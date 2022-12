Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Moonage daydream”

David Bowie i ”Moonage daydream” Foto: UIP

SF Anytime, Itunes, (hyr och köpfilm). Regi: Brett Morgen Med: David Bowie, m fl. 2 tim och 15 min.

Brett Morgens enastående Bowie-dokumentär är inte bara årets bästa film, det kan mycket väl vara den allra bästa popdokumentär som någonsin har gjorts. En drömsk, hypnotisk, kalejdoskopisk och alldeles underbar tripp rakt in i David Bowies fascinerande alienhjärna och vidare ut genom hans konstnärliga universum. ”Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free...”, för att citera popikonen från Brixton.

”Julstormen”

Ravdeep Singh Bajwa och Hanna Ardéhn i ”Julstormen” (”A storm for Christmas”). Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Per-Olav Sørensen Med: Dennis StorhøiIda, Elise Broch, Hanna Ardéhn, m fl. 6 avsnitt x 35 min.

”Julen handlar inte om att öppna paket, det handlar om att öppna hjärtan” säger en av rollfigurerna i detta charmiga norska ensembledrama där en rad kärlekstörstande existenser korsar varandras spår när alla blir strandsatta på Oslo flygplats dagen före doppardagen. På rollistan står bland andra Hanna Ardéhn, Alexandra Rapaport och Valter Skarsgård. Säker regi av Per-Olav Sørensen (”Nobel”, ”Störst av allt”) som förra året levererade julmysiga ”Home for Christmas”.

”Allt jag vet om kärlek”

Emma Appleton i ”Allt jag vet om kärlek”. Foto: Viaplay

Viaplay. Serieskapare: Dolly Alderton Med: Emma Appleton, Bel Powley, Jill Halfpenny, m fl. 7 avsnitt x 45 min.

”Det här är en berättelse om stor kärlek. Men inte den ni tror...”, säger huvudpersonen Maggie (Emma Appleton) i öppningen av denna charmiga och karismatiska tv-version av Dolly Aldertons succédebut. Serien följer Maggie och barndomsvännen Birdy (Bel Powley) som flyttar till en lägenhet i London tillsammans med två studentvänner och tar de första stapplande stegen i vuxenlivet på jakt efter kärlek.

”See how they run”

Sam Rockwell och Saoirsie Ronan i ”See how they run”. Foto: Disney+

Disney+. Regi: Tom George Med: Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Ruth Wilson, Adrien Brody, Harris Dickinson, m fl. 1 tim och 38 min.

En livstrött polis (Sam Rockwell) och hans unga sidekick (Saoirse Ronan) får ett lika spektakulärt som livsfarligt mordfall på halsen i denna bagatellartade men underhållande metafilmiska whodunnit-komedi som utspelar sig i Londons glittrande nöjesdistrikt 1953. Planerna på en filmversion av en populär pjäs (tänk Agatha Christies ”The mouse trap”) avbryts när en nyckelperson i produktionen mördas under mystiska omständigheter.

”Bardo”

Daniel Giménez Cacho spelar regissörens alter ego Silverio i ”Bardo” Foto: Netflix

Netflix. Regi: Alejandro G. Iñárritu Med: Daniel Giménez, Cacho Griselda, Siciliani Ximena Lamadrid, m fl. 2 tim, 39 min.

Efter hyllade Hollywoodfilmer som ”Birdman” och ”The revenant” återvänder mexikanska mästaren Alejandro G. Iñárritu hem för att göra ett lätt maskerat självporträtt. Inte Iñárritu bästa, men en elegant, sprakande och snudd på sprickfärdig film som för tankarna till Fellinis ”8 ½” och filosoferar över hemlandets historia och mörka samtid. ”Förutom att vara omöjligt pretentiös är 'Bardo' ändå ganska underbart magiskt”, skrev DN:s Jacob Lundström.

”Amsterdam”

Margot Robbie, Rami Malek, Christian Bale, Robert De Niro och Anya Taylor-Joy i ”Amsterdam” Foto: Alamy

Disney+. Regi: David O Russell Med: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Ana Taylor-Jones, m fl. 2 tim och 14 min.

”En del av de här sakerna har hänt i verkligheten”, lyder den tillåtande brasklappen till ”American hustle”-regissören David O Russells nya, stjärntunga, konspirationskomedi med bland andra Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington och Anya Taylor-Jones: ”ett långt pärlband av briljant överspel och skådespelarpiruetter som hålls samman av oklanderlig rytm och fart”, skrev DN:s recensent Kerstin Gezelius.

”Nanny”

Anna Diop och Rose Decker i ”Nanny”. Foto: Amazon prime video

Amazon prime video. Regi: Nikyatu Jusu Med: Anna Diop, Michelle Monaghan, Morgan Spector, m fl. 1 tim och 37 min.

Psykologisk skräckthriller som vann juryns stora pris på årets Sundancefestival. Handlingen kretsar kring den senegalesiska emigranten Aisha (Anna Diop) som tagit jobb som barnflicka hos en välbärgad vit familj (paret spelas av Michelle Monaghan och Morgan Spector) i New York. Aisha lever på hoppet om att också kunna få sin son till USA, en amerikansk dröm som riskerar att spricka när hon börjar hemsökas av våldsamma visioner. Bygger på debutregissören Nikyatu Jusus egna erfarenheter av att ha varit nanny i en vit familj.

”Pelosi in the house”

Nancy Pelosi den 6 januari 2021. Foto: Alamy

HBO Max. Regi: Alexandra Pelosi Med: Nancy Pelosi

”Jag är en arbetshäst, inte en dressyrhäst”, säger talmannen Nancy Pelosi i denna bakom kulisserna-dokumentär när hennes dotter försöker hålla jämna steg med en kamera i högsta hugg. ”Pelosi in the house” är kanske inget att springa benen av sig för, men tecknar i viss mån ett intressant porträtt av en stålkvinna som stått upp för demokratin i en tid när den hamnat under attack. Även om dottern Alexandra inte riktigt lyckas få ihop alla privata och professionella trådar (”Mamma, du är en hård nöt att knäcka!”) så ger filmen en unik inblick i de dramatiska timmarna den 6 januari 2021 då rasande Trump-anhängare attackerade kongressen. Den tuffa talmannen kallar Trump för ”en nöt” och lyckas behålla lugnet mitt i stormen och skämta med sin personal: ”Säg till honom att om han kommer hit, så kommer vi att gå till Vita huset”.

Veckans klassiker:

”Det ligger i blodet” (1940)

Cary Grant och Rosalind Russell i ”Det ligger i blodet”. Foto: Alamy

SVT Play. Regi: Howard Hawks Med: Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, m fl. 1 tim och 32 min.

”En sexkomedi utan sexet” är en bevingad beskrivning av den rappa screwball-genren som hade sina glansdagar på 30- och 40-talen. En av de genrens allra finaste exemplar är denna klassiker om en chefredaktör (Cary Grant) som till varje pris försöker vinna tillbaka sin exfru (Rosalind Russell), en stjärnreporter som planerat att sluta med journalistiken för att gifta sig med en småtrist försäkringsagent och bli hemmafru.

