Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Bloodlands 2”

James Nesbitt och Charlene McKenna i ”Blodlands 2”. Foto: C More/TV4

C More. Serieskapare: Chris Brandon. Med: James Nesbitt, Charlene McKenna, Victoria Smurfit, Lorcan Cranitch, med flera. 6 avsnitt x 45 min.

Det är svårt att inte småcharmas av James Nesbitts barska, missmodiga och genomruttna polis Tom Brannick. Intrigerna fortsätter i andra säsongen av denna kriminalthriller från Nordirland, producerad av Jed Mercurio (”Line of duty”). Handlingen triggas igång när Brannick kallas till en mordplats och känner igen offret alltför väl. Det visar sig vara ett spöke från hans eget mörka förflutna.

”Miraklet”

Florence Pugh och Kíla Lord Cassidy i ”The wonder”. Foto: Aidan Monaghan/Netflix

Netflix. Regi: Sebastian Lelio. Med: Florence Pugh, Tom Burke, Kíla Lord Cassidy, med flera. 108 min.

Efter lysande karaktärsstudier som ”Gloria” och ”En fantastisk kvinna” sätter den chilenska regissören tänderna i Emma Donoghues roman från 2016 (”The wonder”). Resultatet är en mystisk och atmosfärtung psykologisk kostymthriller där Florence Pugh spelar en sjuksköterska som skickas till den irländska landsbygden. Det är 1800-tal och den katolska kyrkan vill att hon ska titta närmare på en 11-årig flicka (Kíla Lord Cassidy) som inte har ätit på fyra månader...

”1899”

Aneurin Barnard, Emily Beecham och Andreas Pietschmann i ”1899”. Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Jantje Friese, med flera. Med: Emily Beecham, Isaak Dentler, Andreas Pietschmann, med flera. 6 avsnitt x 60 min.

Detta kan mycket väl vara den perfekta serien för dig som gillar idén att ”Dark”-skaparna har kokat ihop en häxbrygd som korsar ”Titanic” med ”Black mirror”. Handlingen utspelar sig 1899 ombord på ett fartyg fullastad av europeiska migranter på väg mot det förlovade landet i väst. Allt tar en högst oväntad och mardrömslik vändning när de stöter på ett annat fartyg som driver fritt ute på öppet hav.

”Elvira”

”Elvira” Foto: Per Arnesen

Viaplay. Serieskapare: Lærke Sanderhoff och Heidi Maria Faisst. Med: Sara Klein, Peter Plauborg, Anton Hjejle, Bodil Jørgensen, Marijana Jankovic, med flera. 8 avsnitt x 45 min.

Lysande, originell dansk kriminalserie om höstens mest udda och otippade hjältinna. Sara Klein spelar Elvira, en pressad receptionist på en nedsliten bordell som drivs av hennes barndomsvän som är polis (!). Hennes stora dröm är att spara ihop tillräckligt för att kunna placera som narkotikamissbrukande tvillingbror privat detoxklinik. När en av bordellens prostituerade försvinner spårlöst förvandlas hon till en privatspanare som försöker ta reda på sanningen. Fritt baserad på Anne-Sophie Lunding-Sørensens romaner. Humanistiskt och humoristiskt och helt vildt, mand!

”Amanda”

Isaure Multrier i ”Amanda”. Foto: Nord-Ouest Films

SVT Play. Regi: Mikhaël Hers. Med: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Greta Scacchi med flera. 107 min.

Starkt och finstämt sorgedrama med den bångstyriga pojkmannen Vincent Lacoste i huvudrollen. Parisaren David hankar sig fram på olika ströjobb och svävar på moln efter att ha blivit tokförälskad. Tillvaron raseras på ett ögonblick när hans nya kärlek (Stacy Martin) skadas svårt och hans syster (Ophélia Kolb) dödas i en terrorattack under en gemensam picknick. Förutom att hantera chocken måste dessutom han ta hand om sin sjuåriga systerdotter, Amanda (Isaure Multrier).

”Grandmother”

Charlotte Rampling i ”Grandmother”. Foto: Jen Raoult

SF Anytime. Regi: Matthew J Saville. Med: Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas, med flera. 94 min.

Ömsint nyzeeländskt familjedrama som föser samman en självdestruktiv tonårsson i sorg och hans überbitska ginhagga till mormor som flugit in från England. En lovande regidebut där Charlotte Rampling är absolut fabulös som den kyliga och miserabla gamla krigsfotografen som öppningshälsar på sin sonson med repliken: ”Hit med mitt gin, din lilla skit!” för att sedan sakta avfrostas i det oväntade familjemötet.

”Fire of love”

”Fire of love” Foto: Image'Est

Disney+. Regi: Sara Dosa. Med: Maurice Krafft, Katja Krafft. 93 min.

Passionerad dokumentär om den flammande kärlekshistorien mellan de djärva vulkanologerna Katia och Maurice Krafft från Alsace som vigde sitt liv åt att studera eruptioner världen över – och dog i tjänsten vid Mount Unzen i Japan 1991. Se även Werner Herzogs hypnotiska rekviem ”Vulkanjägarna – den inre elden” på SVT Play som också skildrar höstens mest fascinerande triangeldrama mellan två makar och och en vulkan.

”En runda till”

Mads Mikkelsen i ”En runda till”. Foto: Triart

SVT Play, 18/11. Regi: Thomas Vinterberg. Med: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, med flera. 117 min.

Allt började som en idé om att göra en alkoholromantisk hyllningsfilm till rusdrycker och slutade som en livsbejakande fest för livet. ”En runda till” är en hyperdansk publiksuccé om Mads Mikkelsens livströtta lärare som tillsammans med sina mittlivskrisande kollegor som försöker fly sitt inrutade livspusslande och återuppväcka livsanden genom ett udda alkoholexperiment. Filmen gav Vinterberg en Oscar för bästa regi.

”Film stars don't die in Liverpool”

Jamie Bell och Anette Benning. Foto: Splash News/Sony Classics

SVT Play. Regi: Paul McGuigan. Med: Annette Bening, Jamie Bell, Kenneth Cranham, Stephen Graham, Julie Walters, med flera. 105 min.

Lekfullt och rörande romantiskt drama som bygger på skådespelaren Peter Turners självbiografi om relationen med den 28 år äldre Hollywoodstjärnan Gloria Grahame som inleddes i Liverpool 1978 och varade fram till hennes död 1981. Det passionerade paret spelas av Annette Bening och Jamie Bell (”Billy Elliot”) och i rollistan finns även Julie Walters och Liverpool-sonen Stephen Graham.

”Out of bounds”

Mark Rylance som Maurice Flitcroft. Foto: Alamy

SF Anytime (köpfilm). Regi: Craig Roberts. Med: Mark Rylance, Sally Hawkins, Rhys Ifans, med flera. 106 min.

Lite småfånig men en rätt småputtrig och upplyftande komedi om den folkkära antihjälten Maurice Flitcroft – golfvärldens svar på backhoppningens Eddie the Eagle. Eminenta karaktärsskådespelaren Mark Rylance spelar den kedjerökande kranföraren från nordvästra England som försökte ta sig in i golfens toppskikt och retade gallfeber på brittiska golfförbundet. Bygger på boken ”The phantom of the Open: Maurice Flitcroft, The world's worst golfer”.

”Fallande legend”

Andrea Riseborough, Robbie Coltrane och Julie Walters i ”Fallande legend”. Foto: BBC

Cmore: Regi: Marc Munden. Manus: Jack Thorne Med: Robbie Coltrane, Julie Walters, Andrea Riseborough med flera. 4 avsnitt x 60 min.

För en månad sedan gick nationalklenoden Robbie Coltrane ur tiden vid 72 års ålder. Nu finns återigen chansen att se den skotska skådespelaren i hans sista roll i en miniserie från 2016 som inspirerades av skandalen kring BBC-profilen Jimmy Savile. Coltrane spelar en folkkär komikerlegend på fallrepet som anklagas för en våldtäkt som påstås ha ägt rum 20 år tidigare. Allt utvecklar sig till en komplex blandning av ett mörkt mysteriedrama och en fallstudie för den explosiva mixen av celebriteter, sex, makt och medier. Manuset är skrivet av Jack Thorne som bland annat ligger bakom serier som ”This is England” och ”The last panthers”.

