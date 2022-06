Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Cillian Murphy i ”Peaky blinders 6”. Foto: Matt Squire

”Peaky blinders 6”

Netflix. Serieskapare: Steven Knight Med: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, m fl. 6 x 60 min.

Serieskaparen Steven Knight får tyvärr klara sig utan Helen McCrory (som dog 2021) när han ska knyta ihop trådarna efter femte säsongen som slutade med ett mordförsök på fascistledaren Oswald Mosley. Cillian Murphy är tillbaka för en sjätte och sista säsong i rollen som den lika våldsamma som välklädda gangsterbossen Tommy Shelby. Den episka berättelsen om Peaky blinders-gänget från det tidiga 1900-talets Birmingham kommer att avslutas med en spelfilm.

Josephine Park som fertilitetsläkaren Nana Jessen i ”Baby fever”. Foto: Netflix

”Baby fever”

Netflix. Serieskapare: Nikolaj Feifer, Amalie Næsby Fick Med: Josephine Park, Olivia Joof Lewerissa, Simon Sears, m fl. 6 avsnitt x 30 min.

Romantisk dansk dramakomedi där den karismatiska och empatiska Josephine Park spelar en av fertilitetsläkarna på en klinik i Köpenhamn. Efter att dagarna i ända hjälpa andra att bli gravida väcks hennes egen längtan efter barn. Hennes liv tar en helt ny vändning när hon snor åt sig ett spermieprov på fyllan och inseminerar sig själv och försöker övertyga sig själv om att ”ingen behöver få veta”...

Iman Vellani i ”Ms Marvel” Foto: Disney+

”Ms Marvel”

Disney+ Serieskapare: Bisha K. Ali m fl. Med: Iman Vellani, Matt Lintz, Zenobia Shroff, 6 avsnitt x 50 min.

The marvelous ms Marvel. Charmig uppväxtskildring med den högstrålande debutanten Iman Vellani i rollen som Marvels första muslimska superhjältinna. Bygger på seriealbumet från 2014 som kretsar kring den pakistansk-amerikanska tonåringen Kamala Khan som är besatt av superhjältar men tvingats inse att ”bruna tjejer från New Jersey inte brukar rädda världen”. Hon får sitt livs chans när hon kommer över ett magiskt armband som ger henne superkrafter. Kanske blir det inte riktigt som hon hade tänkt sig.

”Två somrar” Foto: Netflix

”Två somrar”

Netflix. Serieskapare: Tom Lenaerts m fl. Med: An Miller, Marieke Anthoni, Tom Vermeir, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

Högspänd belgisk dramathriller som börjar med att en välbärgad medelålders man får en chock när han slår sig ner på toaletten och bevittnar en video från det förflutna som han trodde var raderad. Han pressas på en större summa bitcoin för att den inte ska bli offentlig – strax innan han ska återförenas med gamla vänner på en privat ö utanför Frankrike. Trettio år tidigare har en av dem utsatts för ett sexuellt övergrepp av några av de andra i gruppen...

Alicia von Rittberg och Tim Cullen i ”Becoming Elizabeth”. Foto: Starzplay

”Becoming Elizabeth”

Starzplay/ Viaplay. Manus: Anya Reiss Regi: Justin Chadwick, m fl. Med: Alicia von Rittberg, Tom Cullen, Jessica Raine, Romola Garai, Jamie Blackley, m fl. 8 avsnitt x 50 min.

Henry VIII:s sjätte hustru, Catherine Parr, drar en djup suck av lättnad när hon inser att hennes tyranniska make är död. Den 14-åriga Elizabeth (Alicia von Rittberg) och hennes halvsyskon Mary (30) och Edward (9), väcks i gryningen och förs genast till borgen Towern. Plötsligt är de alla spelbrickor i det hänsynslösa maktspelet om den engelska tronen. Så inleds denna historiska serie som snabbt utvecklar sig till ett triangeldrama mellan den unga Elizabeth, Catherine Parr (Jessica Raine) och hennes älskare Thomas Seymour (Tim Cullen). Det blir en lektion i känslomässig stympning för att överleva

Wrenn Schmidt och Joel Kinnaman i "For all mankind 3”. Foto: Patrick McElhenney

”For all mankind 3”

Apple tv+. Serieskapare: Ronald D Moore, m fl Med: Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, m fl. 10 avsnitt x ca 60 min.

Tredje rundan för Apples högoktaniga mix av science-fiction, NASA-såpa och ett historisk dramaserie som använder greppet med att leka i en alternativ verklighet. ”For all mankind” har nått det tidiga 90-talet när Joel Kinnaman är tillbaka som astronauten Edward Baldwin – en rollfigur som har utvecklats från en ambitiös ung astronaut till ett slags levande NASA-legend som försöker att hantera att han sakta blir äldre. Nya säsongen kretsar kring kapplöpningen mot mars – där USA och Sovjet får oväntad konkurrens.

Jói Jóhannsson och Sara Dögg Ásgeirsdóttir i ”Fractures”. Foto: Juliette Rowland/Glassriver

”Fractures” (”Vitjanir”)

SVT Play, 12 juni. Serieskapare: Eva Sigurdardottir m fl. Med: Sara Dögg Ásgeirsdottir, Bladur Einarsson, Joi Johannesson, Kolbrún Anna Björnsdottir, m fl. 8 x 45 min.

Isländsk dramaserie som kretsar kring den 45-åriga läkaren Kristin (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) som återvänder hem till byn tillsammans med sin tonårsdotter efter en uppslitande skilsmässa. Här tvingas hon genast konfronteras med spöken från det förflutna, däribland en gammal älskare (Jói Jóhannsson) och en flummig mamma med psykiska krafter. Det är också bäddat för tidernas frontalkrock när hennes pragmatiska och vetenskapliga ideal frontalkrockar med bybornas världsbild som snarare bejakar spiritualism och örtmedecin.

Juancho Hernangomez och Adam Sandler i ”Hustle”. Foto: Scott Yamano/Netflix

”Hustle”

Netflix. Regi: Jeremiah Zagar Med: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangómez, Robert Duvall, m fl. 117 min.

Efter bröderna Safdies fantastiska diamantsäljardrama ”Uncut gems” är Adam Sandler tillbaka i en ny Netflixfilm. I denna mer publikfriande och trivsamma dramakomedi spelar basketfantasten Sandler en trött och uträknad talangscout som får en nytändning när han råkar upptäcka en oslipad diamant under en gatubasketmatch på Mallorca. Han sätter allt på ett kort för att lotsa den spanska talangen (Juancho Hernangómez) – en tribaltatuerad byggnadsarbetare – till den amerikanska basketligan, NBA.

Katie Jarvis och Michael Fassbender i ”Fish tank”. Foto: BBC Films/REX

”Fish tank” (2010)

SVT Play. Regi: Andrea Arnold. Med: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing, Rebecca Griffiths, m.fl. 123 min.

Glimrande och besjälad diskbänksrealism om en strulig tonårsflicka som drömmer om att dansa sig ur den brittiska vardagsmisären och rida iväg på en vit häst. Katie Jarvis lyser som den identitetssökande Mia som söker kärleken och som vill hitta ett eget livsrum – samtidigt som hon har en komplicerad relation till sin styvpappa (Michael Fassbender). Regisserad av Andrea Arnold (”American honey”, ”Red road”, ”Cow”).

Timothée Chalamet i ”Call me by your name”. Foto: Alamy

”Call me by your name” (2017)

SVT Play. Regi: Luca Guadagnino. Med: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, m.fl. 132 min.

Homoerotisk kärlekshistoria som banade väg för Timothée Chalamets succégenombrott. Med hjälp av James Ivory har Guadagnino lyckats förvandla André Acimans hyllade roman ”Call me by your name” (2007) till en sensuell och vibrerande kostymfilm från 80-talet som bland annat innefattar en ekivok scen med en persika och sorglös diskodans till Psychedelic Furs ”Love my way”. Filmen utspelar sig under en het sommar i norra Italien där en tonårings (Chalamet) begär tänds när familjen får besök av en amerikansk arkeologstudent (Armie Hammer).

Läs fler Strömmat med Wennö