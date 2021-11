Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Anna Torv och Sam Reid i ”Newsreader”. Foto: Viaplay

”The newsreader”

Viaplay. Serieskapare: Michael Lucas. Med: Anna Torv, Sam Reid, William McInnes med flera.

Sexism, stora frisyrer och videoband. Denna smarta, sofistikerade och nyanserade australiska tv-serie är en underbar tidsresa tillbaka till en hektisk nyhetsredaktion i 80-talets Melbourne. Eller, för att vara mer exakt 1986, vilket är året för Halleys komet, Tjernobyl, explosionen av rymdfärjan Challenger, Thatcher och Reagan och turnébesök av Dire Straits i Australien.

Handlingen kretsar kring det fiktiva nyhetsprogrammet ”News at Six” där suveräna Anna Torv (”Mindhunter”) spelar Helen – ett glamoröst nyhetsankare med ramfeber som är ökänd för att ha samarbetssvårigheter – ”en krigszon på två ben!” I säsongsöppningen börjar hon samarbeta med en av stationens mest karriärkåta påläggskalvar, spelad av Sam Reid. Nominerad till hela 10 AACTA-priser (Australian academy of cinema and television arts).

Robert Gustafsson som ”Skandiamannen” Stig Engström och Eva Melander som hustrun. Foto: Johan Paulin

”Den osannolika mördaren”

Netflix. Serieskapare: Wilhelm Behrman, Niklas Rockström. Med: Robert Gustafsson, Eva Melander, Mikael Persbrandt, Peter Andersson med flera. 5 avsnitt x 50 min.

Måste erkänna att jag var djupt skeptisk till idén att göra en dramaserie om den så kallade ”Skandiamannen”. Jag hade ungefär lika rätt som Hans Holmér hade om kurdspåret. Denna sevärda svenska Netflixserie är ett tragikomiskt drama om utanförskap, vuxenmobbning, ondskans banalitet och polisens inkompetens i början av Palmeutredningen.

Robert Gustafsson är fullständigt fenomenal i huvudrollen som ”Skandiamannen” Stig Engström som pekades ut som skyldig gärningsman bakom mordet på Olof Palme. Fina skådespelarinsatser överlag, inte minst av Eva Melander, Peter Andersson och det är svårt att skaka av sig Mikael Persbrandts högpotenta porträtt av Hans Holmér. Baserad på Thomas Petterssons uppmärksammade bok.

Charlie Cox och Ciáran Hinds i ”Kin”. Foto: Patrick Redmond

”Kin”

Viaplay, 7 november. Serieskapare: Peter McKenna. Med: Aidan Gillen, Charlie Cox, Clare Dunne, Ciarán Hinds. 8 avsnitt x 50 minuter som släpps samtidigt.

Blod är tjockare än vatten i denna mörka och stjärntunga maffiaserie som utspelar sig i Dublins undre värld. En ung pojkes död får en kriminell familj att starta ett krig mot en övermäktig internationell drogkartell. Tät, tung och tragisk där vissa av genrens nötta troper uppvägs av lysande irländska skådespelare som Aidan Gillen, Charlie Cox, Ciarán Hinds och inte minst Clare Dunnes sörjande mamma som förvandlas till en kylig lady Macbeth-liknande hämndängel.

Cristin Milioti i ”Made for love”. Foto: HBO Max

”Made for love”

HBO Max. Serieskapare: Dean Bakopoulos med flera. Med: Cristin Milioti, Billy Magnussen, Ray Romano med flera. 8 avsnitt x 30 min.

Svart och skruvad dramakomedi om en skilsmässa som för tankarna till Kylie Minogues ”Can't get you out of my head”. Cristin Milioti spelar rollfiguren Hazel Green som tror att hon kan andas ut efter att ha lyckats ta sig ur ett destruktivt äktenskap med en störd techmiljardär. Förhastad slutsats, när det visar sig att ex-maken har placerat ett chip i hennes hjärna som gör att han kan övervaka henne på alla plan. En andra säsong är på väg.

”Jordbrukarna” Foto: NRK

”Jordbrukarna”

SVT Play. Serieskapare: Anne Bjørnstad, Izer Aliu. Med: Nader Khademi, Erika Strand Mamelund, Ayas Hussain, Arben Bala med flera. 8 avsnitt x min.

De norska serieskaparna fortsätter att överraska. Jag har sällan sett en mer skruvad genremix än denna getostdoftande drama-komedi-terror-thriller från NRK. Serien kretsar kring ett gäng suspekta Oslobor som flyttar till en idyllisk bondgård i Telemark för att få den perfekta täckmanteln. Men, som det heter, det ena leder till det andra och vips är de ofrivilliga grundare till Norges första halal-ost-mejeri...

”Halt and catch fire” Foto: AMC

”Halt and catch fire 1-4”

Comhem Play+. Serieskapare: Christopher C Rogers och Christopher Cantwell. Med: Lee Pace, Scoot McNairy, Mackenzie Davis, Kerry Bishé, Toby Huss med flera.

Kritikerfavorit i repris. För alla som missade denna seriepärla som (2014-2017) har nu chansen att sluka alla fyra säsonger. Ett dovt upplyst drama som kretsar kring en Don Draper-liknande entreprenör (Lee Pace), ett excentriskt datorsnille (Mackenzie Davis) med med flera i 80-talets sprudlande datortekniska revolution som började i Silicon Prairie i Texas och slutade i Silicon Valley i Kalifornien.

”Glória” Foto: Netflix

”Glória”

Netflix. Serieskapare: Pedro Lopes Med: Miguel Nunes, Matt Rippy, Stephanie Vogt med flera. 10 avsnitt x 45 min.

Hemliga agenter, sabotage och radiosignaler. Portugals första originalserie för Netflix är en historisk spionthriller från kalla krigets 60-tal där en liten by hamnar mitt i centrum för stormakternas kamp om herraväldet över Europa. I centrum står den unga João Vidal som kommer från en familj med kopplingar till den portugisiska fascistregimen. Efter att ha blivit politiskt medveten under kolonialkrigen blir han värvad av KGB och tar sig an ett högriskuppdrag som involverar en återutsändningsstation för Radio Free Europe som kan ändra historiens utgång.

Timothée Chalamet och Rebecka Ferguson i ”Dune”. Foto: Chia Bella James

”Dune”

HBO Max. Regi: Denis Villeneuve. Med: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgård med flera. Spelfilm 155 min.

Det råder visserligen delade meningar om hur bra Denis Villeneuves sci fi-spektakel egentligen är. Själv är jag också lite kluven. Men även om historieberättandet haltar så råder jag er ändå att se denna visuellt hisnande rymdopera som baseras på Frank Herberts kultroman från 1965. Fina skådespelarinsatser av bland andra Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac och Stellan Skarsgård som ärkeskurk i tjockdräkt.

Lasse Diding och Jan Myrdal i ”I väntan på Jan Myrdals död”. Foto: SVT

”I väntan på Jan Myrdals död”

SVT Play. Regi: Bo Sjökvist och Bengt Löfgren

”En vemodig, medmänsklig – och stundtals rolig! – betraktelse över åldrande”, skrev DN:s Eva af Geijerstam om denna humoristiska och drastiska dokumentär som liknar en grälsjuk bromance mellan två excentriska gubbar. Den kontroversiella och vänsterradikala författaren Jan Myrdal (som dog i oktober 2020) och hans stenrika trätobroder Lasse Diding, en cigarrbolmande röd miljonär som varvar simturer i två olika pooler – den blå med Lenin som badvakt och den röda som vaktas av Mao som trädgårdstomte.

Endast 2 procent av all plast återvinns. Foto: Renegade Pictures/The Why Foundation

”Den farliga plasten”, ”Återvinningsbluffen”, ”Läskjättens brutna plastlöften”

SVT Play.

Ni minns säkert den berömda scenen i ”Mandomsprovet” där Dustin Hoffmans nybakade student förs åt sidan vid poolkanten av den välmenande medelålders grannen Mr McGuire som säger att han har ett karriärråd som kan sammanfattas i ett ord, bara i ett enda ord: ”Plast!”. Mr McGuire skulle kanske inte längre vara lika entusiastisk om han såg denna skräckinjagande dokumentärtrilogi om plast. De tre fristående filmerna ingår i den globala tv-satsningen Why Plastic, som ger en kuslig inblick i plastindustrin och dess miljöpåverkan. Förutom att skildra det katastrofala misslyckandet med att återvinna plasten (endast 2 procent återvinns) tas tittaren med in i en skumraskvärld med kriminella plasthandlare, tomma löften om återvinning och kopplingar mellan olje- och plastindustrin. Om du bara ska se en skräcktrilogi i halloweentider så se detta.

Veckans klassiker

Bild 1 av 3 ”Paraplyerna i Cherbourg”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 ”Jules och Jim”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Ficktjuven” Foto: Alamy Bildspel

”Franskt tema på SVT”

SVT Play. Regi: François Truffaut, Agnès Varda, Marcel Carné med flera.

Merde! SVT:s franska höstsatsning är inget annat än très magnifique. Under en månad framöver går det att strömma nära ett tjog franska klassiker, däribland François Truffauts klassiker ”Jules och Jim” och ”De 400 slagen”, Agnès Vardas ”Cleo från 5 till 7” och ”Min lycka”, Jacques Demys ”Paraplyerna i Cherbourg”, Robert Bressons ”Ficktjuven”, Jacques Beckers ”Hålet” och Henri Clouzots ”De djävulska” samt Marcel Carnés ”Dagen gryr”. Dessutom nyare filmer som Robin Campillos ”120 slag i minuten”, bröderna Dardennes ”Den okända flickan” och Agnès Jaouis ”Trädgårdsfesten”. Le plus cool, förstås.

