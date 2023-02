Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Cunk on earth”

Netflix. Serieskapare: Diane Morgan, Charlie Brooker m fl. Med: Diane Morgan, m fl. 5 avsnitt x 30 min.

Smart, rolig och extremt välskriven mockumentär som parodierar pompösa tv-serier om mänsklighetens historia och livets uppkomst på jorden. Diane Morgan är fullständigt briljant som den nollställda och aningslösa reportern/programledaren Philomena Cunk som i bästa Ali G-stil undrar om Jesus var ”cancelkulturens första offer” och terroriserar seriösa akademiker med frågor om ”skriftkonsten var en viktig del i vår utveckling - eller mer som en fluga, som rap metal?”. BBC-dokumentärerna har fått sin egen ”Spinal tap”, skriven av bland andra Charlie Brooker (”Black mirror”).

”Astrid och Raphaëlle 2”

Cmore, 6/2. Serieskapare: Alexandre de Seguins, Laurent Burtin. Med: Sara Mortensen, Lola Dewaere, Benoît Michel m fl. 8 avsnitt x 50 min.

I första säsongen av denna underhållande och pigga kriminalserie gjorde kommissarien Raphaëlle (Lola Dewaere) med adhd-diagnos sitt livs fynd i polisarkivet när hon stötte ihop med den unga Astrid (Sara Mortensen), ett sylvasst minnessnille med autism. Tillsammans blev de ett svårslaget radarpar som löste knepiga mordfall i Paris. I andra säsongen konfronteras de med magiker, häxor, japanska maffian och misstänkta utomjordingar.

”Kapningen”

Cmore, 6/2. Serieskapare: Max Barron Med: Liv Mjönes, Jonas Karlsson, Ana Gil de Melo Nascimento, Adam Lundgren, m fl. 6 avsnitt x 45 min.

Kriminologen Fredrika Bergman – strålande spelad av Liv Mjönes – hamnar återigen i hetluften när hon dras in i ett komplext fall som innefattar ett kapat flygplan, en häktad professor från Libanon och topphemliga dokument. Det blir extra nervigt när det visar sig att planets andrepilot (Adam Lundgren) är son till Bergmans mytomspunna tidigare chef (Jonas Karlsson). Spännande och välspelad uppföljare till ”Sthlm Rekviem” som också bygger på Kristina Ohlssons kriminalromaner.

”Pamela, a love story”

Netflix. Regi: Ryan White Med: Pamela Anderson, Gregory Butler, m fl. 1 tim och 52 min.

”Jag, Anderson: Vi måste prata om Pamela”, hade varit en roligare titel till denna öppenhjärtiga dokumentär där 90-talets största sexsymbol tar kontrollen över sin egen historia – från den turbulenta uppväxten och ett våldtäktstrauma - till förvandlingen till Playboy-flicka, världens mest kända livräddare i ”Bay watch”, det stormiga äktenskapet med Tommy Lee, traumat med den ökända sexvideon och ilskan över tv-serien ”Pam & Tommy” som rev upp såren på nytt.

”Harlem 2”

Amazon prime video, 3/2. Serieskapare: Tracy Oliver m fl Med: Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers, Shoniqua Shandai m fl. 11 avsnitt x 30 min.

Första säsongen av Tracy Olivers (”Girl's trip”) serie kretsade kring fyra tajta och stilmedvetna väninnor 30-årsåldern i som söker efter kärlek, sex och identitet i den gentrifierade stadsdelen på Manhattan. I andra säsongen står Camille (Meagan Good) i ett vägskäl efter att ha sabbat både sin yrkeskarriär och sitt kärleksliv.

”Gunther’s millions”

Netflix. Regi: Emilie Dumay, Aurelien Leturgie. 4 avsnitt x 50 min.

Har du lite för många håltimmar att slå ihjäl? Gillar du kombon snuskigt rika hundar och sexsekter? Och har du en faiblesse för skräpiga ding-ding-ding-värld-dokumentärer?

Om du svarar ja på ovanstående kontrollfrågor så har Netflix den perfekta dokumentären för dig. Den röriga och hafsiga ”Gunther's millions” berättar den makalöst bisarra historia om schäferhunden som fick ärva 4 miljarder när hans tidigare matte, en barnlös italiensk grevinna dog. Kring hunden som äger lustjakter och palats uppstår (surprise!) en sektliknande sexkult där alla – så klart – hävdar att de agerar för Gunthers bästa.

”Bones and all”

SF Anytime, Itunes, m fl (hyrfilm fr 3/2). Regi: Luca Guadagnino Med: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, m fl. 2 tim och 11 min.

Om du bara ska se en film denna vecka där Timothée Chalamet har kannibalistiska böjelser – så är det detta indie-romantiska kärleksdrama av italienska ”Call me by your name”-regissören. Chalamet spelar en laglös luffare som tillsammans med särlingen Maren (Taylor Russell) ger sig ut på en introvert roadtrip i 80-talets Mellanvästern till tonerna av Joy Division och stöter på diverse likasinnade ”ätare” - däribland Mark Rylance ultrabisarra Sully.

Black Panther: Wakanda Forever

Disney+. Regi: Ryan Coogler. Med: Letitia Wright, Tenoch Huerta, Angela Bassett, m fl. 2 tim och 41 min.

”En kolonisatör i kedjor. Nu har jag sett allting”, säger en av rollfigurerna i uppföljaren till Ryan Cooglers afrofuturistiska superhjältefilm ”Black Panther” - den kanske ”mest antikoloniala mastodontfilm som någonsin gjorts”, som DN:s Sebastian Lindvall skrev i sin recension. I sorgearbetet efter kung T'Challas (Chadwick Boseman) död sätts folket i Wakanda i högsta beredskap för att freda sitt rike.

”Billy Elliot” (2000)

SVT Play (t.o.m 3/3) Regi: Stephen Daldry Med: Jamie Bell, Gary Lewis, Julie Walters, Jamie Draven, Jean Heywood, m.fl. 1 tim och 50 min.

Stephen Daldrys hyllade dramakomedi från gruvstrejkernas 80-tal nominerades till 3 Oscar och hela 14 Bafta-nomineringar efter premiären i 2000-talets gryning. Jamie Bell blev tidernas yngsta skådespelare som belönades med en Bafta för sitt porträtt av den elvaåriga Billy som trotsar sin pappas order om att bli boxare för att istället smyga in på en balettlektion. Bygger på Melvin Burgess roman som också blev en Broadway-musikal.

Veckans klassiker:

”Fight club” (1999)

SVT Play (t.o.m 17/2). Regi: David Fincher. Med: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf, Helena Bonham Carter, med flera. 2 tim och 19 min.

”Jag hittade friheten. Att förlora allt hopp var frihet”, säger Edward Nortons frustrerade kontorsslav Jack i filmatiseringen av Chuck Palahniuks frätande satiriska roman. Hans monotona liv tar sig en våldsam vändning när han möter den gåtfulla Tyler (Brad Pitt) som övertalar honom att starta en hemlig slagsmålsklubb för män som vill få utlopp för sina aggressioner. Lite för sent upptäcker Jack att Tyler håller på att ta kontrollen över hans liv.

