Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Ellen Fanning spelar titelrollen i ”The Great 2”. Foto: HBO Max

”The Great 2”

HBO Max, 20 november. Serieskapare: Tony McNamara Med: Ellen Fanning, Nicholas Hoult, Gillian Andersson, Phoebe Fox, Charity Wakefield 10 x 50 min.

Ellen Fanning är tillbaka i sin underbara paradroll som den maktberusade virrpannan till drottning som kämpade för att övertyga sin make (Nicholas Hoult) Peter den stora om att utveckla Ryssland med hjälp av vetenskap, logiskt tänkande och icke-våld. I nya säsongen har hon äntligen lyckats avsätta sin man och tagit över den ryska tronen – bara för att inse att detta var rena barnleken i jämförelse med hennes mission att befria ett land som inte vill befrias. Tony McNamara (”The favourite”) fortsätter att blanda sin vinnande mix av sarkastisk satir, brutal giljotinhumor och ett stort bultande hjärta. Gillian Andersson dyker upp i premiäravsnittet på nya säsongen.

”The club”

Netflix. Serieskapare: Med: Gökçe Bahadır, Asude Kalebek, Baris Arduç, Firat Tanis m fl. 6 avsnitt x 55 min.

Romantik, tragik, vänskap, svek, mysterier och familjehemligheter. Turkiska ”The club” är ett litet fynd på Netflix – en högst sevärd och välskriven historia om en mor som försöker återförenas med en dotter som hon inte har träffat på 17 år. Det utvecklar sig snabbt till en mångfacetterad och djuplodande relationsstudie som utspelar sig i 1950-talets Istanbul, där rollfigurernas historia gradvis avslöjas genom återblickar där alla ger sina versioner av vad som hänt.

Joe Exotic i ”Tiger king 2” Foto: Netflix

”Tiger king 2”

Netflix. Serieskapare: Rebecca Chaiklin, Eric Goode. Med: Joe Exotic, Jeff Lowe, m fl. 5 avsnitt x 45 min.

Gissa vem som är tillbaka för att göra USA exotiskt igen? Första säsongen av denna bisarra true crime-historia slog ner som en bomb mitt under pandemin förra våren. I centrum för första säsongen av ”Tiger king” med undertiteln ”murder, mayhem and madness” stod den kufiska supernarcissisten och forna zoo-ägaren Joe Exotic. I nya säsongen medverkar han från fängelset efter att ha dömts för anstiftan till mord på djurrättsaktivisten och konkurrerande zooägaren Carole Baskin. Nu fortsätter alltså den makabra cirkusen med lite nya vändningar och överraskningar för de som orkar plöja genom denna uppföljare som inte kan matcha den första säsongen.

Rosamund Pike i ”The wheel of time”. Foto: Amazon

”The wheel of time”

Amazon prime. Serieskapare: Rafe Judkins Med: Rosamund Pike, Daniel Henney, Josha Stradowski, Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Zoë Robins, m fl. 9 avsnitt x 60 min.

”Jag vill ha mitt eget 'Game of thrones'”, lär Amazon-bossen Jeff Bezos ha sagt. Ett bra försök är kanske att utgå från en bästsäljande svit av fantasyromaner som har sålt i 90 miljoner exemplar. Serieversionen av Robert Jordans ”Drakens återkomst” kretsar bland annat kring rollfiguren Moiraine (Rosamund Pike) som är medlem i den mäktiga Aes Sedai, en helkvinnlig organisation med både magiska superkrafter och politisk makt.

Marie Reuther i ”Kamikaze” Foto: HBO Max

”Kamikaze”

HBO Max. Manus: Johanne Algren Med: Marie Reuther, Natalia del Riego, Johan Rheborg, Aleksandr Kuznetsov m fl. 8 avsnitt x 30 min.

”Det finns ett före och ett efter i allt”, säger den familjekära rikemansdottern Julie (Marie Reuther) i öppningen av HBO:s första danska originalserie – baserad på Erlend Loes ”Muleum”. Julie har just misslyckats med att göra en storslagen sorti från livet genom att störta ett enmansplan i en öken. När kamikaze-planen misslyckas blir hon strandsatt i öknen utan vilja att bli räddad och ser tillbaka på det som en gång var det ”perfekta livet” där hon hade allt.

”En bön för de stulna” Foto: Netflix

”En bön för de stulna”

Netflix. Regi och manus: Tatiana Huezo. Med: Mayra Batalla, Norma Pablo, Memo Villegas. Spelfilm 110 min.

På söndag får mexikanska Tatiana Huezo ta emot årets regipris för ”En bön för de stulna” (”Noche de fuego”) på Stockholms filmfestival. Redan nu går det att strömma denna urstarka film som handlar om hur några flickor hjälper varandra att hantera drogkartellernas terror. Baserad på Jennifer Clements roman från 2014 som bygger på tio års intervjuer med kvinnor i den våldsdrabbade delstaten Guerrero.

Regina King, Idris Elba och Lakeith Stanfield i ”The harder they fall”. Foto: David Lee/Netflix

”The harder they fall”

Netflix. Regi: Jeymes Samuel Med: Idris Elba, Regina King, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Zazie Beetz, m fl. Spelfilm 139 min.

Underhållande revisionistisk västernfilm med stjärnspäckad skådespelarensemble. När Rufis Buck (Idris Elba) muckar från fängelset får han det genast hett om öronen eftersom hans fiende Nat Love (Jonathan Majors) har samlat ihop sitt gäng för att ta hämnd. Rufus Buck kontrar genom att mönstra ”Treacherous” Trudy Smith (Regina King) och Cherokee Bill (LaKeith Stanfield).

Michelle Monaghan och Jake Gyllenhaal i ”Source code”. Foto: Jonathan Wenk/Summit Entertainment, Inc.

”Source code” (2011)

SVT Play. Regi: Duncan Jones Med: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright m fl. 93 min.

Tät och gastkramande actionthriller i regi av Duncan Jones (”Moon”), son till David Bowie. Jake Gyllenhaals militärpolis Colter vaknar upp med ett ryck på ett pendeltåg på väg mot centrala Chicago. Det är början på en gastkramande mardröm. Mitt emot honom sitter en kvinna (Michelle Monaghan) som påstår att de känner varandra – hans flickvän som han inte känner igen. På toaletten ser han en annan man i sin spegelbild. Bara några minuter senare sprängs tåget. Colter vaknar upp i en ubåtsliknande miljö där en kvinna på en datorskärm förklarar att han måste tillbaka till tåget och med hjälp av datorprogrammet ”source code” exakt åtta minuter på sig att ta reda på var bomben finns och desarmera den...

”The line” Foto: Apple TV

”The line”

Apple tv+. Regi: Jeff Zimbalist, Doug Shultz. 4 avsnitt x 55 min.

I våras släpptes podden om det kontroversiella fallet med Eddie Gallagher, tidigare plutonchefen och prickskytt i Navy SEAL som anklagades för krigsbrott däribland mordet på en krigsfånge och mordförsök på två civila. Nu kommer dokumentärserien som försöker gå till botten med vad som egentligen hände när Gallaghers pluton med elitsoldater skickades till Irak 2017 för att slåss mot terrorgruppen IS. Flera av Gallaghers underlydande klagade på att han uppträdde nyckfullt och bland annat skröt om att han dödat civila. Producerad av Oscarsregissören Alex Gibney (”Crime of the century”, ”Fångade av scientologin” m m).

Iréne Theorin som Brünnhilde och Greer Grimsley som Wotan i Wagners ”Valkyrian” som nu har nypremiär. Foto: Markus Gårder

”Valkyrian”

Operan Play, 20 nov. Text och musik: Richard Wagner. Regi: Staffan Valdemar Holm Scenografi: Bente Lykke Møller. Med: Iréne Theorin, Greer Grimsley, Joachim Bäckström, Charlotta Larsson, Katarina Dalayman, m.fl. Kungliga Hovkapellet.

Wagner weekend på Operan. Parallellt med lördagens nypremiär av ”Valkyrian” från pandemiåret 2020 går föreställningen att se gratis via strömningstjänsten Operan Play (www.operanplay.se). Med vissa invändningar kallade DN:s recensent uppsättningen för ”en njutning” och konstaterade bland annat att ”Valkyrian” är en föregångare både till Ibsen och ”The Sopranos”: ”'Valkyrian' är så stark inte bara för den spännande förbjudna kärleken mellan Siegmund och Sieglinde, utan framför allt för den fantastiska uppgörelsen mellan Wotan och hans förödmjukade fru Fricka i den andra akten, och mellan Wotan och hans trotsiga dotter Brünhilde i den sista”, skrev Nicholas Ringskog Ferrada-Noli i sin recension.

