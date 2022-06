Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Quinta Brunson (till vänster) har både skrivit och spelar huvudrollen i ”Abbot Elementary”. Foto: Disney+

”Abbott elementary”

Disney+. Serieskapare: Quinta Brunson Med: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, m fl. 13 avsnitt x 23 min.

Rapp, rolig och ibland rakbladsvass mockumentär som utspelar sig på en underfinansierad skola i Philadelphia. Serien är skapad av den 32-åriga Quinta Brunson (”A black lady sketch show”) som också spelar huvudrollen som Janine Teagues, en av många tappra lärare som varje dag slåss i den offentliga skolvärldens absoluta frontlinje. Fiktionen i denna fejkade arbetsplatsdokumentär är att ett filmteam hyrts in för att skildra ”illa skötta offentliga skolor”. Serien har redan fått grönt ljus för en andra säsong.

Tala Gouveia och Jason Watkins i ”McDonalds & Dodds”. Foto: ITV

”McDonalds & Dodds 2”

SVT Play. Serieskapare: Robert Murphy Med: Jason Watkins, Tala Gouveia, Martin Kemp, Patsy Kensit, m fl. 3 avsnitt x 90 min.

Brittisk kriminalserie i gammeldags godmodig stil från pittoreska kurorten Bath. Den blyga och okarismatiska Dodds (Jason Watkins) bildar ett omaka – men högeffektivt – par med sin ambitiösa polispartner (Tala Gouveia). Första fallet kretsar kring fem gamla vänner – alla före detta 80-talskändisar (spelade av bland andra Spandau Ballet-sångaren Martin Kemp) – som tar en ballongtur. Bara fyra kommer ner levande.

Ida Engvoll och Björn Mosten i ”Kärlek och anarki 2”. Foto: Ulrika Malm

”Kärlek och anarki 2”

Netflix. Serieskapare: Lisa Langseth Med: Ida Engvoll, Björn Mosten, Reine Brynolfsson, Björn Kjellman, m fl. 6 avsnitt x 30 min.

Ida Engvolls nyskilda effektivitetskonsult är tillbaka för en ny problemrunda. Just när hon planerar för ett liv tillsammans med kollegan Max slungas hon in i en livskris som skapar känslokaos. Samtidigt försöker förlaget Lund & Lagerstedt desperat att anpassa sig till en ny verklighet med ljudböcker, bokkonsulter och influerare med författardrömmar. ”Lisa Langseths blick för samtiden är fortfarande lika vass som träffsäker i nya säsongen”, skriver Wanda Bendjellloul och konstaterar att serien ”blir snäppet allvarligare och bjuder på mer variation”. Och Ida Engvoll visar återigen att hon är en klockren komedienne.

Emilia Fox i ”Signora Volpe”. Foto: Acorn tv

”Signora Volpe”

BritBox/Cmore. Serieskapare: Rachel Cuperman, Sally Griffiths Med: Emilia Fox, Issy Knopfler, Tara Fitzgerald, Matteo Carlomagno, m fl. 3 avsnitt x ca 85 min.

Eskapistisk förströelse om en utbränd och frustrerad MI6-agent – Sylvia Fox (Emilia Fox) – flyttar från hektiska London till pittoreska Umbrien i Italien och börjar lösa brottsfall. Första avsnittet börjar med att hon åker till Italien för att vara med på sin systerdotters (Issy Knopfler) bröllop och upptäcker att den karismatiska brudgummen (Giulio Corso) lever under falsk identitet. Fler lokala mysterier väntar Sylvia när hon slår sig ner i Umbrien och börjar renovera ett övergivet hus – däribland en utpressningshärva mot sonen till en rysk politiker och en kvinna som varit försvunnit i ett kvarts sekel.

”The Janes”. Foto: HBO

HBO Max. Regi: Tia Lessin, Emma Pildes , 101 min.

Fascinerande dokumentär om en grupp kvinnor som byggde upp en underjordisk verksamhet för att hjälpa kvinnor att göra säkra aborter i en tid när de var olagliga – före Roe mot Wade-eran. Från 1968 och 1973 hjälpte de cirka 11 000 kvinnor som annars hade varit hänvisade till maffians kodade prislistor i olika klasser, ”Cadillac, Chevrolet eller Rolls Royce”. Även The Janes använde sig av kodnman – samt säkra hus och ögonbindlar – för att smyga under polisens radar och inte äventyra sina privata och professionella liv.

Jennifer Lopez i ”Halftime”. Foto: Netflix

”Halftime”

Netflix, 14 juni. Regi: Amanda Micheli Med: Jennifer Lopez, m fl. 95 min.

”Det känns verkligen som om mitt liv just har börjat”, säger Jennifer Lopez när hon firar sin 50-årsdag 2019 i inledningen av denna dokumentär om popprimadonnan och Hollywoodstjärnan. Amanda Micheli punktmarkerar JLO fram till framträdandet på Superbowl tillsammans med Shakira och framträdandet på President Bidens installation 2020. Intressant för fler än fansen även om filmen stundtals blir lite för hejaklackspeppig och högtravande för sitt eget bästa.

Cooper Raiff och Dakota Johnson i ”Cha cha real smooth”. Foto: Apple tv+

”Cha Cha real smooth”

Apple TV+. Manus & regi: Cooper Raiff Med: Cooper Raiff, Dakota Johnson, Evan Assante, Vanessa Burghardt, m fl. 107 min.

För 22 år sedan släppte DJ Casper ”Cha Cha Slide” – en frejdig partylåt som smittade ner den 13-åriga Cooper Raiff när han hängde i bar och bat mitzvah-kretsar i Dallas. Låten fick också inspirera titeln till Raiffs andra film som blev en publikfavorit på årets Sundance-festival. Indiedramat kretsar kring den nyutexaminerade Andrew (Raiff) som är fast i föräldrahemmet utan framtidsplaner – förutom att fixa fester på bar och bat mitzvahs. Hans liv tar en vändning när han träffar den problemtyngda unga mamman (Dakota Johnson) och hennes dotter. Deras känslomässigt ärliga möte bäddar för en okonventionell kärlekshistoria.

Martha Mitchell Foto: Danita Delimont / Alamy Stock Photo

”The Martha Mitchell effect”

Netflix. Regi: Anne Alvergue, Debra McClutchy Med: Martha Mitchell, H.R. Haldeman, John Mitchell, Richard Nixon, m fl. 40 min.

I den utmärkta serien ”Gaslit” (Viaplay) spelar Julia Roberts en av historiens mest osannolika visselblåsare – Martha Mitchell – som var hustru till Richard Nixons justitieminister. Nu kommer Anne Alvergues arkivbaserade dokumentär om den frispråkiga och flamboyanta kvinnan som vägrade låta sig tystas under Watergate-skandalen 1972 – trots att Nixons administration utsatte henne för tidernas gasljusbehandling. Nobody puts Martha in the corner!

Milena Smit och Penelope Cruz i ”Parallella mödrar”. Foto: Alamy

”Parallella mödrar”

SF Anytime, köpfilm. Regi: Pedro Almodóvar Med: Penelope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, m fl. 123 min.

Pedro Almodóvar undersöker det biologiska arvet och petar i oläkta sår från spanska inbördeskriget i detta ödesmättade och gripande drama. Penélope Cruz Oscarsnominerades för sin roll som den barnlösa och piffiga reklamfotografen Janis som blir oväntat gravid efter en tillfällig förbindelse. Samtidigt är hon besatt av att hitta sin morfars kropp som tros ligga i en anonym massgrav från spanska inbördeskriget. Hennes liv tar en vändning i mötet med den betydligt yngre Ana (Milena Smit) som hon träffar på BB. Trots att de är förstagångsföderskor från olika generationer och skilda världar, blir det en början på en oväntad relation som tar många olika vändningar.

Granit Rushiti i ”Jag är Zlatan”. Foto: Mark de Blok

”Jag är Zlatan”

SF Anytime, köpfilm (Hyrfilm från 1/8). Regi: Jens Sjögren Med: Dominic Bajraktari Andersson, Granit Rushiti, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, m fl. 101 min.

Engagerande om fotbollsstjärnan som ung valp. Utifrån David Lagercrantz bästsäljare har Jens Sjögren skapat en ”uppslukande balans mellan socialrealism och framgångssaga”, som DN:s Jacob Lundström skrev i sin recension. ”Jag är Zlatan” följer Ibra från 12 till 22 års ålder. Både unga Dominic Bajraktari Andersson och äldre Granit Rushiti övertygar som den excenrisk ousider från Rosengård som kämpade för att bli sedd av sin pappa och drog hela fotbollsvärldens blickar till sig.

Maggie Cheung i ”Irma Vep” från 1996. Foto: ©Zeitgeist Films/Courtesy Everett Collection

”Irma Vep” (1996)

SF Anytime, m m hyrfilm. Regi: Olivier Assayas Med: Maggie Cheung, Jean-Pierre Léaud, Nathalie Richardm fl. 99 min.

Häromveckan var det premiär för Olivier Assayas serie ”Irma Vep” (HBO Max) där Alicia Vikander spelar en Hollywood-stjärna som kommer till Paris för att göra en nyinspelning av stumfilmen ”Les vampires” (1915). Metaserien är ett slags spin-off på den franska regissörens egen spelfilm från 1996 där Hongkong-aktrisen Maggie Cheung (”In the mood for love”) spelar en fiktiv version av sig själv som hamnar i en strulig inspelning av samma stumfilm. Som grädde på moset blev Assayas och Cheung ett par under inspelningen för att separera några år senare. Assayas leker med verkligheten genom att låta regissören i tv-serien ännu bearbeta sorgen efter den havererade relationen till Cheungs rollkaraktär.

Josef (Torkel Petersson) och Nadja (Omeya Lundqvist-Simbizi) i ”Försvar”. Foto: Filip Stanković

”Försvar”

SVT Play. Regi: Simon Elvås Manus: Theodor Österberg Med: Torkel Petersson, Omeya Lundqvist-Simbizi m fl. 20 min.

Nybakade regissören Simon Elvås hade knappast kunnat ana att hans satiriska examensfilm från 2021 skulle pricka in dagens dåliga stämning mellan Sverige och Turkiet i samband med NATO-ansökan. ”Försvar” är en träffsäker betraktelse över dubbelmoral som kretsar kring ingenjören Josef (Torkel Petersson) som ska sälja in ett nytt svenskt vapensystem - ”R-13 är ett ganska humant vapen”- till en turkisk militärdelegation på besök i Stockholm Det finns egentligen bara ett problem: hans 16-åriga dotter (Nadia Omeya Lundqvist-Simbizi) är en fredsaktivist som försöker sabotera affären tillsammans med sina kompisar. När Nadia riskerar att genera sin pappa inför den turkiska representanten bryter ett familjegräl ut mitt i världspolitiken.

Stan Laurel (Steve Coogan) och Oliver Hardy (John C. Reilly) i ”Helan & Halvan”. Foto: Nick Wall/BBC Films

”Helan & Halvan”

SVT Play. Regi: Jon S Baird Med: Steve Coogan, John C Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda, m fl. 98 min.

Ett underbart bitterljuvt, kärleksfullt och melankoliskt drama om en lång strävsam manlig vänskap. Steve Coogan och John C. Reilly är briljanta som Stan Laurel och Oliver Hardy – duon bakom ett av tidernas mest ikoniska humorpar ”Helan & Halvan”. Filmen skildrar det sorgliga slutet under parets sista turné tillsammans 1953, baserad på A J Marriots biografi ”Laurel & Hardy, The British tours”.

Veckans klassiker:

Mary Johnson och Einar Hanson i ”Gunnar Hedes saga” (1923). Foto: Louis Huch

”Gunnar Hedes saga” (1923)

Filmarkivet.se. Regi: Mauritz Stiller Med: Mary Johnson, Einar Hanson, Pauline Brunius, Hugo Björne. m fl. 101 min.

Konstnärsdrömmar, föräldrauppror och moralfilosofiska dilemman. Mauritz Stillers nära 100 år gamla stumfilm, som bygger på Selma Lagerlöfs ”En herrgårdssägen”, har nu restaurerats med nyskriven musik av Matti Bye. Handlingen kretsar kring Gunnar Hede som förlorar sitt förstånd, och om hur hans livs kärlek kämpar för att hjälpa honom tillbaka.

Ytterligare två klassiska stumfilmer har nyrestaurerats i regi av Svenska Filminstitutet – Georg af Klerckers sprängladdade äventyrsfilm ”Fången på Karlstens fästning” (1916) och ”Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland” (1926) av Erik Bergström med nyskriven musik av Lotta Hasselquist Nilsson. Samtliga tre filmer går att strömma gratis här.

