Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Wednesday”

Jenna Ortega spelar titelrollen i ”Wednesday”. Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Tim Burton Med: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane Percy Hynes White, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones m fl. 8 avsnitt x min.

Pigg, charmig och sarkastisk skräckkomedi som är en spin-off på historien om Familjen Addams. Tim Burtons mörkt karismatiska serie följer den gåtfulla dottern Wednesday som löser ett monstermysterium under sina studentår på Nevermore Academy där hennes föräldrar en gång träffades (Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán). Unga fyndet Jenna Ortega briljerar i titelrollen och levererar dräpande repliker med mer nollställd deadpan-blick än veterankollegan Bill Murray.

”Pörni 3”

Henriette Steenstrup i ”Pörni 3” Foto: Viaplay

Viaplay. Serieskapare: Henriette Steenstrup Med: Henriette Steenstrup, Vivild Falk Berg, Nils Ole Oftebro, m fl. 6 avsnitt x 30 min.

Tredje ronden för denna norska feel-good-succé som inte väjer för livets svärta. Henriette Steenstrup återkommer som sin paradfigur Pernille ”Pörni” Middelthon som kämpar förtvivlat med livspusslet och för att hålla ihop familjen – nu också jultraditionerna –sedan hennes syster Anne gick bort. Serien korades till nästa tv-drama på norska Gullruten Awards och fick även seriekritikerpriset för ”Bästa komedi”.

”The patient”

Steve Carell och Domnhall Gleeson i ”The patient” Foto: Hulu

Disney+, 29/11. Serieskapare: Joel Fields, Joseph Weisberg Med: Steve Carell, Domhnall Gleeson. 10 avsnitt x 30 min.

Tät och tillspetsad psykologisk kammarthriller där forna ”The Office”-bossen Steve Carell spelar en psykoterapeut, Sam, som tas tillfånga av sin patient som... (trumvirvel)...visar sig vara seriemördare (Domhnall Gleeson). Hans krav för att släppa Sam är att han ska få stopp på hans mordiska lustar. Samtidigt som Sam kämpar för att rädda människoliv - börjar han hemsökas av gamla plågsamma trauman i sin egen familj.

”Pandore”

Anne Coesens i ”Pandore”. Foto: Viaplay

Viaplay. Regi: Savina Dellicour, Vania Leturcq Med: Anne Coesens, Yoann Blanc, Salomé Richard, Melissa Diarra, Myriem Akheddiou, m fl.

Spännande sociopolitisk thriller som rivstartar med att undersökningsdomaren Claire firar sin politkerpappas 75-årsdag när hon får reda på att han är insyltad i samma korruptionshärva som hon nystat i under flera år. Hon råkar sedan korsa spår med en politisk påläggskalv som råkar bli vittne till en händelse som öppnar Pandoras ask i denna belgiska serie om politisk korruption, rasism, integration och mäns våld mot kvinnor.

”Ammo”

Nicolai Cleve Broch i ”Ammo”. Foto: marioentero.com

Disney+ Serieskapare: Ole Marius Araldsen, Nicolai Cleve Broch Med: Nicolai Cleve Broch, Bianca Kronlöf,m fl.

Ljusskygg artificiell intelligens, smutsiga vapenaffärer, terrorism och svåra samvetskval är några av de toxiska ingredienserna i denna norska dramathriller. Bjørn (Nicolai Cleve Broch) spelar en skandalstämplad och godtrogen affärsman som rekryteras av den norska vapenindustrin och dras in i en dödlig härva som också innefattar den franska militären. Första skandinaviska originalserien för Disney+.

”Min gamla skola”

Brandon Lee (Alan Cumming) i ”Min gamla skola”. Foto: Hopscotch films

SVT Play. Regi: Jono Mcleod, m fl. 104 min.

Häpnadsväckande sannsaga om ”den nya killen i klassen” som fick alla att tappa hakan i en prestigeskola på Glasgows gräddhylla på 90-talet. Skotska filmaren Jono McLeod berättar själv skandalhistorien om sin gamla klasskamrat, Brandon Lee (gestaltad av Alan Cumming), som inte riktigt var den han utgav sig för att vara. Charmig och underhållande, om än aningen för lång, dokumentär som hade premiär på Sundancefestivalen 2022.

”This much I know to be true”

Nick Cave och Warren Ellis. Foto: Nonstop Entertainment

Apple tv+, prime video, m fl. Regi: Andrew Dominik Med: Nick Cave, Warren Ellis. 105 min.

Hypnotisk, humoristisk och hjärtvärmande. Nu finns denna briljanta dokumentär (som fick en femma av DN:s Johanna Paulsson) om superduon Nick Cave och Warren Ellis att strömma på Apple tv och prime video. Denna meditativa hybriddokumentär mellan konstnärsporträtt och konsertfilm är ett slags uppföljare till ”One more time with feeling” som framför allt utforskar det kreativa samarbetet mellan Cave och Ellis som bland annat mynnat ut i de två storartade studioalbumen ”Ghosteen” och ”Carnage” som här får liv. På Apple tv och Amazon prime video m fl går det också att strömma ”One more time with feeling”, ”Idiot prayer” och ”Distant sky”.

”Sanningen om FIFA. Fotboll, pengar och korruption”

Sepp Blater i ”Sanningen om FIFA”. Foto: Netflix

Netflix. Regi: Daniel Gordon. Med: Sepp Blatter, Guido Tognoni, Mary Lynn Blanks, David Conn, m fl. 4 avsnitt x 55 minuter.

Maktmissbruk, maffiametoder, diktaturkramar och gränslös korruption. ”Sanningen om FIFA” bryter ingen ny konstnärlig mark, men är en obehagligt fängslande grävdokumentär om hur FIFA lyckades smutsa ner ”the beautiful game”. Serien börjar på 1970-talet – då dåvarande FIFA-bossen ”João” de Havelange satte en ny standard när han såg till att militärjuntans Argentina fick arrangera VM 1978 – och når sin tragiska kulmen när organisationen kollapsade 2015 under hans efterträdare Sepp Blater. Se även ”The men who sold the world cup” (Discovery+) som handlar om den största skandalen i fotbollens historia där FBI ingrep mot FIFA:s toppskikt och menade att organisationen hade en maffialiknande struktur.

Veckans klassiker:

”Våra bästa år” (1973)

Robert Redford och Barbra Streisand i ”Våra bästa år”. Foto: Sony Pictures

SVT Play. Regi: Sydney Pollack. Med: Robert Redford, Barbara Streisand, Bradford Dillman, Viveca Lindfors, med flera. 118 min.

Klassiskt 70-talsdrama som mixar romantik och politik. Före andra världskriget hade Barbara Streisands flammande ungkommunist ett förhållande med Robert Redfords talangfulla författare. När de återförenas efter kriget har han blivit en etablerad författare som värvas till Hollywood för att skriva manus. Deras bekväma lyxbubbla spricker sakta när Joseph McCarthys häxjakt på kommunister drar igång och hon återupptar sin politiska aktivism. Något som skapar problem för Redfords apolitiska författare som hävdar att ”människor är viktigare än deras principer”.

”Människor ÄR deras principer”, kontrar Barbra Streisands rollfigur trotsigt.

Här är fler strömningstips