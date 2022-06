Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Allison Tolman och Lana Parrilla i ”Why women kill 2”. Foto: Sarah Coulter/ Paramount+

”Why women kill 2”

Paramount + Serieskapare: Mark Cherry Med: Allison Tolman, Lana Parrilla, Jack Davenport, Nick Frost, m fl. 10 avsnitt x 50 min.

Första säsongen av ”Desperate housewives”-skaparen Mark Cherrys nya serie var en mörk och underhållande antologi om tre kvinnor från olika generationer som alla hade bott i samma flotta herrgård i Pasadena och blivit bedragna av sina män. Andra säsongen koncentrerar sig helt på en historia som kretsar kring en glamorös social klättrare Alma Fillcot (Allison Tolman) som desperat vill ta en plats i den lokala societetsklubben som leds av en tidernas satmara (Lana Maria Parrilla). There will be blood...

Martin Freeman och Adelayo Adedayo i ”The responder” Foto: Dancing Ledge Production

”The responder”

SVT Play, 6/6. Manus: Tony Schumacher Med: Martin Freeman, Adelayo Adedayo, Myanna Buring, Ian Hart m fl. 5 avsnitt x 60 min.

”Jag kan inte minnas senaste gången jag gjorde någonting bra”, säger Martin Freemans krisdrabbade konstapel i denna hyllade brittiska kriminalserie. Han spelar polisen och familjefadern Chris Carson, en man på gränsen till nervsammanbrott efter de ändlösa, tuffa nattskiften i Liverpools hårdaste områden. Plågad av en tilltagande psykisk ohälsa och anklagelser om korruption håller han på att nå bristningsgränsen. Hans liv ställs på sin spets när han motvilligt paras ihop med gröngölingen Rachel (Adelayo Adedayo). Manuset är skrivet av Tony Schumacher som själv jobbat som polis i Liverpool.

Alicia Vikander i ”Irma Vep”. Foto: carole bethuel

”Irma Vep”

HBO Max. Serieskapare: Olivier Assayas Med: Alicia Vikander, Byron Bowers, Tom Sturridge m fl. 8 avsnitt x 45 min.

För drygt 25 år sedan kom Olivier Assayas kultförklarade ”Irma Vep” (anagram för ”vampire”) med Maggie Cheung som kretsar kring filmskapande i lust och nöd. I denna fristående tv-serie av samma franska regissör spelar Alicia Vikander en amerikansk stjärnskådespelare som gästar Paris för att delta i en nyinspelning av den klassiska stumfilmen ”Les vampires” (1915). Serien hade världspremiär under årets Cannesfestival.

”The boys 3”. Foto: Amazon prime

”The boys 3”

Amazon prime video. Serieskapare: Eric Kripke Med: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, m fl.

”With great power comes the absolute certainty you’ll turn into a right cunt”, konstaterar Butcher (Karl Urban) som får superhjältekrafter i nya säsongen av Amazons kaxiga och barnförbjudna supersatir som tog avstamp i Garth Ennis seriealbum. En serie som leker med tanken på vad som skulle hända om superhjältar missbrukar sina krafter istället för att verka för det goda. I stället beter de sig som arroganta svin, bortskämda, otyglade och livsfarliga narcissister med Messiaskomplex. I tredje säsongen fortsätter vigilantgruppen The Boys att försöka avslöja sanningen om The Seven and Vought – ett korrupt konglomerat som hanterar superhjältarna och försöker att sopa deras smutsiga hemligheter under mattan. Serieskaparen Eric Kripke, menar att öppningen av tredje säsongen är det galnaste han skapat.

Murray Bartlett och Rose Byrne i “Physical 2”. Foto: Aaron Epstein

”Physical 2”

Apple tv+ Serieskapare: Anne Weisman Med: Rose Byrne, Rory Scovel, Murray Bartlett, Dierdre Friel, Della Saba, m fl.

Första säsongen av denna mörka dramakomedi som utspelar sig under 80-talet på San Diegos solsida var ett litet utropstecken. Rose Byrne (”Mrs America”) lyser som frustrerad hemmafru med låg självkänsla som förvandlades till livsstilsguru. I andra säsongen kastas också Murray Bartlett (hotellmanagern från ”The white lotus”) också in i leken som karismatisk tv-shop-pionjär, träningsinstruktör, och viktminskningsguru.

”South park: The streaming wars”. Foto: Paramount

”South park. The streaming wars”

Paramount+ Serieskapare: Trey Parker, Matt Stone

Cartman jiddrar med sin mamma samtidigt som en episk konflikt blossar upp i South Park och till slut hotar hela den lilla hålans existens. Så skulle man kunna beskriva handlingen i I ”South Park: The streaming wars”, den tredje filmen i samband med seriens 25-årsfirande. Den fjärde har premiär senare i sommar, de två tidigare ”South Park: Post Covid” och ”South Park: Post Covid: The return of Covid” finns också på Paramount+.

Lesley Manville i ”Dödligt kapitel”. Foto: Eleventh Hour Films /BBC

”Dödligt kapitel”

SVT Play. Manus: Anthony Horowitz Regi: Peter Cattaneo Med: Lesley Manville, Conleth Hill, Tim McMullan, Karen Westwood m fl. 6 avsnitt x 45 min.

Småputtrig och lite klurig brittisk who dunnit-serie som är en berättelse i en berättelse om mordet på en deckarförfattare. Lesley Manville (”Mum”, ”The phantom thread”) spelar en redaktör som ger sig ut på en jakt efter det sista kapitlet som fattas i en ny bok av förlagets succéförfattare. Bygger på ”Magpie murders” av bästsäljarförfattaren Anthony Horowitz (”Alex Rider” och tv-serien ”Foyle's war”, m m).

”Elvis, Platon och Belfast” Foto: SoilsiuFilm

”Elvis, Platon och Belfast”

SVT Play. Regi: Declan McGrath

Upplyftande och underbart om en högenergisk Elvisdiggande rektor på en pojkskola i Belfast som framgångsrikt använder klassisk filosofi för att bryta de onda cirklarna av våld, droger, våld och segregation i ett av stadens mest utsatta områden. Prisbelönt irländsk dokumentär av Declan McGrath som vara obligatorisk tittning för alla och genast föras in i den svenska lärarutbildningen.

”Mr Good: Gåtan Eirik Jensen” Foto: Netflix

”Mr Good: Gåtan Eirik Jensen”

Netflix. Serieskapare: Bendik Mondal

Rak och rapp dokumentärserie (engelsk titel ”Mr Good: Cop or Crook?”) om skandalen som skakat om det norska polisväsendet. I centrum står den uppburna poliskommissarien Eirik Jensen som hade en nyckelroll i Oslo-polisens kamp mot den organiserade brottsligheten. För åtta år sedan greps han och åtalades för korruption och narkotikasmuggling sedan han hjälpt en av Norges största knarklangare att föra in 14 ton hasch. Numera avtjänar Jensen ett 21-årigt fängelsestraff i Kongsvinger men hävdar att han är oskyldig och blivit ditsatt av sin informatör som är åklagarens viktigaste vittne.

Keira Knightley i ”Official secrets”. Foto: Nick Wall /Scanbox Entertainment

”Official secrets”

SVT Play. Regi: Gavin Hood. Med: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Rhys Ifans, Ralph Fiennes m.fl. 112 min.

Spännande verklighetsbaserat drama där Keira Knightley spelar visselblåsaren Brit Katharine Gun som hanterade hemlig information på GCHQ, den brittiska myndigheten för signalspaning. I början av 2003 avslöjade hon ett memo som visade att USA och Storbritannien hade planer på att smyglyssna på och samla in komprometterande information om medlemmarna i FN:s säkerhetsråd – allt i syfte att pressa FN att stödja invasionen av Irak.

Joakim Sällquist och Sebastian Ljungblad i ”Goliat”. Foto: B-Reel Films

”Goliat”

SVT Play. Manus och regi: Peter Grönlund Med: Joakim Sällquist, Sebastian Ljungblad, Cornelia Andersson, m fl. 88 min.

Tonåringen Kimmie (Sebastian Ljungblad) drömmer om ett nytt liv bortom sin krisdrabbade bruksort på Östgötaslätten. Men när pappa Roland (Joakim Sällquist) oväntat åker in på kåken tvingas han ta över pappans kriminella verksamhet. Autentiskt och drabbande om det sociala arvet och om ett bortglömt Sverige med hundraprocentig tonträff från regissören Peter Grönlund (”Tjuvheder”,”Björnstad”). ”Goliat” vann fyra Guldbaggar, däribland för bästa regi och bästa manliga huvudroll (Joakim Sällquist).

Isabelle Huppert i ”White material”. Foto: Drakenfilm

”White material”

SVT Play. Regi: Claire Denis Med: Isabelle Huppert, Christopher Lambert, Isaach De Bankolé, m fl. 106 min.

Starkt avkolonialiseringsdrama där Isabelle Huppert briljerar som envis fransk plantageägare som tvingas inse att hennes tid är ute när det blodiga inbördeskriget rycker närmare i ett namnlöst afrikansk land. Medan hennes familj planerar för flykt till Frankrike vägrar hon inse att hennes värld är dömd att gå under. Av franska regissören Claire Denis, som delvis växte upp i Kamerun, och gjort hemhörighet och främlingskap till ett paradtema.

Veckans klassiker:

Claude Laydu och Nicole Ladmiral i ”Prästmans dagbok”. Foto: Studio Canal

”Prästmans dagbok” (1951)

SVT Play. Regi: Robert Bresson Med: Claude Laydu, Jean Riveyre, Adrien Borel, Rachel Bérendt, m fl. 115 min.

Franska mästaren Robert Bresson föräras just nu en miniserie på SVT Play. Förutom mästerverk som ”Ficktjuven” och ”En dödsdömd har rymt” visas också denna klassiker om en asketisk, nybakad präst som flyttar till en liten by för att ta sig an sin första församling. För att råda bot på sina återkommande magproblem ställer han in sig på en disciplinerad nattvardsdiet med bröd och vin. Hans spartanska och återhållsamma livsstil ställer till det i mötet med byborna i Ambricourt. Bygger på Georges Bernanos prisbelönta roman från 1936.

Läs fler Strömmat med Wennö