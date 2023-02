Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”All that breathes”

”All that breathes” Foto: HBO Max

HBO Max. Regi: Shaunak Sen Med: Salik Rehman, Mohammad Saud, Nadeem Shehzad, m fl. 1 tim och 37 min.

”Gladorna räddade mig mer än jag räddade dem”, säger en av de två bröderna som driver ett fågelsjukhus i New Delhis myllrande, förorenade och smogfyllda kaos. Shaunak Sens dokumentär är en gripande berättelse om människor som vigt sitt liv åt att skapa ett andningshål för den utrotningshotade rovfågeln som blivit ett offer i en pågående ekologisk kollaps. En svidande vacker och poetisk pärla som prisats i både Sundance och Cannes och dessutom är nominerad till både en Bafta och en Oscar för bästa dokumentär.

”Funny woman”

Gemma Arterton i ”Funny girl”. Foto: SkyShowtime.

SkyShowtime, 10/2. Manus: Morwenna Banks Regi: Oliver Parker Med: Gemma Arterton, Tom Bateman, David Threlfall, Rosie Cavaliero, m fl.

Pigg och charmig komediserie som bygger på Nick Hornbys bästsäljare ”Funny girl” från 2014. Gemma Arterton spelar Barbara Parker som har korats till Miss Blackpool mitt under det svängande 60-talet men känner att något ändå fattas. Den nordengelska skönhetsdrottningen byter namn för att istället slå sig fram i Londons tv-värld och hamnar på en audition för en trött komediserie som visar sig behöva den kvicka humorprinsessan från Norra England.

”Tell me everything”

”Tell me everything” Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: Mark O'Sulliva. Med: Eden H Davies, Spike Fearn, Carla Woodcock, Lauryn Ajufo, m fl. 6 avsnitt x 45 min (alla släpps samtidigt)

”Om jag inte berättar allt för någon, så kanske jag inte existerar”, säger en av rollfigurerna i detta hyllade uppväxtdrama som kretsar kring en grupp brittiska tonåringar i dagens Storbritannien. I centrum står den 16-åriga Jonny (Eden H Davies) som tycks vara en sorglös festprisse, men i hemlighet plågas av depression och ångest. En oväntad händelse och en ny bekantskap tvingar honom att ta itu med sin psykiska ohälsa. Bygger på Erika Krouses roman ”Tell me everything. The story of a private investigation” från 2022.

”Limbo”

Louise Peterhoff, Rakel Wärmländer och Sofia Helin i ”Limbo”. Foto: Ulrika Malm

Viaplay, 12/2. Serieskapare: Rakel Wärmländer m fl Med: Rakel Wärmländer, Sofia Helin, Louise Peterhoff, Oscar Töringe, m fl.m fl. 6 avsnitt x 40 min.

En plötslig och oväntad tragedi triggar igång denna välspelade, relationsdrivna dramaserie som kretsar kring några väninnor, spelade av Louise Peterhoff, Sofia Helin och Rakel Wärmländer som också kom med idén till denna serie som är inspirerad av en verklig händelse. Deras gamla relationer utsätts för ett extremt stresstest när deras söner är med om en bilolycka. När en av dem svävar mellan liv och död hamnar alla tre familjerna ”i limbo”.

”You 4”

Charlotte Ritchie och Penn Badgley i ”You 4”. Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Sera Gamble Med: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, m fl. 10 avsnitt x 45 min. (5 ute nu, övriga släpps den 9/3).

Fjärde rundan för dig som ännu inte har tröttnat på denna såphala psykologiska Netflix-thriller om en karismatisk psykopat som är beredd att mörda i kärlens namn. Efter att ha skapat kaos i New York, Los Angeles och Silicon Valley har den narcissisten Joe Goldberg (Penn Badgley) flyttat till London under falsk identitet och börjar han uppvakta en sexuellt frustrerad och fisförnäm gallerist (Charlotte Ritchie). Vad kan egentligen gå fel...?

”Your place or mine”

Reese Witherspoon och Ashton Kutcher i ”Your place or mine”. Foto: Netflix

Netflix, 10/2. Regi och manus: Aline Brosh McKenna Med: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Steve Zahn, m fl. 1 tim och 49 min.

”Två liv. Två städer. En sista chans”, lyder säljraden till denna harmlösa och småputtriga romantiska komedi som är en del av merchandise-produkterna till alla hjärtans dag. Reese Witherspoon och Ashton Kutcher spelar gamla vänner, numera långdistansbästisar - hon i Los Angeles, han i New York. När de kommer på idén att byta hem med varandra för en vecka börjar känslor spöka.

Ja, ni fattar:

Debbie: ”Minns du första kvällen vi träffades?”

Peter: ”Upphör aldrig att vara konstig”

Debbie: ”Så konstig...”



”Putin och västvärlden”

Angela Merkel mellan den blivande ukrainske statschefen Petro Poroshenko och Rysslands president Vladimir Putin under 70-årsfirandet av D-dagen i Normandie. Foto: Alamy

SVT Play, 12/2. Regi: Norma Percy, Brian Lappin. Med: David Cameron, François Hollande, Theresa May, Petro Poroshenko, Boris Johnson, m fl. 3 avsnitt x 60 min.

Intressant BBC-serie som utforskar den spända relationen mellan västvärldens och Vladimir Putin som lyckats destabilisera den globala maktbalansen och skapat förödelse för miljontals människor. Flera tidigare politiska ledare berättar om hur väst har misslyckats med att hålla den ryska autokraten på mattan. Serien börjar med förspelet till annekteringen av Krim 2014 och slutar med den storskaliga invasionen 2022. Bland annat berättar den tidigare brittiska premiärministern Boris Johnson om hur Putin bombhotade honom strax innan de ryska tanksen rullade över gränsen den 24 februari förra året.

”En dag till att leva”

Bild 1 av 2 Den animerade filmen En dag till att leva skildrar den polske reportern Ryszard Kapuscinskis upplevelser under inbördeskriget i Angola 1975. Foto: Edge entertainment Bild 2 av 2 Bildspel

SVT Play. Regi: Raúl de la Fuente Manus: Raúl de la Fuente, Amaia Remirez, m fl. Med: Miroslaw Hansiszewski, Virgil J. Smith, Olga Boladz m fl. 1 timme och 25 minuter.

”Både spännande och uppfordrande”, skrev DN:s Eva af Geijerstam i sin recensionav denna lyckade dramatisering av Ryszard Kapuscinskis egna memorarer. I mitten av 1970-talet övertalade den legendariska polska krigskorrespondenten sin chef om att ge klartecken för kamikazeuppdraget att skildra det blodiga inbördeskriget i Angola som bröt ut efter landets självständighetsförklaring. Raúl de la Fuentes animerade skildrar hur erfarenheterna förändrade Kapuscinski för alltid och förvandlade honom till författare.

”Palm springs” (2020)

Cristin Milioti i ”Palm springs”. Foto: Christopher Willard/NonStop Entertainment

SVT Play (tom 12/3). Regi: Max Barbakow. Med: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, m.fl. 1 tim och 30 min.

Underhållande romantisk dramakomedi dopad med svart humor och existentiell ångest om ett par figurer som fastnar i en tidsloop à la ”Måndag hela veckan”. Fin personkemi mellan Andy Sambergs sorglösa festprisse och Cristin Miliotis obstinata brudtärna som träffas på ett bröllop i ett magnifikt ökenlandskap och plötsligt är helt utlämnade åt varandra när festkvällen går i baklås - och enda lösningen är festa som om det inte fanns någon morgondag. Bonuspoäng för J K Simmons (”Juno”, ”Whiplash”) biroll som bröllopsgäst från helvetet.

