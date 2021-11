Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”The Beatles. Get back”. Foto: Linda McCartney

”The Beatles. Get back”

Disney+. Regi: Peter Jackson Med: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr m fl. 3 avsnitt x ca 2,5 tim.

Peter Jackson står för årets mest sensationella arkeologiska utgrävning i popvärlden. Utifrån det filmade råmaterialet från klassiska ”Get back sessions” har ”Sagan om ringen”-regissören skapat en lika fängslande som detaljrik dokumentärserie om Beatlarnas sista tid tillsammans. Resultatet är ett osminkat, naket och bitvis humoristiskt porträtt av tidernas mest ikoniska band: ”Ett fascinerande kammarspel om fyra människor som upplevt allt tillsammans, men till slut nått vägs ände”, skrev DN:s Mattias Dahlström i sin recension.

Stan och Kyle som vuxna i ”South Park post covid special”. Foto: Paramount+

”South Park post covid special”

Paramount+. Serieskapare: Matt Stone, Trey Parker. Med (röster): Matt Stone, Trey Parker, April Stewart m fl.

”Vad hände med barnen som genomlevde pandemin? Stan, Kyle, Cartman och Kenny överlevde men kommer aldrig mer att vara desamma Post COVID”. Så lyder synopsis till detta framtidsvisionära specialavsnitt från vaccinsprutevassa satirduon Parker/Stone: ”Pojkarna försöker hantera en post-COVID-värld och återgå till det normala. Precis som vår serie som också bara försöker att återgå till det normala.

”Zola” Foto: A24

”Zola”

SF Anytime,m fl hyrfilm. Regi: Janicza Bravo Med: Taylour Paige, Riley Keough, Nicholas Braun m fl. Spelfilm 86 min.

”Vill ni höra en historia om hur jag och den här hyndan blev osams?! Den är rätt lång men full av spänning.” Så börjar denna fiktionaliserade filmatisering av Twitter-tråden av Aziyah ”Zola” Wells som blev viral 2015. En energisk komisk thriller där Taylour Paige spelar deltidsstrippan Zola från Detroit som blir vän med strippan Stefani (Riley Keough) och övertalas att dra in storkovan på en festhelg i Florida. Det förvandlas till en galen tvådygnstripp som bland annat innefattar en hallick, ett Tampa-gäng och en hopplös pojkvän som spelas av Nicholas Braun (Cousin Greg i ”Succession”).

Salvatore Esposito som maffiabossen Genny Savastano i ”Gomorrah”. Foto: Gianni Fiorto

”Gomorrah 5”

HBO Max. Serieskapare: Leonardo Fasoli m fl Med: Salvatore Esposito, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Arturo Muselli m fl. 10 avsnitt x 50 min.

You want it darker? Redan första säsongen av denna grymma och ödesmättade italienska tragedi var som att svälja en stor, iskall ål levande. Sedan dess har denna spin-off-serie på Roberto Savianos bok, kallblodigt döstädat bort alla former av glamour och romantik kring maffiagenren. I öppningsavsnitten av femte säsongen fortsätter de blodiga klanstriderna och kampen mot inre demoner i helvetets nionde krets. Öppningsavsnittet bjuder också på en spektakulär överraskning för alla inbitna ”Gomorrah”-fans.

John Wilson. Foto: HBO Max

”How to with John Wilson 2”

HBO Max, 27 nov. Serieskapare: John Wilson. 6 avsnitt x 30 min

Efter första säsongens finalavsnitt ”Hur man tillagar den perfekta risotton” är den originella och ”oroliga New Yorkaren” John Wilson tillbaka för en ny runda. Nya säsongen av denna smarta, finurliga och förtjusande knäppa dokukomedi-serie kretsar bland annat kring fastighetsinvestering, vinprovning, hur man kastar batterier, håller drömmen vid liv och, inte minst, hur man är spontan...

”Misha och vargarna” Foto: APT Film and Television

”Misha och vargarna”

SVT Play. Regi: Sam Hobkinson. Dokumentär 89 min.

I slutet av 90-talet publicerade Misha Defonseca den självbiografiska boken ”Misha: A mémoire of the Holocaust years”. I boken berättar hon en sensationell historia om hur hon växte upp med vargar i skogen sedan hennes judiska föräldrar mördades av nazisterna under andra världskriget. Det visade sig snart att hela historien var en enda stor bluff. Sam Hobkinsons fängslande dokumentär (”Misha's story”) berättar om hur Defonsecas uppdiktade berättelse synas och hur hennes gåtfulla bakgrund sakta nystas upp.

”The baby killer conspiracy” Foto: Discovery+

”The baby killer conspiracy”

Discovery+. Regi: John Holsworth Med: Sally Clark, Kathy Folbigg m fl. Dokumentär 2 avsnitt x 50 min.

”Tre kvinnor, en ofattbar anklagelse och jakten på sanningen”. Så presenteras denna miniserie som kretsar kring tre kvinnor i Australien och Storbritannien som dömts till livstids fängelse för att ha dödat mer än ett av sina egna barn. Bevisningen baseras på den omstridda ”Meadow's law” (döpt efter en brittisk barnläkare) som bygger på en sannolikhetsteori: en spädbarnsdöd är en tragedi, två är misstänkt och tre är mord. Denna socialpolitiska dokumentär som innefattar aningslösa politiker och lättlurade socialarbetare visar att sanningen inte var så enkel.

Russell Crowe och Kim Basinger i ”L A Konfidentiellt”. Foto: Alamy

”LA konfidentiellt”

SVT Play. Regi: Curtis Hanson Med: Russell Crowe, Kim Basinger, Guy Pearce, Kevin Spacey m fl.

En före detta polisman blir ett av offren i en blodig masskjutning på ett kafé i 1950-talets Los Angeles. Trion Russell Crowe, Kevin Spacey och Guy Pearce spelar kriminaldetektiver som sätts in i jakten på gärningsmannen. Det som tycks vara ett lättuppklarat fall visar sig snart vara en riktigt trasslig härva av makt, korruption och lögner där spåren leder till finsalongerna. En mycket lyckad filmatisering av James Ellroys hårdkokta neo-noir-roman från 1990 som försöker att fånga stämningarna i efterkrigstidens Los Angeles.

Veckans klassiker:

Jack Nicholson och Faye Dunaway i ”Chinatown”. Foto: Alamy

”Chinatown” (1974)

SVT Play. Regi: Roman Polanski. Med: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston m fl. Spelfilm 130 min.

Korruption, otrohet, mord och en privatdetektiv som lägger näsan i blöt. Detta är några inslagen i Roman Polanskis film-noir-inspirerade 70-talsklassiker som är ett kärleksbrev till Hollywoods guldålder. Jack Nicholson är briljant som privatdeckaren J J Gittes som dras in i en snårig härva med som bland annat innefattar Faye Dunaways mystiska rollfigur. Nominerades till 11 Oscar men vann bara en statyett för Robert Townes manus.

Läs fler Strömmat med Wennö