diao, m fl. 136 min

Efter Venedigvinnaren ”Stilla liv” (2006) återvände Jia Zhangke med en berättelse som speglar Kina i våldsam förändring. Detta ömsinta ödesdrama börjar i gangsterkretsar i en gruvstad på dekis. Efter en skottlossning splittras kärleksparet Qiao (Tao Zhao) och Bin (Fan Liao) sedan båda hamnar i fängelse. När Qiao släpps fri väntar hennes man inte utanför fängelsegrindarna. Hon beslutar sig ändå för att söka upp honom...

”Made in Sweden” Foto: SVT

”Made in Sweden”

SVT Play. Regi: Anneli Kustfält och Lina Puranen Med: Susanna Alakoski, Kristina Torsson m fl. 55 min.

Sevärd dokumentär om den en gång blomstrande men numera sorgligt bortglömda svenska tekoindustrin (textil- och konfektions) som en gång hade sitt hjärta i Borås och Sjuhäradstrakten. Anneli Kustfält och Lina Puranen återvänder till den svenska tekobranschens guldålder då det fanns 100.000 textilarbetare i Sverige - främst kvinnor och invandrare - och skildrar branschens dess svanesång under globaliseringens tidsera. Bland dem som intervjuas återfinns bland andra Mah-Jong-designern Kristina Torsson och ”Svinalängorna”-författaren Susanna Alakoski vars mormor var sömmerska.

Amber Heard och Johnny Depp. Foto: Barry King

”Johnny vs Amber” (2021)

Discovery+, 14 maj. Regi: Eliana Capitani

Ingen, absolut ingen, kan ha undgått den infekterade striden mellan Amber Heard och Johnny Depp som har präglat nyhetsflödet under den senaste tiden. Denna tvådelade dokumentärserie har lite karaktären av gammal skåpmat men kan fylla ett hål för dem som vill grotta ner sig i parets tragiska historia. ”Johnny vs Amber” handlar alltså inte om den pågående förtalsrättegången utan spolar tillbaka några år och kretsar kring Johnny Depps förtalsprocess mot The Sun som stämplade honom som en ”hustrumisshandlare”.

Veckans klassiker:

”Semestersabotören” Foto: Alamy

”Semestersabotören” (1953)

SVT Play. Regi: Jacques Tati Med: Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla, m fl. 95 min.

Semesterkomediernas dödahavsrulle. I denna ömsint humoristiska filmklassiker reser Jacques Tatis piprökande och älskvärda klantarsle Mr Hulot till den franska Atlantkusten med sin badrock och indiskreta charm. För dem som tycker att humorn har åldrats så är det i alla fall en vemodigt vacker tidsresa till ett liten fransk badort på 50-talet, ett vykort från oskuldens tid.

