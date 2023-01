Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Händelser vid vatten”

Rolf Lassgård och Alba August i ”Händelser vid vatten”. Foto: SVT

SVT Play, 13/1. Manus: Maren Louise Käehne, Karin Arrhenius. Regi: Michael Marcimain Med: Pernilla August, Rolf Lassgård, Asta Kamma August, Sven Boräng, Magnus Krepper, Liv Mjönes, Alba August, m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Är årets bästa svenska tv-serie redan här? Klart är i alla fall att Michael Marcimain (”Lasermannen”, ”Jakten på en mördare”) har lyckats koka ihop en mästerlig viltgryta på Kerstin Ekmans kultförklarade glesbygdsroman om dubbelmord, svartsjuka, kärlek, sektliknande kollektivboende och svarta krafter i myggiga norrländska myrland. En tät, stämningsladdad och oerhört välspelad serie som pendlar mellan en ödesdiger midsommarafton 1973 och nära 20 år senare då tältmorden vid Lobberån fortfarande hemsöker invånarna i Svartvattnet: ”Sex timmar fantastisk, beroendeframkallande slow-tv mättad med intensiv sugande spänning”, skrev DN:s Helena Lindblad i sin recension.

”The Makanai: Cooking for the Maiko house”

”The Makanai: Cooking for the Maiko house” Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Hirokazu Kore-eda Med: Mayu Matsuoka, Ai Hashimoto, Nana Mori, m fl. 9 avsnitt x 60 min.

Japanska Guldpalmsregissören Hirokazu Kore-eda (”Shoplifters”, ”Min vackra stjärna”) debuterar som showrunner för denna njutbara, myskulinariska Netflix-serie som bygger på Aiko Koyamas bästsäljande seriealbum. Kore-eda är också regissör för serien som utspelar sig i Kyotos geishadistrikt och kretsar kring den unga lantisen Kiyo som drömmer om att bli geisha, men snabbt inser att hon är bättre lämpad som ”Makanai” (person som lagar mat) och blir huskock för ett kollektiv av geishalärlingar. Obs, kan innehålla spår av matpornografi.

”Stonehouse”

Bild 1 av 2 Matthew Macfadyen i ”Stonehouse” Foto: BBC Bild 2 av 2 Keeley Hawes och Matthew Macfadyen i ”Stonehouse”. Foto: Britbox Bildspel

Cmore/BritBox, 17/1. Serieskapare: John Preston Med: Matthew Macfadyen, Keeley Hawes, Kevin McNally m fl. 3 avsnitt x 60 min.

Underbar underhållning när ”Succession”-stjärnan Matthew Mac­fadyen spelar mot sin fru Keeley Hawes (”Line of duty”, ”Bodyguard”) i denna häpnadsväckande verkliga historia om den ökända och Labour­politikern John Stonehouse som 1974 fejkade sin egen död i syfte att rymma med sin älskarinna till Australien. Som om det inte räckte uppdagades det senare att han också varit en svårt inkompetent tjeckisk agent som hade infiltrerat Labourregeringen på uppdrag av Sovjetunionen. Ibland får verkligheten dikten att blekna. Kämpa, fiktionen!

”The last of us”

”The last of us”. Foto: HBO Max

HBO, 16/1. Serieskapare: Neil Druckmann, Craig Mazin Med: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nico Parker, m fl. 9 avsnitt x 50 min.

HBO Max storslagna högrisksatsning på att göra en serieversion av det apokalyptiska tv-spelet ”The last of us” har gått hem: ”Resultatet är den bästa tv-spelsadaption som sett dagens ljus. Kanske inte den mest originella, eller transmedialt visionära, men den mest värdiga och drabbande”, skrev DN:s Sebastian Lindvall i sin recension. Precis som i förlagan följer vi smugglaren Joel (Pedro Pascal) som ska skydda 14-åringen Ellie (Bella Ramsey) - ”mänsklighetens hopp” – när de tvingas vandra genom ett postapokalyptiskt USA som befolkas av zombies – 20 år efter det att ett virus har ödelagt den moderna civilisationen. Craig Mazin skrev även manuset till Johan Rencks mästerliga ”Tjernobyl”.

”Carmen curlers”

Axel Byvang (Morten Hee) Foto: Tine Harden/DR

SVT Play. Serieskapare: Mette Heeno Med: Morten Hee Andersen, Maria Rossing, Lars Ranthe, Rosalinde Mynster, Nicolai Jørgensen m.fl. 8 avsnitt x 55 min.

Njutbar dansk dramakomediserie med både klass- och könstema som smög in på SVT Play lite under radarn i början av året. Baserad på verkliga händelser kretsar serien kring en entusiastisk entreprenör (Morten Hee Andersen) och hans handfasta sidekick (Maria Rossling) som på 1960-talet skapar Danmarks största arbetsplats med hjälp av en liten elektrisk papiljott. En andra säsong är redan under produktion.

”Litvinenko”

David Tennant som Alexandr Litvinenko. Foto: ITV

Viaplay 17/1. Serieskapare: George Kay Med: David Tennant, Margarita Levieva, Mark Bonnar, m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Tre år efter välgjorda ”Giftattacken i Salisbury” kommer en ny tv-serie om en annan rysk förgiftningsattack på brittisk mark. Allt börjar med att två poliser kallas till University college hospital i London 2006 för att prata med en dödssjuk patient med mystiska symtom som påstås yra om att han blivit förgiftad. Det visar sig snart att den döende patienten är regimkritikern och tidigare KGB-översten Alexander Litvinenko (lysande spelad av David Tennant) som förgiftats av radioaktiva polonium 210 och hävdar att spåren leder direkt till Vladimir Putin. ”Litvinenko” skildrar framför allt det stillsamma och tålamodsprövande polisarbetet som i slutändan leder raka vägen till Kreml.

”The menu”

Ralph Fiennes och Anya Taylor-Joy i ”The menu”. Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Disney+. Regi: Mark Mylod Med: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, m fl. 1 tim 47 min.

En avdankad Hollywood-stjärna med assistent, ett rikemanspar, några bångstyriga tech-killar, en krogkritiker och en plågsamt övertänd foodie (Nicholas Hoult) med dejt (Anya Taylor-Joy) ingår i en liten exklusiv skara gäster som kommer till en isolerad ö för att frossa på den sektliknande lyxkrogen Hawthorne. Här regerar den mystiske och sadistiska stjärnkocken Julian Slowik (diaboliskt spelad av Ralph Fiennes) som presenterar en extraordinär meny under sedvanligt teatrala former. Som ni redan kanske har anat, är det uppdukat för en svart, skruvad och satirisk thrillerkomedi som lustmördar den pretentiösa fine dining-kulturen

”If these walls could sing”

Paul McCartney i ”If these walls could sing”. Foto: Mary McCartney

Disney+. Regi: Mary McCartney. Med: Paul McCartney, Elton John, John Williams, David Gilmour Jimmy Page, Noel och Liam Gallagher, m fl. 1 tim och 26 min.

”Det var som att komma till kyrkan”, säger Oasis-sångaren Liam Gallagher om sitt första besök i Abbey Road Studios. En brittisk nationalklenod som funnits i mer än 90 år och hyst artister som Beatles, Oasis, Pink Floyd, Adele, Kate Bush, Kanye West, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Frank Ocean, Fela Kuti, Aretha Franklin, Radiohead och Lady Gaga. I denna småcharmiga men bitvis ojämna hyllningsdokumentär försöker Paul McCartneys äldsta dotter fånga själen i legendariska musikstudion i London – bland annat med hjälp av sin pappa och artister som Oasis, Elton John och Jimmy Page.

”Cold war” (2018)

Joanna Kulig och Tomasz Kot i ”Cold war”. Foto: Scanbox

SVT Play. Regi: Pawel Pawlikowski Med: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, m fl. 1 tim och 29 min.

Ett helt underbart, bitterljuvt och modernt melodrama om omöjlig kärlek i kalla krigets skugga. Joanna Kulig och Tomasz Kot spelar ett passionerat men hopplöst osynkat kärlekspar som rör sig fram och tillbaka genom järnridån. Den skönsjungande Kulig fick sitt internationella genombrott som den sköra och melankoliska femme fatale-figuren Lula i den här svartvita drömmen till film av den polsk-brittiska ”Ida”-regissören Pawel Pawlikowski.

Veckans klassiker:

”Spionen som kom in från kylan” (1965)

Nancy (Claire Bloom), Alec (Richard Burton) och den tyske guiden (Scot Finch) Foto: Paramount Pictures

SVT Play (till och med 20/1). Regi: Martin Ritt Med: Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner, Peter van Eyck, Cyril Cusack m fl. 1 tim och 52 min.

Stram, sval och smart spionklassiker där Richard Burton prickar sitt livs formtopp som agenten Alec Leamas som kämpar för att inte förfrysa sin själ i det kalla kriget. Intrigerna börjar när en agent dödas och Leamas får sparken som chef för MI6 lokala avdelning i Västberlin och tar jobb på ett bibliotek. En av de bäste filmatiseringarna av John Le Carrés böcker tillsammans med Tomas Alfredsons ”Tinker, tailor, soldier, spy” (”Mullvaden”) och tv-serien med Alec Guiness.

